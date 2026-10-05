התחדשות עירונית בפרדס חנה - כרכור: פרויקט פינוי בינוי ברחוב הצפירה (15-17) במרכז המושבה הותיקה יצא לדרך עם הריסת המבנים הישנים. מדובר בפרויקט אותו מקדמת קבוצת שי חי. בטקס ההריסה השתתפו ראש המועצה המקומית פרדס חנה-כרכור יוני חכימי, מהנדסת המועצה - ליטל שלף-דורי, ראש מינהלת ההתחדשות העירונית בפרדס חנה מיכל מדעי, בכירי קבוצת שי חי, הדיירים הותיקים ובעלי הדירות.

במקום המבנים הישנים שנהרסו ייבנו 4 בניינים, 5 קומות כל אחד עם 80 דירות חדשות סך הכל. הפרויקט החדש נושא את השם "פנינת המושבה" והוא יצא לדרך במסגרת מודל המשלב התחדשות עירונית עם קרקע משלימה. נזכיר כי מנגנון הקרקע המשלימה מאפשר מימוש מיזמי התחדשות עם כלכליות גבולית או כאלו שהמגרש עליו היו בנויים המבנים הישנים לא מספיק לצורך הבנייה החדשה.

הריסה במסגרת פינוי בינוי בפרדס חנה כרכור ( צילום: NAVRI MEDIA )

כך, על פי התוכנית הסטטוטורית המאושרת ובמסגרת מתווה הקרקע המשלימה, החלק הראשון של המיזם כלל 70 יחידות דיור שנבנו בבפרויקט מגורים של קבוצת שי חי בשכונת "עומרים" החדשה ביישוב. כעת מתחיל השלב השני עם הריסת 3 הבניינים הישנים ברחוב הצפירה הכוללים 36 דירות. עם השלמת פינוי הדיירים וההריסה תוכל החברה להתחיל בביצוע שלב ב' של הפרויקט הצפוי להסתיים בתוך כ-24 חודשים.

"התהליך התחיל לפני 8 שנים"

אביגדור שטרן, מנציגות הדיירים בבניינים שנהרסו התייחס לפרויקט ואמר: "אנחנו נפרדים היום מבניינים ישנים בני למעלה מ-50 שנה, שבהם גרו דיירים ותיקים ללא מקלט ומיגון ראוי. לראות את התהליך שהתחיל לפני 8 שנים מגיע לשלב ההריסה זה רגע מרגש מאוד. מדובר בזמן קצר יחסית לפרויקטים דומים".

ראש המועצה המקומית פרדס חנה כרכור, יוני חכימי אמר באירוע ההריסה כי "זהו רגע משמעותי לבעלי הדירות והיישוב. ההתחדשות העירונית חיונית מאין כמותה. בראש ובראשונה, בצמצום פערים חברתיים ומתן אפשרות לכל תושב ותושבת לגור בכבוד, עם מעלית ועם ממ"ד, בטח בתקופה ביטחונית מאתגרת. מתוך הבנת חשיבות הנושא, הקמנו לראשונה במועצה מנהלת ייעודית להתחדשות עירונית, אשר מובילה כיום באדיקות ארבעה מתחמים נוספים".