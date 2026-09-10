יומיים לאחר שממשלת בריטניה הקצינה את מדיניותה כלפי ישראל והטילה עליה סנקציות חריפות ומגבלות, בעיקר על הפעילות ביהודה ושומרון, בבורסה של לונדון פתחה משלחת ישראלית את המסחר. על כל המסכים בבורסה הופיע שמה של ישראל והכותרת "Israel Innovation Day 2026", אירוע שזכה להתעניינות ולנוכחות של בריטים מהמגזר העסקי: חברות ומשקיעים.
מדובר באירוע חדשנות שכלל משלחת של 22 חברות ישראליות שהציגו טכנולוגיות חדשניות, ו-10 קרנות הון סיכון מובילות שחשפו בפני המוזמנים - חברות, משקיעים וקרנות הון סיכון בריטיות - פתרונות חדשניים בתחומי הסייבר, הפינטק, הקלינטק והבינה המלאכותית, שלהן פוטנציאל לחולל מהפכה בתעשיות שלמות ולהתמודד עם כמה מהאתגרים הבוערים של התקופה.
את המשלחת הוביל רועי פישר, ראש מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה, בהשתתפות הנספחות הכלכלית והשגרירות של ישראל בבריטניה ומכון היצוא. את הנוכחים אירחה מנכ"לית הבורסה בלונדון, ג'וליה הוגט, ונציג מועצת עיריית לונדון.
פישר אמר: "היום הזה מסמן ציון דרך חשוב ביחסי הסחר בין ישראל ובריטניה, שכן המדינות משתפות פעולה מזה עשורים, והאירוע של היום מעביר מסר רב עוצמה בדבר חוסנם של היחסים האלה על אף אי־הוודאות הפוליטית בין שתי המדינות. דבר אחד ברור: הביקוש הבריטי לחדשנות ישראלית נותר איתן וממשיך לצמוח".
היקף הסחר בין ישראל לבריטניה, למרות עוינות מפלגת הלייבור כלפי ישראל, עומד כעת על למעלה מ-6 מיליארד פאונד. לדברי פישר, "היקף הסחר מהווה עדות לאמון ההדדי שרוחשים העסקים והמשקיעים משני הצדדים".
יש לציין כי ממשלת בריטניה הובילה את המהלך - אמברגו סחר על תוצרת מההתנחלויות - אליו הצטרפו 12 מדינות. מאז מונה לאחרונה אנדי ברנהאם לראש ממשלת בריטניה, העוינות כלפי ישראל החריפה. הוא נתמך על ידי שר החוץ הבריטי אד מיליבנד, יהודי בריטי, אותו האשים שגריר ארה"ב בישראל, מייק האקבי, ב"שנאת יהודים" ו"אפליה".