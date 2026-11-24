כשל ביישום חוק שיקום נזקי המלחמה? בעלי נכסים במתחם שנפגע מפגיעת טיל איראני ברחובות לא יוכלו לקדם את שיקום המבנים שלהם במסגרת חוק שיקום נזקי מלחמה בדרך של התחדשות עירונית, לאחר שחלף המועד האחרון הקבוע בחוק מבלי שהוגשה בקשה לאישור יזם שיקום. זאת, בניגוד למתחמים שנפגעו בתל אביב, בערד ובדימונה, שבהם הוגשו בקשות כאמור, כך עדכנה היום (ג') הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית.

לטענת עו"ד יהודית דוידוביץ, המייצגת חלק מבעלי הנכסים למגורים במתחם, הסיבה לכך נעוצה בחוק השיקום עצמו, שאינו מספק מענה הולם לבעלי נכסים מסחריים. אלה מהווים מרכיב משמעותי במתחם, ובהיעדר מנגנוני פיצוי ופטור ממס מתאימים עבורם, לטענתה, לא ניתן היה לגבש עסקה שתאפשר את שיקום המתחם כולו.

זירת הנפילה ברחובות ( צילום: מאיר תורג'מן )

בסוף חודש יוני הכריזה הממשלה על המתחמים שנפגעו במבצעי "עם כלביא" ו"שאגת הארי" בערד, בדימונה, בתל אביב וברחובות כאזורי שיקום בהתאם לחוק. שיקום המתחמים בערד ובדימונה באמצעות החוק מהווה פריצת דרך בקידום התחדשות עירונית בפריפריה, ואילו שיקום המתחם ברחובות אמור היה לספק מענה למתחם משמעותי בלב העיר, הכולל מבני מגורים לצד נכסים מסחריים מסוגים שונים.

חוק השיקום הסמיך את הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית לקדם את שיקום המתחמים ולאשר את היזמים שנבחרו על ידי בעלי הנכסים, בכפוף למועדים הקבועים בחוק. כמו כן, הרשות מסבסדת מתחמים שבהם אין כדאיות כלכלית, במטרה לאפשר את מימוש הפרויקטים. החוק קובע פרק זמן של 95 ימים ממועד ההכרזה לבחירת יזם שיקום, בכפוף לאפשרויות ההארכה הקבועות בו. אתמול חלף המועד האחרון להגשת בקשות לאישור יזמי שיקום במתחמים המדוברים. בעוד שבתל אביב, בערד ובדימונה הוגשו בקשות כאמור, ברחובות לא הוגשה בקשה.

במתחם השיקום ברחובות ישנם 44 נכסים, הכוללים בתים משותפים לצד מבנים צמודי קרקע, וכן נכסים למגורים ולמסחר. שלוש חברות יזמיות ניסו בתקופה האחרונה להגיע להסכמות עם בעלי הנכסים, אולם המגעים לא הבשילו עד לתום המועד הקבוע בחוק. בהתאם להוראות החוק ההכרזה על המתחם בטלה, ולא ניתן לקדמו במסגרת המסלול הייעודי לשיקום נזקי המלחמה.

לדברי עו"ד דוידודביץ, באת כוחם של בעלי הנכסים ברחוב טלר 18 ו-20 ברחובות, אף שבעלי הנכסים שהיא מייצגת חתמו על חוזים, לוחות הזמנים הקשיחים שנקבעו בחוק והיעדר התייחסות מספקת לבעלי הנכסים המסחריים מנעו את ההתקשרות עם יזם. "חוק השיקום קבע מועדים קשיחים שלא ניתן לעמוד בהם. הדיירים שלי חתמו 100% על חוזים, אבל בגלל חורים בחוק לא היה יזם שמוכן להתקשר איתם בחוזים".

היא הוסיפה כי "רק לפני מספר ימים התברר שהחוק לא התייחס לבעלי יחידות מסחר, שמהווים מרכיב מרכזי במתחם של רחובות. החוק לא קבע לגביהם מנגנון פיצוי ופטור ממס כמו ביחידות המגורים, ובכך יצר לאקונה שלא מאפשרת לשום יזם לקדם את כל המתחם. אני בקשר עם כל גורמי התכנון ברשות הממשלתית להתחדשות עירונית ובעירייה, כולם מעורבים אבל לא הצליחו לפתור את הבעיה".

גם ברשות להתחדשות מודים: "אין מענה כלכלי מצופה"

ברשות הממשלתית הדגישו כי נעשו מאמצים לגשר בין בעלי הנכסים ליזם כדי לאפשר את מימוש הפרויקט ברחובות, אולם בסופו של דבר לא הושגו ההסכמות הנדרשות בין הצדדים. עם זאת, גם ברשות מכירים בכך שהחוק עשוי שלא לספק את המענה הכלכלי המצופה על ידי בעלי נכסים מסחריים, וסבורים כי יש לאפשר הארכה של המועדים שנקבעו בו. בימים אלה ממשיכה הרשות לבחון דרכים חלופיות לשיקום המתחם.

מהרשות הממשלתית להתחדשות עירונית נמסר: "יש לברך על התקדמות התהליך בתל אביב, ערד ודימונה, שיש בו לתת מענה מיטבי לבעלי הנכסים שנפגעו. לצד זאת, יש להצטער כי לא הוגשה בקשה לאישור יזם שיקום ברחובות. המתחם ברחובות הוכרז כאזור השיקום והתחדשות לפני למעלה מארבעה חודשים. הרשות שבה והבהירה לבעלי הנכסים כי בהתאם לחוק השיקום, המועד האחרון להגשת בקשה לאישור יזם שיקום הוא 23.11.26 וכי בהעדר אפשרות להארכת מועד זה בחוק, עליהם לפעול במהירות להתקשר בעסקת שיקום או בהסכמי יציאה.

"כדי לסייע בכך, לצד קידום התכנון, הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית יחד עם העירייה, מינהל התכנון, משרד המשפטים ורשות המיסים פעלו במהלך החודשים האחרונים לסייע לבעלי הנכסים בהתארגנות, במתן מענה לקשיים השונים שהעלו לפניהם ופתרון החסמים מידי. תהליך זה היה מורכב נוכח השונות בין בעלי הנכסים מסוגים שונים ודרישות החוק, לרבות לעניין סוג העסקאות שניתן להתקשר בהן.

"נוכח היתרונות הרבים שמקנה החוק לבעלי הזכויות, לרבות לוחות זמנים קצרים לתכנון ורישוי, שיעורים מופחתים של היטל השבחה, אפשרות להסכם יציאה ועוד, קיווינו כי כל קבוצות בעלי הנכסים ירכזו מאמץ בביצוע ההתקשרויות עם יזם במועד הנדרש לפי החוק. לצערנו, בעלי חלק מהנכסים לא הצליחו להגיע להבנות בלוח הזמנים הנדרש. זוהי החמצה של הזדמנות מבחינת בעלי הזכויות. הרשות עם משרדי ממשלה האמונים על יישום החוק בוחנים בימים אלה פתרונות נוספים, על מנת לתת מענה מהיר לאזור שנפגע.