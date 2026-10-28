מדי יום שלישי בחודשים האחרונים, כ-24 מהאנשים העשירים בעולם עולים לשיחת ועידה. הם מקבלים ‏עדכונים על סקרים, פרסומות ותחקירים על יריביהם, ובסופה מגיעה לעיתים הבקשה המתבקשת: אולי ‏תוכלו לתרום עוד קצת? אלה אינם פעילים פוליטיים שמנסים לגייס תרומות של עשרות דולרים. בין ‏המשתתפים נמצאים אנשים שהקימו כמה מחברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם והשקיעו במיזמים שהפכו ‏למעצמות כלכליות. המשימה המשותפת שלהם: למנוע מתושבי קליפורניה להטיל עליהם מס של 5% ‏מהונם.‏

שבוע לפני ההצבעה מתברר עד כמה רחוק מוכנים המיליארדרים ללכת. לפי תחקיר שפרסם אמש (שלישי) ‏"ניו יורק טיימס", כ-80 תורמים הזרימו יותר מ-333 מיליון דולר לארגון ‏Building a Better California‏, ‏שהפך למכונת קמפיין משומנת נגד המס. הם מחליפים ביניהם מסמכים פנימיים, מצגות חסויות ורישומי ‏תרומות. אחד המשקיעים בעמק הסיליקון השווה את המאמץ לכינוס "הנוקמים" (האוונג'רס) מסרטי מארוול: ‏בעלי הון שלא בהכרח מסכימים ביניהם על שום דבר אחר, אבל מוכנים להתאחד מול אויב משותף.‏

גלריה סרגיי ברין, אריק שמידדט ( צילומים: ‏REUTERS/Evan Vucci‏, ‏Jonathan Brady/Pool Photo via AP )

האויב הזה מופיע בקלפי בתור "הצעה 40". ב-3 בנובמבר יתבקשו תושבי קליפורניה להחליט אם להטיל מס ‏חד-פעמי על הונם של מי ששווים יותר ממיליארד דולר. לא מס על המשכורת ולא על רווח ממכירת מניות, ‏אלא על עצם הבעלות על ההון, כולל מניות ואחזקות בחברות פרטיות. ההצעה מתייחסת למי שהיו תושבי ‏המדינה ב-1 בינואר השנה, והמס אמור להיגבות מ-2027, עם אפשרות לפרוס את התשלום לחמש שנים ‏בתוספת עלות. נדל"ן וחסכונות פנסיוניים רגילים מוחרגים ברובם מהחישוב.‏

את היוזמה מקדם איגוד עובדי מערכת הבריאות, מתוך רצון לממן שירותים שנפגעו מקיצוצי התקציב של ‏ממשל טראמפ, ובראשם תוכניות הביטוח הרפואי למעוטי הכנסה. לפי נוסח ההצעה, 90% מההכנסות יופנו ‏לבריאות והיתר לחינוך, לסיוע במזון ולהוצאות הגבייה. התומכים מעריכים שהמס עשוי להכניס כ-100 ‏מיליארד דולר. מבחינת המיליארדרים, הסכנה גדולה בהרבה מחשבון מס אישי: אם קליפורניה, ביתה של ‏תעשיית הטכנולוגיה האמריקנית, תתחיל למסות הון ולא רק הכנסה, מדינות אחרות עלולות ללכת ‏בעקבותיה.‏

מי שהוביל את המאבק מלכתחילה היה סרגיי ברין, ממייסדי גוגל, שהעביר בשלהי 2025 את מקום מגוריו ‏ועסקיו לנבאדה כדי להימנע מהמס המוצע. השנה תרם המיליארדר היהודי 102 מיליון דולר לקמפיין בשבע ‏פעימות, אך מאז יולי לא הוסיף כסף, ואנשיו הבהירו לשותפיו שהגיע תורם לשלם. ברין, שהונו נאמד בכ-‏‏260 מיליארד דולר, אמר בעבר כי הוא חושש שקליפורניה תאמץ את הסוציאליזם שממנו נמלט בילדותו ‏בברית המועצות.‏

לצדו ניצבים מנכ"ל גוגל לשעבר אריק שמידט, שתרם יותר מ-40 מיליון דולר, המשקיע הוותיק ג'ון דואר, ‏שהשקיע בעבר בגוגל ובאמזון ותרם 40 מיליון דולר, ופטריק קוליסון, מנכ"ל חברת התשלומים סטרייפ, ‏שהעביר 33 מיליון דולר. עבור קוליסון בן ה-38, יליד אירלנד, המאבק הוא גם בעיה אישית: רוב הונו נמצא ‏במניות של סטרייפ, חברה פרטית שמוערכת ב-159 מיליארד דולר. מניות כאלה קשה הרבה יותר למכור ‏ממניות הנסחרות בבורסה לצורך תשלום חשבון מס שעשוי להגיע למיליארדים. ברשימת התורמים נמצאים ‏גם משקיעים מקרנות ההון סיכון הגדולות ומייסדי חברות כמו רדיט, ענקית משלוחי המזון ‏DoorDash‏ ‏וענקיות הפינטק והקריפטו רובינהוד וקוינבייס (‏Coinbase)‏.‏

מושל קליפורניה גאווין ניוסום. מתנגד למס ( צילום: AP )

אבל אלה בדיוק הפרצופים שהמארגנים אינם רוצים לראות בקדמת הקמפיין. במזכר פנימי שהפיצה ‏החבורה הודגש כי דווקא אנשים אחרים, ולא המיליארדרים עצמם, צריכים להיות הפנים של המאבק. ‏הסיבה פשוטה: סקרים שהזמינו גילו שהציבור בקליפורניה מחזיק בדעה שלילית על בעלי הון. הפתרון היה ‏בין היתר לשכור חברת משפיעני רשת שתייצר תכנים שנראים יותר כמו חדשות, בעלי גוון שמאלי, ופחות ‏כמו חומר תעמולה. לפי המצגת שהוצגה לתורמים, המטרה הייתה לחדור טוב יותר לקהל המצביעים ‏הדמוקרטי, שאינו ממהר להזדהות עם המאבק של עשירי עמק הסיליקון.‏

רוב התרומות ‏–‏ במניות

גם הדרך שבה מגייסים את הכסף יצירתית: במקום לשלוח צ'ק, תורמים מתבקשים להעביר מניות שערכן ‏זינק. כך הם יכולים לתרום נכס שצבר רווח בלי למכור אותו ולשלם תחילה מס רווחי הון. לפי התחקיר, ‏יותר משני שלישים מהתרומות שהתקבלו בארגון בששת השבועות האחרונים הגיעו במניות. המארגנים אף ‏ביקשו מחלק מהמיליארדרים לתרום אחוז מסוים מהונם, השקעה קטנה יחסית מבחינתם אם תצליח למנוע ‏מס של 5%.‏

הכסף מממן מבצע פרסום עצום: בקיץ רכש הארגון זמן פרסום בשווי של עד 97 מיליון דולר. אבל ‏המיליארדרים אינם מסתפקים בניסיון לשכנע את הציבור להצביע נגד המס. הם קידמו במקביל גם את ‏‏"הצעה 42", שתאסור על המדינה להטיל בעתיד מיסים חדשים על החזקת נכסים פיננסיים ורכוש אישי. אם ‏שתי ההצעות יאושרו, והצעה 42 תקבל יותר קולות בעד, היא עשויה לבטל את מס המיליארדרים למרות ‏אישורו. גם הצעה שלישית, מספר 41, עשויה לסכל אותו.‏

המאבק חוצה מחנות פוליטיים. הסנאטור ברני סנדרס והמפלגה הדמוקרטית בקליפורניה תומכים במס, ‏אבל מושל המדינה הדמוקרטי גאווין ניוסום מתנגד לו ואף הודיע על תמיכתו בהצעה 42. המתנגדים ‏מזהירים שיזמים יעזבו, שחברות ייאלצו להתמודד עם מכירת מניות לצורך מימון המס ושהמדינה תאבד ‏הכנסות עתידיות. במחקר חדש העריכו שני כלכלנים מסטנפורד שהמס יניב 28 עד 36 מיליארד דולר ‏בלבד, ושבריחת עשירים עלולה לעלות למדינה יותר מהכנסותיו. מנגד, כלכלנים התומכים בהצעה ‏מצביעים על הזינוק בהונם של המיליארדרים, שחלקו הגדול נובע מעליית ערך מניות שאינה חייבת במס כל ‏עוד הן לא נמכרות. לפי מחקר שלהם, הונם של מיליארדרי קליפורניה גדל ב-144% בין 2023 ל-2025.‏

מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג. מוכן לשלם ( צילום: Jonathan Drake/Reuters )

לא כל המיליארדרים מתכוונים לברוח. מארק צוקרברג, ששקל לעזוב את קליפורניה כדי להימנע מחשבון ‏מס אפשרי של יותר מ-11 מיליארד דולר, הגיע להסדר יוצא דופן עם מטא: החברה תיצור מניות חדשות ‏ללא זכות הצבעה, שאותן יוכל למכור כדי לממן את המס בלי לאבד את שליטתו בחברה. בתמורה התחייב ‏להתגורר במשך שמונה שנים במקום שבו נמצאים משרדי ההנהלה של מטא, כיום קליפורניה. מנכ"ל ‏אנבידיה ג'נסן הואנג אמר לאחרונה כי אין לו בעיה לשלם יותר מיסים ככל שהוא מרוויח יותר. בסקר של ‏אוניברסיטת ברקלי מספטמבר תמכו במס 45% מהמצביעים, 42% התנגדו ו-13% טרם החליטו.‏