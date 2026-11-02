הגניבה התרחשה בליל חמישי, ומיד אחריה הקפיאה בייננס את המשיכות. בימים שאחרי כן החברה עבדה בלחץ לתקן את הפלטפורמה ולחקור איך ההאקרים חדרו למערכות שלה. ביום ראשון הודיעה שהיא מחדשת את שירותי המשיכה בהדרגה ובשלבים.

הגניבה התרחשה בליל חמישי, ומיד אחריה הקפיאה בייננס את המשיכות. בימים שאחרי כן החברה עבדה בלחץ לתקן את הפלטפורמה ולחקור איך ההאקרים חדרו למערכות שלה. ביום ראשון הודיעה שהיא מחדשת את שירותי המשיכה בהדרגה ובשלבים.

לפי נתוני פלטפורמת הנתונים DefiLlama, עד היום בבוקר משכו המשתמשים סכום נטו של 4.9 מיליארד דולר מאז שנפתחו המשיכות מחדש. זה כמעט 3% משווי הנכסים שהוחזקו בבורסה ביום שלפני הפריצה. ביום ראשון אפשרה בייננס למשוך טוקנים של קריפטו, וביום שני פתחה גם משיכות במטבעות רגילים, ובהם דולר אמריקני ודירהם של איחוד האמירויות. לדברי החברה, בתשע וחצי השעות הראשונות אחרי שנפתחו המשיכות היא עיבדה משיכות של 4.65 מיליארד דולר והפקדות של 1.01 מיליארד דולר.

לפי נתוני פלטפורמת הנתונים DefiLlama, עד היום בבוקר משכו המשתמשים סכום נטו של 4.9 מיליארד דולר מאז שנפתחו המשיכות מחדש. זה כמעט 3% משווי הנכסים שהוחזקו בבורסה ביום שלפני הפריצה. ביום ראשון אפשרה בייננס למשוך טוקנים של קריפטו, וביום שני פתחה גם משיכות במטבעות רגילים, ובהם דולר אמריקני ודירהם של איחוד האמירויות. לדברי החברה, בתשע וחצי השעות הראשונות אחרי שנפתחו המשיכות היא עיבדה משיכות של 4.65 מיליארד דולר והפקדות של 1.01 מיליארד דולר.

לפי נתוני פלטפורמת הנתונים DefiLlama, עד היום בבוקר משכו המשתמשים סכום נטו של 4.9 מיליארד דולר מאז שנפתחו המשיכות מחדש. זה כמעט 3% משווי הנכסים שהוחזקו בבורסה ביום שלפני הפריצה. ביום ראשון אפשרה בייננס למשוך טוקנים של קריפטו, וביום שני פתחה גם משיכות במטבעות רגילים, ובהם דולר אמריקני ודירהם של איחוד האמירויות. לדברי החברה, בתשע וחצי השעות הראשונות אחרי שנפתחו המשיכות היא עיבדה משיכות של 4.65 מיליארד דולר והפקדות של 1.01 מיליארד דולר.