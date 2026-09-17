תכנון הפרויקט הופקד בידי משרד האדריכלים "מייקל כספי אדריכלים" ואכלוסו צפוי בתוך כ-3 שנים. לקראת ההריסה, נערך במתחם תרגיל פינוי נפגעים של פיקוד העורף. עם השלמת שלושת הבניינים בפרויקט, יהיה זה הבניין השביעי שחברת בן שלום תחדש ברחוב יסוד המעלה בהוד השרון.

תכנון הפרויקט הופקד בידי משרד האדריכלים "מייקל כספי אדריכלים" ואכלוסו צפוי בתוך כ-3 שנים. לקראת ההריסה, נערך במתחם תרגיל פינוי נפגעים של פיקוד העורף. עם השלמת שלושת הבניינים בפרויקט, יהיה זה הבניין השביעי שחברת בן שלום תחדש ברחוב יסוד המעלה בהוד השרון.

תכנון הפרויקט הופקד בידי משרד האדריכלים "מייקל כספי אדריכלים" ואכלוסו צפוי בתוך כ-3 שנים. לקראת ההריסה, נערך במתחם תרגיל פינוי נפגעים של פיקוד העורף. עם השלמת שלושת הבניינים בפרויקט, יהיה זה הבניין השביעי שחברת בן שלום תחדש ברחוב יסוד המעלה בהוד השרון.