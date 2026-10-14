התחדשות עירונית בחולון: החברות מצלאוי חברה לבניין ואפריקה התחדשות עירונית נבחרו על ידי בעלי הזכויות במתחם הרחובות יבנה, ביל"ו, המכבים, נס ציונה ופתח תקווה בחולון לקידום פרויקט פינוי-בינוי רחב היקף. במסגרת המיזם המתוכנן צפויות להיהרס 330 יחידות דיור קיימות ובמקומן ייבנו כ-1,000 יחידות דיור חדשות, לצד שטחי מסחר. בעקבות הזכייה במכרז, הצדדים צפויים להתקשר בהסכם לביצוע הפרויקט.

הפרויקט, המשתרע על שטח של כ-17 דונם, צפוי לכלול כ-100,000 מ"ר שטחי מגורים, כ-3,000 מ"ר שטחי מסחר וכ-40,000 מ"ר מרתפי חניה. על התכנון האדריכלי אמון משרד בר אוריין אדריכלים. המיזם צפוי להתקדם במתווה של פינוי-בינוי, ולאחר השגת הרוב הדרוש על פי חוק, העומד על 67% מבעלי הזכויות, יפעלו היזמים להגשת תוכנית בניין עיר (תב"ע) לקידום הפרויקט.

הדמיית פרויקט פינוי בינוי בחולון ( הדמיה: משרד אדריכלים בר אוריין )

יצוין כי קידום הפרויקט כפוף להשלמת התנאים הנדרשים, לרבות השגת הרוב הדרוש מקרב בעלי הזכויות, אישור התב"ע, קבלת היתרי בנייה והתקשרות עם גוף מממן. הנתונים הכספיים והיקפי הבנייה מבוססים על הערכות ראשוניות ועשויים להשתנות בהמשך הליכי התכנון והאישור.

סמי מצלאוי, יו"ר ובעלי מצלאוי חברה לבניין:

צילום: מגדלור מדיה

"הבחירה במצלאוי ובאפריקה התחדשות עירונית להובלת פרויקט משמעותי בהיקף של כמעט אלף יחידות דיור בחולון מהווה הבעת אמון בניסיון וביכולות של החברות לקדם מתחמי התחדשות עירונית מורכבים ורחבי היקף. מדובר בפרויקט בעל חשיבות עירונית, שיאפשר לחדש מתחם מגורים ותיק, לשפר באופן משמעותי את איכות החיים של מאות משפחות ולהוסיף מאות יחידות דיור חדשות לצד שטחי מסחר".

רונית אשד לוי, מנכ״לית אפריקה ישראל מגורים, מסרה:

צילום: ענבל מרמרי

"אנו נרגשים מאוד להגיע לראשונה לחולון ולהוביל בה, בשותפות עם מצלאוי, את פרויקט ההתחדשות העירונית, ומודים לבעלי הזכויות על האמון שנתנו בנו. התחדשות עירונית היא הרבה מעבר לבנייה, היא מחויבות ארוכת טווח כלפי מי שמפקידים בידינו את ביתם".