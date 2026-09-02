כחצי שנה לאחר פגיעת טיל איראני סמוך לבניין שעבר פינוי בינוי במרכז העיר תל אביב - הדיירים ברחוב ביל"ו 12 יקבלו את הדירות החדשות בשבוע הבא. הבניין, הסמוך לצומת הרחובות יהודה הלוי ולינקולן, נפגע ב-5 מרץ השנה, שבוע בלבד לפני המסירה המתוכננת של הדירות. פגיעות הדף עוצמתיות בחלקו האחורי של הבניין גרמו לנזקים בהיקף של מיליוני שקלים, בעקבות הרס חלונות, דלתות, מערכות אלומיניום וכן במעטפת חלק מהדירות.

מדובר בפרויקט התחדשות עירונית במסלול תמ"א 38/2 (הריסה ובנייה חדש) של חברת רם-מוגרבי-ארדיטי. הבניין המקורי נבנה בשנות ה-30 של המאה הקודמת ונמצא בלב העיר הלבנה של תל אביב, אזור שהוכרז אתר מורשת עולמית של אונסק"ו. במתכונתו הישנה כלל הבניין 10 דירות וכיום, לאחר הריסה ובנייה מחדש, הוא כולל 16 דירות חדשות ב-6 קומות.

גלריה פגיעת הטיל האיראני בדירות ברחוב ביל"ו בת"א ( צילום: גל הולצר )

הליכי ההתחדשות העירונית של הבניין החלו לפני כ-6 שנים, ואילו הריסתו ובנייתו מחדש במהלך 2023. במרץ השנה העבודות הגיעו לשלב הסיום ואכלוס הדירות, אלא שהתוכניות השתבשו עקב המלחמה מול איראן.

העיכוב באכלוס הבניין הסב נזק ליזם, שהשקיע מיליוני שקלים נוספים בתיקון הפגיעות וכן ספג את תשלום דמי השכירות לבעלי הדירות. נזק עקיף נגרם גם לדיירים, שחלקם תכננו לעבור לדירה ונאלצו למצוא פתרון דיור למספר חודשים. בנוסף, בעלי דירות שתכננו להשכיר את הדירה ויתרו על שכר הדירה שהיו יכולים לקבל.

בני, בעל דירה בבניין, סיפר ל-ynet: "אחרי שש שנים של המתנה מאז שבחרנו יזם, לא דמיינו מצב כזה רגע לפני קבלת המפתח. ההיסטוריה של הבניין, לאורך מלחמות ישראל, יכולה לשמש השראה לסדרה בנטפליקס. אני שמח שלמרות האירוע הבלתי צפוי הפרויקט הושלם".

הבניין החדש ברחוב ביל"ו בת"א שיימסר בשבוע הבא ( צילום: גל הולצר )

אלעד שמרלינג, מנכ"ל משותף ברם-מוגרבי-ארדיטי, הוסיף: "הבנו מהר מאוד את גודל האירוע, ועוד במהלך ימי המלחמה התחלנו למפות את הנזקים, לשקם את ההרס הרב ולמצוא פתרון דיור מגורים לדיירים. התחלנו בעבודות השיקום לפני קבלת השיפוי ממס רכוש".