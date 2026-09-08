לדבריו, מדובר ביצוא סחורות מצומצם ביותר, בהיקף של כ-34 מיליון דולר בלבד, לעומת סך כל הייצוא הישראלי העומד על כ-44 מיליארד דולר בסחורות ושירותים. עוד ציין פישר כי רובו של סכום זה, כ-45 מיליון דולר, מורכב בעיקר מתוצרת חקלאית טרייה,

לדבריו, מדובר ביצוא סחורות מצומצם ביותר, בהיקף של כ-34 מיליון דולר בלבד, לעומת סך כל הייצוא הישראלי העומד על כ-44 מיליארד דולר בסחורות ושירותים. עוד ציין פישר כי רובו של סכום זה, כ-45 מיליון דולר, מורכב בעיקר מתוצרת חקלאית טרייה,