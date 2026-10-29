חברת בית וגג קיימה השבוע אירוע הריסה לפרויקט האמוראים 11-13 בתל אביב, במסגרתו החברה הרסה שני בנייני מגורים משנות ה-70 בני 4 קומות עם 28 יח"ד. במקום המבנים הישנים תבנה החברה שני בנייני מגורים המתנשאים לגובה של 8 קומות מעל קומת הקרקע, עם 68 יח"ד חדשות וחניון תת קרקעי. באירוע ההריסה השתתפו בכירי החברה, ביניהם דירקטור ונציג בעל השליטה רום שחר, מנכ"ל החברה רונן עקביה, הדיירים הוותיקים, רוכשים, ושכנים.
הפרויקט, בתכנון משרד האדריכלים אורבך הלוי, כולל תמהיל דירות מגוון, עם דירות בנות 3-5 חדרים. על פי ההסכם שנחתם מול בעלי הדירות הישנות, התמורה תכלול תוספת של 25 מ"ר לדירה כולל ממ"ד, מרפסת שמש, מחסן וחנייה תת קרקעית. הפרויקט ממוקם בשכונת נווה אביבים שבצפון העיר.
אילת לוסטיג, סמנכ"ל השיווק והמכירות בבית וגג, מציינת כי "הריסת הבניינים ברחוב האמוראים בנווה אביבים היא רגע מרגש מאין כמוהו עבורנו ועבור בעלי הדירות, שהלכו עמנו יד ביד לאורך כעשור. יחד צלחנו את הדרך והיום הפרויקט יוצא לדרך באופן רשמי. אני מודה לבעלי הדירות מקרב לב על האמון ועל הסבלנות הרבה שהפגינו לאורך כל הדרך".