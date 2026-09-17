התחדשות עירונית בהוד השרון: חברת בן שלום יזמות ובנייה קיימה אירוע הריסה ברחוב יסוד המעלה בהוד השרון. במסגרת הפרויקט נהרסו 3 בנייני מגורים ישנים ביסוד המעלה 19-21-23 הכוללים 12 דירות, ובמקומם יבנו שני בניינים בני 8 קומות עם 36 דירות מעל שני מרתפי חניה שיכללו דירות בנות 3-5 חדרים, דירות גן ודירות מיני פנטהאוז ופנטהאוז.
תכנון הפרויקט הופקד בידי משרד האדריכלים "מייקל כספי אדריכלים" ואכלוסו צפוי בתוך כ-3 שנים. לקראת ההריסה, נערך במתחם תרגיל פינוי נפגעים של פיקוד העורף. עם השלמת שלושת הבניינים בפרויקט, יהיה זה הבניין השביעי שחברת בן שלום תחדש ברחוב יסוד המעלה בהוד השרון.
איתמר בן שלום, מנכ"ל משותף של בן שלום יזמות ובנייה: "רחוב יסוד המעלה השתנה משמעותית בשנים האחרונות, ואנחנו רואים מקרוב את התהליך שהוא עובר. לאחר שכבר השלמנו ואכלסנו ארבעה פרויקטים ברחוב, אנחנו ממשיכים לקחת חלק בהתחדשות שלו, מתוך אמונה בפוטנציאל של האזור ובמקום שהוא יתפוס בשנים הקרובות בהוד השרון. הריסת הבניינים והיציאה לביצוע הן מבחינתנו לא רק אבן דרך בפרויקט, אלא המשך של תהליך רחב יותר שמשנה את פני הרחוב".