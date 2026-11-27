רשת KFC ישראל צפויה להימכר תמורת כ-2.7 מיליון שקל לחברת ר.א.א שיווק מזון, ספקית ויצרנית עופות ובשר של איש העסקים אמיר חמיאס – כך נודע ל-ynet.
נודע כי הוגשו לנאמני הרשת שתי הצעות: הצעה של קפה יוטו והשנייה של קבוצת אמיר חמיאס המיוצג על ידי עו"ד אביחי ורדי. לחמיאס חברה לייצור ושיווק עופות ובשר וכן חנויות ברחבי הארץ. בתחילת שבוע הבא צפויים הנאמנים לבקש את אישור בית המשפט למכור את הרשת בישראל. נודע כי הזוכה צפוי לפתח את הרשת ולהגדיל אותה וכן התחייב להעסיק 80% מהעובדים שמרביתם מיוצגים על ידי עו"ד אופיר רונן. מדובר בהליך מכירה מהיר מאוד שהרי רק לפני כחודש פנתה הרשת לבית המשפט. המכירה כפופה לאישור בית משפט.
הצעד מגיע בהמשך לצו פתיחת הליכים שהוצא לרשת בחודש שעבר. KFC ישראל מפעילה כיום 12 סניפים ומעסיקה כ-120 עובדים. הרשת צברה חובות של כ-50 מיליון שקל כאשר כ-37.5 מיליון שקל הן בגין הלוואות בעלים, כ-9.5 מיליון שקל חובות בדין רגיל, כ-1.9 מיליון שקל חובות לעובדים וכ-1.2 מיליון שקל לרשויות. הרשת שיוצגה בהליך על ידי עו"ד אביתר קרמר ממשרד וקסלר ברגמן ציינה בבקשה שהגישה כי נקלעה למצוקה כתוצאה מאירועי 7 באוקטובר, ההסלמה הביטחונית ועוד.
הנאמנים שמינה בית המשפט לרשת, עו"ד עמית לדרמן ורו"ח עליזה שרון, הגישו לאחרונה בקשה דחופה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לאשר להם לפרסם הזמנה להציע הצעות לרכישת החברה או פעילותה בתוך 21 יום ממועד הפרסום ובתחילת השבוע הבא יבקשו כבר את אישור השופט יעקב פרסקי. יש לציין כי 113 מעובדי הרשת המיוצגים על ידי עו"ד אופיר רונן הגישו לפני מספר ימים לבית המשפט בקשה לקבוע במסגרת השיקולים להחלטה מי ירכוש את החברה, לקחת בחשבון בנוסף לתמורה המוצעת גם פרמטרים כמו התחייבות הרוכש להמשך העסקת רוב העובדים, שמירה על ותק ועוד.
עו"ד אביחי ורדי, בא כוח איש העסקים אמיר חמיאס, מסר בתגובה: "מדובר באיש עסקים רציני שהתחייב להעסיק 80% מעובדי הרשת ומתכוון להרחיב את מספר הסניפים. יש אישור של KFC העולמית והמלצה של הנאמנים".