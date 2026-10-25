האם מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן יזנק לשיא חסר תקדים של 9 שקלים כבר בסוף השבוע? המחיר עלול ‏להתקרב לרמה הזאת אם לאחר הבחירות יימנע שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מלחתום על צו שיאריך את ‏הפחתת המס על הדלק בשקל שלם, כפי שנהוג כעת, ובמקביל תימשך העלייה במחירי הנפט והתחזקות ‏הדולר.‏

בעקבות המשבר במצר הורמוז זינק מחיר חבית נפט בחודשיים האחרונים לכ-110 דולר. העלייה החדה ‏הראשונית בספטמבר, גרמה לשר האוצר להפחית את המס על הדלק בחצי ‏שקל בשבוע הראשון של ספטמבר, לאחר שמחיר הליטר כבר עלה לשיא של 8.25 שקל. המחיר השווה אז ‏את שיא כל הזמנים שנרשם לראשונה בספטמבר 2012, וגם אז הופחת המס על הדלק זמנית ביוזמת ראש ‏הממשלה בנימין נתניהו.

תדלוק, בצלאל סמוטריץ' ( צילומים: ‏shutterstock‏, ריאן פרויס‏ )

כאשר שב מחיר הדלק ועלה ב-2022, הפחית שר האוצר דאז אביגדור ליברמן את המס על הדלק עד שקל ‏שלם. את ההפחתה הזאת ביטל מאוחר יותר שר האוצר שהחליף אותו, בצלאל סמוטריץ'.‏

בשבוע הראשון של אוקטובר הורה סמוטריץ' להגדיל את הנחת המס מחצי שקל לשקל שלם עד סוף ‏אוקטובר. ההפחתה אמורה להסתיים במוצאי שבת הקרובה.‏ עלות הנחת המס על הדלק כבר מתקרבת לחצי מיליארד שקל, וזאת בניגוד לעמדת הצמרת המקצועית ‏במשרד האוצר. אם תימשך ההנחה של שקל גם בנובמבר, עלותה תגדל בעוד כ-300 מיליון שקל ותגיע לכ-‏‏800 מיליון שקל לתקציב המדינה, ללא מקור תקציבי.‏

השלכות משמעותיות על האינפלציה

על פי התחשיבים, ביטול הטבת המס לבדו יביא לזינוק מיידי של שקל במחיר לליטר – מ-7.77 שקל כיום ל-‏‏8.77 שקל. לכך עלולה להתווסף עלייה נוספת של 10–20 אגורות בשל ההתייקרות בשווקים הבינלאומיים ‏והתחזקות הדולר מול השקל. שערו היציג של הדולר נקבע ביום שישי על 3.11 שקל.‏

‏"המחיר הסופי עלול להתקרב לראשונה אי פעם ל-9 שקלים לליטר, אם המס לא יופחת עוד, שכן אז המחיר ‏כבר יעלה בשקל ל-8.77 שקל", אמר ד"ר עמית מור, מנכ"ל חברת אקו אנרג'י. "אם בשבוע ‏הקרוב – ימי המדידה לקראת קביעת המחיר הסופי – מחיר הדלק בשווקים יעלה עוד והדולר לא ייחלש, ‏נתקרב לשיא של 9 שקלים, וזה ישפיע על כל המשק".‏

אם הנחת המס לא תחודש צפויות גם השלכות רוחב על המשק. כלכלנים מעריכים כי התייקרות כזאת של ‏הדלק עלולה להעלות את האינפלציה בישראל בכחצי אחוז כבר בנובמבר, לצד עליית מחירים של מוצרים ‏ושירותים רבים.‏