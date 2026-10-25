ד"ר פלג סמואלס, מרצה בבית הספר לכלכלה באוניברסיטת תל אביב, בנה מחשבון שבודק כמה סנקציות רחבות על ישראל עשויות לעלות למשפחות ישראליות. החישוב מתבסס בין היתר על נתונים מממדינות אחרות שהוטלו עליהן סנקציות, כמו איראן ורוסיה, ומחיל את זה על הכלכלה הישראלית. ד"ר סמואלס העביר ל-ynet בלעדית את החישובים ומסביר כיצד כל אחד יכול לחשב את הנזק מתכנית הקריפטו שהגה בסוף השבוע ראש הממשלה בנימין נתניהו.