התחדשות עירונית ביהוד-מונוסון: החברות ענב וקרדן נדל"ן קיימו אירוע הריסה בפרויקט פינוי-בינוי ברחוב מוהליבר בעיר. במסגרת הפרויקט ייהרסו 96 דירות ישנות ובמקומן ייבנו 391 יח"ד חדשות ב 6 בניינים בני 14-13 קומות. שטח הפרויקט עומד על כ-7 דונם ויכלול שדרת מסחר בשטח של כ-1,000 מ"ר, וכן שדרה פנימית בין הבניינים, ומבני ציבור.

לצד הקמת הדירות החדשות, הפרויקט כולל גם את פיתוח המרחבים שבין הבניינים, שטחים ציבוריים וגני ילדים חדשים, בשיתוף עם עיריית יהוד-מונוסון. הפרויקט משקיף בצידו המזרחי לכיוון מושב מגשימים ולשטח ציבורי רחב היקף שישמש כפארק, המפותח בימים אלה בשטח שבין הפרויקט למושב.

הדמיית פרויקט התחדשות עירונית ביהוד מונוסון ( הדמיה: 3dvision )

צילום: יחצ

באירוע ההריסה השתתפו ראש עיריית יהוד-מונוסון, אמנון סעד, מנכ"ל ענב אפי כץ, מנכ"ל קרדן עמוס דבוש, דיירים, עובדים ומנהלים בשתי החברות. ראש העיר סעד אמר בטקס ההריסה, "חיי שזורים בחיים של האנשים שחיים במוהליבר ואין שמח ממני להביא את הפרויקט הזה לידי התחלה וכמובן לידי סיום. אני מרגיש שהאירוע פה הוא אירוע אישי וחשוב. פרויקט של התחדשות עירונית לוקח המון זמן וכרוך בהמון מורכבויות, אבל עשיתי כל שביכולתי כדי להסיר חסמים והנה הגענו ליום הזה שהמיזם יוצא לדרך".

אפי כץ, מנכ"ל ענב: "אנו שמחים ונרגשים שהפרויקט יוצא לדרך ומודים לראש העיר ולעירייה על שיתוף הפעולה הפורה ועל התמיכה הרציפה שהם מעניקים לנו. הפרויקט הזה הוא חלק משמעותי מהתחדשות עירונית רחבת היקף ביהוד מונוסון ובבקעת אונו".

צלם: refael shachrai