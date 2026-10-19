עיריית רמת גן פרסמה מכרז פומבי למכירת זכויותיה בקרקע בשכונת נחלת גנים בעיר, המיועדת להקמת מגדל מגורים בן 20 קומות הכולל 90 יחידות דיור חדשות. מחיר המינימום שנקבע במכרז עומד על 90 מיליון שקל. המכרז מתייחס למגרש בשטח של כ-1,096 מ"ר, הממוקם במתחם שבין הרחובות סוקולוב והסביון, ומהווה חלק מתוכנית התחדשות עירונית רחבת היקף שמקדמת העירייה במתחם סוקולוב-הסביון.

התוכנית משתרעת על שטח הכולל את הרחובות סוקולוב 4-8 והסביון 10-12, ובמסגרתה צפויים להיהרס 7 מבני מגורים קיימים הכוללים 84 יחידות דיור, ובמקומם יוקמו 400 יחידות דיור חדשות בשני מתחמי תכנון. לצד המגורים, התוכנית כוללת שטחי מסחר, שטחים ציבוריים בנויים ופתוחים, מקלט ציבורי וכן סלילת רחוב חדש שיחבר בין רחוב סוקולוב לרחוב הלפיד ובהמשך לרחוב בן גוריון.

רמת גן ( צילום: טל שחר )

המגרש שמציעה העירייה למכירה ממוקם במתחם B, שבו מתוכנן מגדל בן 20 קומות הכולל 90 יחידות דיור בשטח ממוצע של כ-80 מ"ר לדירה. במסגרת הפרויקט יוקצו גם שטחים לצורכי ציבור. התוכנית נדונה בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה באוגוסט 2026, ונקבע כי ניתן יהיה לממש כל אחד משני המתחמים באופן עצמאי.

ראש העיר רמת גן, כרמל שאמה הכהן: "תוכנית סוקולוב-סביון היא דוגמה מובהקת להתחדשות עירונית המחוללת שינוי עירוני של ממש ובעצם מחדשת את העיר הלכה למעשה ולא כסיסמא.

צילום: פיני סילוק

מעבר לתוספת יחידות הדיור, היא מייצרת רחוב חדש שיסייע בשיפור התנועה בשכונת נחלת גנים, מבני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים לרבות שטחים ירוקים. בהובלתי, התכנית עוצבה מחדש ביחס לתכנית המקורית שהוגשה ולאור דרישת העירייה והתעקשותה התוכנית כוללת 90 יחידות דיור שיוקצו לעירייה בשווי של מינימום 90 מיליון שקל. מדובר ברווח חסר תקדים עבור תושבי העיר. נמשיך לפעול לקידום התחדשות עירונית איכותית, מאוזנת ואחראית, שתיטיב עם תושבי רמת גן בהווה ובעתיד".

340 דירות חדשות בהתחדשות עירונית

במקביל, הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה אישרה שתי תוכניות להתחדשות עירונית בציר ז'בוטינסקי ושכונת הגפן ברמת גן. התוכניות כוללות 340 יחידות דיור חדשות, שטחי מסחר ותעסוקה, מבני ציבור ושטחים פתוחים. מדובר בתוכניות שאושרו למתן תוקף.

התוכנית הראשונה היא "שלו בשדרה" הכוללת מגדל בן 50 קומות בציר ז'בוטינסקי. מדובר על שטח כולל של כ-4 דונם לאורך דרך ז'בוטינסקי, במורד רחוב יוהנה. במסגרת התוכנית ייהרסו מבנים הקיימים הכוללים 21 יחידות דיור, מפעל גרב ההיסטורי, וחניון בבעלות העיר ובמקומם יוקמו 166 יחידות דיור במגדל בן 50 קומות. מתוך כלל יחידות הדיור, 34 יוקצו לטובת מיקרו-דירות (בשטח של עד 45 מ"ר), לצד כ-17 אלף מ"ר שטחי תעסוקה בקומות הראשונות של המגדל, בהתאם למדיניות הפיתוח של עיריית רמת גן לציר ז'בוטינסקי.

בנוסף, התוכנית כוללת חזית מסחרית פעילה לאורך דרך ז'בוטינסקי וכ-2,800 מ"ר שטחי ציבור מבונים במסד המגדל המיועדים לקהילה, תרבות, ספורט ומשרדים עירוניים. במסגרת הפיתוח יוקמו כיכר עירונית בשטח של כ-700 מ"ר בעורף המתחם וכיכר פתוחה נוספת בפינת הרחובות ז'בוטינסקי ויוהנה, שתשתלב בחזיתות המסחריות ותיצור מרחב ציבורי פעיל לאורך ציר הרכבת הקלה. התוכנית כוללת גם שימור חלק ממבנה מפעל "גרב" ההיסטורי, בהתאם לתוכנית השימור המאושרת של רמת גן, כחלק משימור המורשת התעשייתית של ציר ז'בוטינסקי. התוכנית הינה ביוזמת חלום בים בע"מ ושא שם ברכה השקעות בע"מ, ונערכה על ידי משה צור אדריכלים ובוני ערים.

התוכנית השנייה שאושרה ממוקמת במתחם הרחובות הפודים 11-13 ורש"י 21-23 בשכונת הגפן, על שטח כולל של כ-2 דונם בין הרחובות הפודים, רש"י והמקור. במסגרת התוכנית ייהרסו ארבעה מבני מגורים בני 3 קומות, ובמקומם יוקמו 174 יחידות דיור במגדל מגורים של עד 34 קומות. מתוך כלל יחידות הדיור, כ-35 יוקצו לטובת דירות קטנות (בשטח של עד 55 מ"ר), לצד אפשרות לשילוב דיוריות בדירות הגדולות.

התוכנית כוללת חזיתות מסחריות פעילות לאורך הרחובות רש"י והפודים וכ-800 מ"ר שטחי ציבור מבונים המיועדים לחינוך, קהילה, תרבות ורווחה. דגש מיוחד ניתן לפיתוח המרחב הציבורי, באמצעות הקמת כיכר עירונית פתוחה בשטח של כ-400 מ"ר ושימור שדרת העצים ההיסטורית לאורך רחוב רש"י, המהווה ציר ירוק בעל ערך נופי ומורשתי לעיר. התוכנית הינה ביוזמת צליח רוטשילד מימון והשקעות בע"מ, ונערכה על ידי רן בלנדר אדריכלות.

מתכנן מחוז תל אביב במינהל התכנון, אדריכל ארז בן אליעזר אמר: "אישור שתי התוכניות מהווה צעד נוסף בקידום ההתחדשות העירונית ברמת גן.

צילום: יוסף כהן