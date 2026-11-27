נודע כי הוגשו לנאמני הרשת שתי הצעות: הצעה של קפה יוטו והשנייה של קבוצת אמיר חמיאס המיוצג על ידי עו"ד אביחי ורדי. לחמיאס חברה לייצור ושיווק עופות ובשר וכן חנויות ברחבי הארץ. בתחילת שבוע הבא צפויים הנאמנים לבקש את אישור בית המשפט למכור את הרשת בישראל. נודע כי הזוכה צפוי לפתח את הרשת ולהגדיל אותה וכן התחייב להעסיק 80% מהעובדים שמרביתם מיוצגים על ידי עו"ד אופיר רונן. מדובר בהליך מכירה מהיר מאוד שהרי רק לפני כחודש פנתה הרשת לבית המשפט. המכירה כפופה לאישור בית משפט.

נודע כי הוגשו לנאמני הרשת שתי הצעות: הצעה של קפה יוטו והשנייה של קבוצת אמיר חמיאס המיוצג על ידי עו"ד אביחי ורדי. לחמיאס חברה לייצור ושיווק עופות ובשר וכן חנויות ברחבי הארץ. בתחילת שבוע הבא צפויים הנאמנים לבקש את אישור בית המשפט למכור את הרשת בישראל. נודע כי הזוכה צפוי לפתח את הרשת ולהגדיל אותה וכן התחייב להעסיק 80% מהעובדים שמרביתם מיוצגים על ידי עו"ד אופיר רונן. מדובר בהליך מכירה מהיר מאוד שהרי רק לפני כחודש פנתה הרשת לבית המשפט. המכירה כפופה לאישור בית משפט.

נודע כי הוגשו לנאמני הרשת שתי הצעות: הצעה של קפה יוטו והשנייה של קבוצת אמיר חמיאס המיוצג על ידי עו"ד אביחי ורדי. לחמיאס חברה לייצור ושיווק עופות ובשר וכן חנויות ברחבי הארץ. בתחילת שבוע הבא צפויים הנאמנים לבקש את אישור בית המשפט למכור את הרשת בישראל. נודע כי הזוכה צפוי לפתח את הרשת ולהגדיל אותה וכן התחייב להעסיק 80% מהעובדים שמרביתם מיוצגים על ידי עו"ד אופיר רונן. מדובר בהליך מכירה מהיר מאוד שהרי רק לפני כחודש פנתה הרשת לבית המשפט. המכירה כפופה לאישור בית משפט.

הצעד מגיע בהמשך לצו פתיחת הליכים שהוצא לרשת בחודש שעבר. KFC ישראל מפעילה כיום 12 סניפים ומעסיקה כ-120 עובדים. הרשת צברה חובות של כ-50 מיליון שקל כאשר כ-37.5 מיליון שקל הן בגין הלוואות בעלים, כ-9.5 מיליון שקל חובות בדין רגיל, כ-1.9 מיליון שקל חובות לעובדים וכ-1.2 מיליון שקל לרשויות. הרשת שיוצגה בהליך על ידי עו"ד אביתר קרמר ממשרד וקסלר ברגמן ציינה בבקשה שהגישה כי נקלעה למצוקה כתוצאה מאירועי 7 באוקטובר, ההסלמה הביטחונית ועוד.

הצעד מגיע בהמשך לצו פתיחת הליכים שהוצא לרשת בחודש שעבר. KFC ישראל מפעילה כיום 12 סניפים ומעסיקה כ-120 עובדים. הרשת צברה חובות של כ-50 מיליון שקל כאשר כ-37.5 מיליון שקל הן בגין הלוואות בעלים, כ-9.5 מיליון שקל חובות בדין רגיל, כ-1.9 מיליון שקל חובות לעובדים וכ-1.2 מיליון שקל לרשויות. הרשת שיוצגה בהליך על ידי עו"ד אביתר קרמר ממשרד וקסלר ברגמן ציינה בבקשה שהגישה כי נקלעה למצוקה כתוצאה מאירועי 7 באוקטובר, ההסלמה הביטחונית ועוד.

הצעד מגיע בהמשך לצו פתיחת הליכים שהוצא לרשת בחודש שעבר. KFC ישראל מפעילה כיום 12 סניפים ומעסיקה כ-120 עובדים. הרשת צברה חובות של כ-50 מיליון שקל כאשר כ-37.5 מיליון שקל הן בגין הלוואות בעלים, כ-9.5 מיליון שקל חובות בדין רגיל, כ-1.9 מיליון שקל חובות לעובדים וכ-1.2 מיליון שקל לרשויות. הרשת שיוצגה בהליך על ידי עו"ד אביתר קרמר ממשרד וקסלר ברגמן ציינה בבקשה שהגישה כי נקלעה למצוקה כתוצאה מאירועי 7 באוקטובר, ההסלמה הביטחונית ועוד.