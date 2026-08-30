סוגיית התמורות היא מהנושאים הרגישים והחשובים בכל מיזם התחדשות עירונית. מסיבה זו פסק הדין שהתקבל לאחרונה, וקבע כי יש לחשב תמורה שונה לדירות גדולות אל מול דירות קטנות, עורר סערה. נזכיר כי על פסק הדין המדובר הוגש ערעור (שנחשף כאן לראשונה לפני מספר שבועות), אולם יש הסבורים שהנושא לא מטופל מהכיוון הנכון.

סוגיית התמורות היא מהנושאים הרגישים והחשובים בכל מיזם התחדשות עירונית. מסיבה זו פסק הדין שהתקבל לאחרונה, וקבע כי יש לחשב תמורה שונה לדירות גדולות אל מול דירות קטנות, עורר סערה. נזכיר כי על פסק הדין המדובר הוגש ערעור (שנחשף כאן לראשונה לפני מספר שבועות), אולם יש הסבורים שהנושא לא מטופל מהכיוון הנכון.

סוגיית התמורות היא מהנושאים הרגישים והחשובים בכל מיזם התחדשות עירונית. מסיבה זו פסק הדין שהתקבל לאחרונה, וקבע כי יש לחשב תמורה שונה לדירות גדולות אל מול דירות קטנות, עורר סערה. נזכיר כי על פסק הדין המדובר הוגש ערעור (שנחשף כאן לראשונה לפני מספר שבועות), אולם יש הסבורים שהנושא לא מטופל מהכיוון הנכון.

כך ד"ר רינה דגני, יו"ר קבוצת גיאוקרטוגרפיה, טוענת כי בית המשפט התמקד בעיוות הלא נכון: "פינוי־בינוי הוא ממילא אחד המנגנונים הכי פחות שוויוניים בישראל. בעל דירה יקרה בתל אביב מקבל מהמדינה מתנה גדולה בהרבה מבעל דירה בפריפריה. לכן, לפני שמתקנים פערים של כמה מטרים בין שכנים באותו בניין, צריך לשאול מדוע לא מתחילים מהעיוות הגדול באמת, שהוא הפער בין המרכז לפריפריה." עוד על-פי ד"ר דגני: "המעבר ממפתח פשוט וברור למערכת שבה ניתן להעניק תמורות שונות לקבוצות שונות של בעלי דירות, עלול לייצר בעיה חדשה ועיוותים גדולים יותר, תוך יצירת משבר אמון בין הדיירים עצמם. בפינוי־בינוי, שבו הסכמה ואמון הם תנאי להתקדמות במשך שנים, לא מדובר בבעיה שולית. היא עלולה להפוך לעוד התנגדות, עוד שמאות, עוד משא ומתן ובסוף לעיכוב הפרויקט כולו".

כך ד"ר רינה דגני, יו"ר קבוצת גיאוקרטוגרפיה, טוענת כי בית המשפט התמקד בעיוות הלא נכון: "פינוי־בינוי הוא ממילא אחד המנגנונים הכי פחות שוויוניים בישראל. בעל דירה יקרה בתל אביב מקבל מהמדינה מתנה גדולה בהרבה מבעל דירה בפריפריה. לכן, לפני שמתקנים פערים של כמה מטרים בין שכנים באותו בניין, צריך לשאול מדוע לא מתחילים מהעיוות הגדול באמת, שהוא הפער בין המרכז לפריפריה." עוד על-פי ד"ר דגני: "המעבר ממפתח פשוט וברור למערכת שבה ניתן להעניק תמורות שונות לקבוצות שונות של בעלי דירות, עלול לייצר בעיה חדשה ועיוותים גדולים יותר, תוך יצירת משבר אמון בין הדיירים עצמם. בפינוי־בינוי, שבו הסכמה ואמון הם תנאי להתקדמות במשך שנים, לא מדובר בבעיה שולית. היא עלולה להפוך לעוד התנגדות, עוד שמאות, עוד משא ומתן ובסוף לעיכוב הפרויקט כולו".

כך ד"ר רינה דגני, יו"ר קבוצת גיאוקרטוגרפיה, טוענת כי בית המשפט התמקד בעיוות הלא נכון: "פינוי־בינוי הוא ממילא אחד המנגנונים הכי פחות שוויוניים בישראל. בעל דירה יקרה בתל אביב מקבל מהמדינה מתנה גדולה בהרבה מבעל דירה בפריפריה. לכן, לפני שמתקנים פערים של כמה מטרים בין שכנים באותו בניין, צריך לשאול מדוע לא מתחילים מהעיוות הגדול באמת, שהוא הפער בין המרכז לפריפריה." עוד על-פי ד"ר דגני: "המעבר ממפתח פשוט וברור למערכת שבה ניתן להעניק תמורות שונות לקבוצות שונות של בעלי דירות, עלול לייצר בעיה חדשה ועיוותים גדולים יותר, תוך יצירת משבר אמון בין הדיירים עצמם. בפינוי־בינוי, שבו הסכמה ואמון הם תנאי להתקדמות במשך שנים, לא מדובר בבעיה שולית. היא עלולה להפוך לעוד התנגדות, עוד שמאות, עוד משא ומתן ובסוף לעיכוב הפרויקט כולו".