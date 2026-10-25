האם מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן יזנק לשיא חסר תקדים של 9 שקלים כבר בסוף השבוע? המחיר עלול להתקרב לרמה הזאת אם לאחר הבחירות יימנע שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מלחתום על צו שיאריך את הפחתת המס על הדלק בשקל שלם, כפי שנהוג כעת, ובמקביל תימשך העלייה במחירי הנפט והתחזקות הדולר.
בעקבות המשבר במצר הורמוז זינק מחיר חבית נפט בחודשיים האחרונים לכ-110 דולר. העלייה החדה הראשונית בספטמבר, גרמה לשר האוצר להפחית את המס על הדלק בחצי שקל בשבוע הראשון של ספטמבר, לאחר שמחיר הליטר כבר עלה לשיא של 8.25 שקל. המחיר השווה אז את שיא כל הזמנים שנרשם לראשונה בספטמבר 2012, וגם אז הופחת המס על הדלק זמנית ביוזמת ראש הממשלה בנימין נתניהו.
כאשר שב מחיר הדלק ועלה ב-2022, הפחית שר האוצר דאז אביגדור ליברמן את המס על הדלק עד שקל שלם. את ההפחתה הזאת ביטל מאוחר יותר שר האוצר שהחליף אותו, בצלאל סמוטריץ'.
בשבוע הראשון של אוקטובר הורה סמוטריץ' להגדיל את הנחת המס מחצי שקל לשקל שלם עד סוף אוקטובר. ההפחתה אמורה להסתיים במוצאי שבת הקרובה. עלות הנחת המס על הדלק כבר מתקרבת לחצי מיליארד שקל, וזאת בניגוד לעמדת הצמרת המקצועית במשרד האוצר. אם תימשך ההנחה של שקל גם בנובמבר, עלותה תגדל בעוד כ-300 מיליון שקל ותגיע לכ-800 מיליון שקל לתקציב המדינה, ללא מקור תקציבי.
השלכות משמעותיות על האינפלציה
על פי התחשיבים, ביטול הטבת המס לבדו יביא לזינוק מיידי של שקל במחיר לליטר – מ-7.77 שקל כיום ל-8.77 שקל. לכך עלולה להתווסף עלייה נוספת של 10–20 אגורות בשל ההתייקרות בשווקים הבינלאומיים והתחזקות הדולר מול השקל. שערו היציג של הדולר נקבע ביום שישי על 3.11 שקל.
"המחיר הסופי עלול להתקרב לראשונה אי פעם ל-9 שקלים לליטר, אם המס לא יופחת עוד, שכן אז המחיר כבר יעלה בשקל ל-8.77 שקל", אמר ד"ר עמית מור, מנכ"ל חברת אקו אנרג'י. "אם בשבוע הקרוב – ימי המדידה לקראת קביעת המחיר הסופי – מחיר הדלק בשווקים יעלה עוד והדולר לא ייחלש, נתקרב לשיא של 9 שקלים, וזה ישפיע על כל המשק".
אם הנחת המס לא תחודש צפויות גם השלכות רוחב על המשק. כלכלנים מעריכים כי התייקרות כזאת של הדלק עלולה להעלות את האינפלציה בישראל בכחצי אחוז כבר בנובמבר, לצד עליית מחירים של מוצרים ושירותים רבים.
גורמים במשרד האוצר אמרו בסוף השבוע כי שר האוצר טרם החליט אם להאריך את צו הנחת המס. לדבריהם, "השר יקבע את המדיניות רק סמוך לקביעת מחיר ליטר הדלק לחודש הבא, על פי ההתפתחויות בשוק הנפט ובשוק מטבע החוץ בהמשך השבוע".