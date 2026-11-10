חברת אשלי לירן, בבעלות אשר אלון ורוני בריק (נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ), מתקדמת לביצוע פרויקט התחדשות עירונית בשכונת נווה שרת בצפון תל אביב. מדובר בפרויקט "ME הצנחנים", הממוקם ברחוב הצנחנים 2 עד 6, בסמוך למרכז המסחרי של השכונה.

חברת אשלי לירן, בבעלות אשר אלון ורוני בריק (נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ), מתקדמת לביצוע פרויקט התחדשות עירונית בשכונת נווה שרת בצפון תל אביב. מדובר בפרויקט "ME הצנחנים", הממוקם ברחוב הצנחנים 2 עד 6, בסמוך למרכז המסחרי של השכונה.

התחדשות עירונית בתל אביב: חברת אשלי לירן, בבעלות אשר אלון ורוני בריק (נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ), מתקדמת לביצוע פרויקט התחדשות עירונית בשכונת נווה שרת בצפון תל אביב. מדובר בפרויקט "ME הצנחנים", הממוקם ברחוב הצנחנים 2 עד 6, בסמוך למרכז המסחרי של השכונה.

הפרויקט קיבל היתר בנייה, ובתקופה הקרובה ייהרסו שלושה מבנים ישנים הכוללים 24 יחידות דיור. במקומם תקים החברה בניין מגורים בן 10 קומות, המתוכנן בשני אגפים נפרדים ויכלול 80 יחידות דיור חדשות מעל קומת מסחר. תמהיל הדירות כולל דירות של 2 עד 4 חדרים, לצד פנטהאוזים ודופלקסים בני 5 ו-6 חדרים.

הפרויקט קיבל היתר בנייה, ובתקופה הקרובה ייהרסו שלושה מבנים ישנים הכוללים 24 יחידות דיור. במקומם תקים החברה בניין מגורים בן 10 קומות, המתוכנן בשני אגפים נפרדים ויכלול 80 יחידות דיור חדשות מעל קומת מסחר. תמהיל הדירות כולל דירות של 2 עד 4 חדרים, לצד פנטהאוזים ודופלקסים בני 5 ו-6 חדרים.

הפרויקט קיבל היתר בנייה, ובתקופה הקרובה ייהרסו שלושה מבנים ישנים הכוללים 24 יחידות דיור. במקומם תקים החברה בניין מגורים בן 10 קומות, המתוכנן בשני אגפים נפרדים ויכלול 80 יחידות דיור חדשות מעל קומת מסחר. תמהיל הדירות כולל דירות של 2 עד 4 חדרים, לצד פנטהאוזים ודופלקסים בני 5 ו-6 חדרים.

במקביל לפרויקט בצנחנים, מקדמת הקבוצה בנווה שרת גם את פרויקט "לב נווה שרת", שבמסגרתו יפונו המרכז המסחרי הוותיק ומבני מגורים, וייבנו כ-255 יחידות דיור חדשות מעל מרכז מסחרי שכונתי חדש.

במקביל לפרויקט בצנחנים, מקדמת הקבוצה בנווה שרת גם את פרויקט "לב נווה שרת", שבמסגרתו יפונו המרכז המסחרי הוותיק ומבני מגורים, וייבנו כ-255 יחידות דיור חדשות מעל מרכז מסחרי שכונתי חדש.

במקביל לפרויקט בצנחנים, מקדמת הקבוצה בנווה שרת גם את פרויקט "לב נווה שרת", שבמסגרתו יפונו המרכז המסחרי הוותיק ומבני מגורים, וייבנו כ-255 יחידות דיור חדשות מעל מרכז מסחרי שכונתי חדש.