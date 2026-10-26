האם מותר לשבת או לנוח בתוך בית קפה גם אם לא רכשת כלום? השאלה הזאת קיבלה השבוע תשובה ברורה בסניפי סטארבאקס בסין, שם הכריזה ההנהלה על מדיניות של "קניה תמורת ישיבה" בכל 8,000 הסניפים של הרשת.

במסגרת המהלך הציבה ההנהלה שלטים שעליהם נכתב "מרחב עסקי של סטארבקס, אנא בצעו רכישה כדי לשבת". מדובר בשינוי לעומת המדיניות שהייתה עד כה במסגרתה הישיבה בסניפים הייתה פתוחה לכולם וללא הגבלות מיוחדות. כך דיווח אתר ה-BBC.

גלריה סניף של סטארבאקס. שינוי במדיניות ברחבי העולם ( צילום: Gene J. Puskar / AP )

החברה הציגה את המהלך כדרך לשפר את חוויית הביקור בחנות תוך שימור תפקיד ה"מרחב השלישי" של בית הקפה מחוץ לבית ולעבודה. היא מעודדת שימוש סביר במושבים ובאזורים הציבוריים, שמירה על עוצמת שיחה מתונה, והימנעות ממאכלי טייק-אווי בעלי ריח חזק. סטארבקס אומרת שיוחרגו לקוחות הנזקקים לסיוע, כולל נשים בהריון ואנשים עם קשיי ניידות, שיקבלו עדיפות. שליחים, אנשים שמבקשים מחסה מהגשם ושומרים בתפקיד יכולים לנוח ללא רכישה.

בחלק מהחנויות פורסמו כללי אכילה במקום המחייבים רכישת לפחות פריט אחד בין 11:00 ל-18:00, וקובעים שהייה מרבית של 90 דקות. בחודשים האחרונים, מספר סניפים שבחנו צעדים מחמירים יותר משכו תשומת לב. חנות בסצ'ואן קשרה בשרשראות מושבים חיצוניים כדי להרתיע יושבים שאינם משלמים. חנות בנאנצ'ונג קשרה שולחנות, בעוד שסניף בשי'אן ספג ביקורת לאחר שביקש מלקוח לעזוב אחרי דקה אחת. לקוחה אחת משנגחאי אמרה שהזכירו לה חמש פעמים להזמין במהלך פגישה מקוונת של שעה וחצי, והיא הרגישה ש"מגרשים אותה".

התגובות ברשתות החברתיות בסין היו ברובן תומכות, ורבים מהמגיבים אמרו שהצעדים ירתיעו אנשים מלהתיישב בלי להזמין או להביא משקאות של מותגים אחרים. פוסט אחד שיבח את המהלך: "סוף סוף לא יהיו תקופות שבהן אנשים פשוט יושבים שם בלי להזמין כלום, משחקים משחקים וצורחים בטלפון".

לקוחות בסניף סטארבאקס בסין. הרוב מסכימים עם השינוי ( צילום: Ng Han Guan / AP )

סקרים הראו שכ-70% מהנשאלים הסכימו לכללים החדשים. תומכים טענו ש"שלם-כדי-לשבת" הוא עיקרון עסקי בסיסי שמגן על לקוחות משלמים, שכן שכר דירה, חשמל ועלויות עבודה נצברים בכל דקה שאדם שאינו משלם תופס מושב, ובסופו של דבר מגולגלים על אלה שרוכשים. טאנג ג'יאנשנג, סגן המזכ"ל של מועצת הצרכנים של שנגחאי, אמר שצרכי מנוחה לטווח קצר שייכים למרחב השירותים הציבוריים ואין להעבירם לחנויות מסחריות.