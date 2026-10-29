חברת בית וגג קיימה השבוע אירוע הריסה לפרויקט האמוראים 11-13 בתל אביב, במסגרתו החברה הרסה שני בנייני מגורים משנות ה-70 בני 4 קומות עם 28 יח"ד. במקום המבנים הישנים תבנה החברה שני בנייני מגורים המתנשאים לגובה של 8 קומות מעל קומת הקרקע, עם 68 יח"ד חדשות וחניון תת קרקעי. באירוע ההריסה השתתפו בכירי החברה, ביניהם דירקטור ונציג בעל השליטה רום שחר, מנכ"ל החברה רונן עקביה, הדיירים הוותיקים, רוכשים, ושכנים.

חברת בית וגג קיימה השבוע אירוע הריסה לפרויקט האמוראים 11-13 בתל אביב, במסגרתו החברה הרסה שני בנייני מגורים משנות ה-70 בני 4 קומות עם 28 יח"ד. במקום המבנים הישנים תבנה החברה שני בנייני מגורים המתנשאים לגובה של 8 קומות מעל קומת הקרקע, עם 68 יח"ד חדשות וחניון תת קרקעי. באירוע ההריסה השתתפו בכירי החברה, ביניהם דירקטור ונציג בעל השליטה רום שחר, מנכ"ל החברה רונן עקביה, הדיירים הוותיקים, רוכשים, ושכנים.

חברת בית וגג קיימה השבוע אירוע הריסה לפרויקט האמוראים 11-13 בתל אביב, במסגרתו החברה הרסה שני בנייני מגורים משנות ה-70 בני 4 קומות עם 28 יח"ד. במקום המבנים הישנים תבנה החברה שני בנייני מגורים המתנשאים לגובה של 8 קומות מעל קומת הקרקע, עם 68 יח"ד חדשות וחניון תת קרקעי. באירוע ההריסה השתתפו בכירי החברה, ביניהם דירקטור ונציג בעל השליטה רום שחר, מנכ"ל החברה רונן עקביה, הדיירים הוותיקים, רוכשים, ושכנים.

הפרויקט, בתכנון משרד האדריכלים אורבך הלוי, כולל תמהיל דירות מגוון, עם דירות בנות 3-5 חדרים. על פי ההסכם שנחתם מול בעלי הדירות הישנות, התמורה תכלול תוספת של 25 מ"ר לדירה כולל ממ"ד, מרפסת שמש, מחסן וחנייה תת קרקעית. הפרויקט ממוקם בשכונת נווה אביבים שבצפון העיר.

הפרויקט, בתכנון משרד האדריכלים אורבך הלוי, כולל תמהיל דירות מגוון, עם דירות בנות 3-5 חדרים. על פי ההסכם שנחתם מול בעלי הדירות הישנות, התמורה תכלול תוספת של 25 מ"ר לדירה כולל ממ"ד, מרפסת שמש, מחסן וחנייה תת קרקעית. הפרויקט ממוקם בשכונת נווה אביבים שבצפון העיר.

הפרויקט, בתכנון משרד האדריכלים אורבך הלוי, כולל תמהיל דירות מגוון, עם דירות בנות 3-5 חדרים. על פי ההסכם שנחתם מול בעלי הדירות הישנות, התמורה תכלול תוספת של 25 מ"ר לדירה כולל ממ"ד, מרפסת שמש, מחסן וחנייה תת קרקעית. הפרויקט ממוקם בשכונת נווה אביבים שבצפון העיר.