התחדשות עירונית בתל אביב: חברת אשלי לירן, בבעלות אשר אלון ורוני בריק (נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ), מתקדמת לביצוע פרויקט התחדשות עירונית בשכונת נווה שרת בצפון תל אביב. מדובר בפרויקט "ME הצנחנים", הממוקם ברחוב הצנחנים 2 עד 6, בסמוך למרכז המסחרי של השכונה.
הפרויקט קיבל היתר בנייה, ובתקופה הקרובה ייהרסו שלושה מבנים ישנים הכוללים 24 יחידות דיור. במקומם תקים החברה בניין מגורים בן 10 קומות, המתוכנן בשני אגפים נפרדים ויכלול 80 יחידות דיור חדשות מעל קומת מסחר. תמהיל הדירות כולל דירות של 2 עד 4 חדרים, לצד פנטהאוזים ודופלקסים בני 5 ו-6 חדרים.
עבור קבוצת אשלי לירן מדובר בהמשך ישיר לפעילותה בשכונה. לפני כעשור אכלסה הקבוצה בנווה שרת את פרויקט "ME TLV", שהיה פרויקט הפינוי בינוי הראשון שהוקם ואוכלס בשכונה ובעיר תל אביב. במסגרתו נהרסו 96 דירות ישנות ובמקומן הוקמו 270 יחידות דיור בשלושה מגדלים בני 21 קומות.
במקביל לפרויקט בצנחנים, מקדמת הקבוצה בנווה שרת גם את פרויקט "לב נווה שרת", שבמסגרתו יפונו המרכז המסחרי הוותיק ומבני מגורים, וייבנו כ-255 יחידות דיור חדשות מעל מרכז מסחרי שכונתי חדש.
אשר אלון, מנכ"ל ומבעלי קבוצת אשלי לירן: "פרוייקט הצנחנים הוא המשך טבעי עבורנו כחברה שיזמה ובנתה את פרויקט פינוי הבינוי הראשון בשכונה. נווה שרת עברה בעשור האחרון מהפך משמעותי ושינוי דמוגרפי, חברתי ותשתיתי מקיף. במקביל לחידוש בנייני המגורים אנחנו ממשיכים לפעול גם לחידוש המרכז המסחרי הוותיק של השכונה ולאפשר התאמה שלו לשכונה המתחדשת".