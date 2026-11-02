לקוחות בורסת הקריפטו הגדולה בעולם, בייננס, משכו ממנה כ-5 מיליארד דולר אחרי שחידשה את השירות ביום ראשון. החידוש הגיע בעקבות פריצה וגניבה של 6.3 מיליארד דולר, שיוחס לקבוצת האקרים הקשורה לצפון קוריאה.
- פריצת הקריפטו הגדולה בהיסטוריה: בייננס איבדה 6.3 מיליארד דולר הגניבה התרחשה בליל חמישי, ומיד אחריה הקפיאה בייננס את המשיכות. בימים שאחרי כן החברה עבדה בלחץ לתקן את הפלטפורמה ולחקור איך ההאקרים חדרו למערכות שלה. ביום ראשון הודיעה שהיא מחדשת את שירותי המשיכה בהדרגה ובשלבים.
לפי נתוני פלטפורמת הנתונים DefiLlama, עד היום בבוקר משכו המשתמשים סכום נטו של 4.9 מיליארד דולר מאז שנפתחו המשיכות מחדש. זה כמעט 3% משווי הנכסים שהוחזקו בבורסה ביום שלפני הפריצה. ביום ראשון אפשרה בייננס למשוך טוקנים של קריפטו, וביום שני פתחה גם משיכות במטבעות רגילים, ובהם דולר אמריקני ודירהם של איחוד האמירויות. לדברי החברה, בתשע וחצי השעות הראשונות אחרי שנפתחו המשיכות היא עיבדה משיכות של 4.65 מיליארד דולר והפקדות של 1.01 מיליארד דולר.
בבייננס הסבירו שהשיטה ההדרגתית נועדה לכך "שכל רשת וכל צמד נכסים ישוחזרו בזהירות, ושבדיקות היציבות והאבטחה יושלמו לפני שהגישה תיפתח מחדש". הראשונים שקיבלו גישה לכספם היו מחזיקי אתריום, USDT ו־USDC על גבי בלוקצ'יין אתריום, וגם חלק מהנכסים על BNB Smart Chain. מאוחר יותר באותו יום התאפשרה המשיכה גם למחזיקי טוקנים אחרים, ובהם דוג'קוין וסולנה, כל אחד ברשת שלו. החברה מסרה שקבעה את סדר העדיפויות לפי הביקוש של המשתמשים בשבוע האחרון, והזהירה מ"עיכובים זמניים או זמני עיבוד ארוכים יותר בגלל עומס התנועה".
בבייננס התחייבו לפצות את הלקוחות שנכסיהם נגנבו. החברה כבר הקימה קופה בשווי 95% מהכספים שנגנבו, שמומנה מההכנסות שלה ומקרן חירום. את 5% הנותרים היא קונה בשוק, ולדבריה מדובר בטוקנים "פחות נזילים" שלוקח יותר זמן להשיג בהיקף גדול.
ה־FBI הטיל בשבת את האחריות לשוד על TraderTraitor, קבוצת האקרים שקשורה לצפון קוריאה, והעריך שהכספים יומרו ו"יולבנו בהמשך". קבוצות שקשורות לצפון קוריאה הפכו בשנים האחרונות לגנבות קריפטו פעילות במיוחד. בשנה שעברה ייחס ה־FBI לאותה קבוצה גניבה של 1.5 מיליארד דולר מבורסת הקריפטו ביביט (Bybit).
בבייננס עובדים עם רשויות אכיפת החוק ועם חברות לניתוח בלוקצ'יין כדי לברר איך השוד התרחש, והבטיחו לפרסם דוח על הממצאים. החקירה הראשונית העלתה שהמחשב הנייד של אחד המהנדסים נפרץ, ובהמשך הודיעה החברה שנמצאו "נקודות פריצה" נוספות.
ההיקף והמהירות של הגניבה זעזעו את תעשיית הקריפטו. ריצ'רד טנג, המנכ"ל המשותף של בייננס, אמר אחרי השוד שהחברה בונה ובודקת מחדש את "כל מערכת התשתיות" ו"מבצעת סקירת אבטחה מלאה בכל החברה". "חידוש המשיכות הוא אבן דרך משמעותית, אבל העבודה שלנו נמשכת", מסרו בבייננס. "נמשיך לחזק את אמצעי ההגנה ולהשלים את תהליך ההתאוששות".