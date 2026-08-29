גרמניה מצאה דרך לעקוף את הווטו שהטילה קרן העושר של קטאר על הסבת מפעל של פולקסווגן לייצור רכיבים לכיפת ברזל: לפי דיווחים בבלומברג ובבילד, המדינה תשקיע 200 מיליון אירו, תשתלט בעצמה על חלקים מהמפעל באוסנברוק, שעמד לפני סגירה, ותחתום ישירות מול רפאל - במטרה לעקוף את הווטו שהטילה קרן העושר הקטארית המחזיקה 10.4% מפולקסווגן. ההסכם בין רפאל לממשלת סקסוניה התחתונה צפוי להיחתם כבר בספטמבר, ולפי הבילד יכלול גם ייצור משאיות כבדות, אמצעי שיגור וגנרטורים - מעבר לרכיבים לכיפת ברזל.

גרמניה מצאה דרך לעקוף את הווטו שהטילה קרן העושר של קטאר על הסבת מפעל של פולקסווגן לייצור רכיבים לכיפת ברזל: לפי דיווחים בבלומברג ובבילד, המדינה תשקיע 200 מיליון אירו, תשתלט בעצמה על חלקים מהמפעל באוסנברוק, שעמד לפני סגירה, ותחתום ישירות מול רפאל - במטרה לעקוף את הווטו שהטילה קרן העושר הקטארית המחזיקה 10.4% מפולקסווגן. ההסכם בין רפאל לממשלת סקסוניה התחתונה צפוי להיחתם כבר בספטמבר, ולפי הבילד יכלול גם ייצור משאיות כבדות, אמצעי שיגור וגנרטורים - מעבר לרכיבים לכיפת ברזל.

גרמניה מצאה דרך לעקוף את הווטו שהטילה קרן העושר של קטאר על הסבת מפעל של פולקסווגן לייצור רכיבים לכיפת ברזל: לפי דיווחים בבלומברג ובבילד, המדינה תשקיע 200 מיליון אירו, תשתלט בעצמה על חלקים מהמפעל באוסנברוק, שעמד לפני סגירה, ותחתום ישירות מול רפאל - במטרה לעקוף את הווטו שהטילה קרן העושר הקטארית המחזיקה 10.4% מפולקסווגן. ההסכם בין רפאל לממשלת סקסוניה התחתונה צפוי להיחתם כבר בספטמבר, ולפי הבילד יכלול גם ייצור משאיות כבדות, אמצעי שיגור וגנרטורים - מעבר לרכיבים לכיפת ברזל.

המפעל באוסנברוק, שעומד במרכז העסקה, מעסיק 2,300 עובדים שהיו אמורים לאבד את מקום עבודתם ב-2023. במקום זאת, החברה חתמה על הסכם עם רפאל הישראלית והעובדים יוכלו לשמור על מקום עבודתם על ידי כך שיהפכו ליצרני רכיבים למערכות כיפת ברזל.

המפעל באוסנברוק, שעומד במרכז העסקה, מעסיק 2,300 עובדים שהיו אמורים לאבד את מקום עבודתם ב-2023. במקום זאת, החברה חתמה על הסכם עם רפאל הישראלית והעובדים יוכלו לשמור על מקום עבודתם על ידי כך שיהפכו ליצרני רכיבים למערכות כיפת ברזל.

המפעל באוסנברוק, שעומד במרכז העסקה, מעסיק 2,300 עובדים שהיו אמורים לאבד את מקום עבודתם ב-2023. במקום זאת, החברה חתמה על הסכם עם רפאל הישראלית והעובדים יוכלו לשמור על מקום עבודתם על ידי כך שיהפכו ליצרני רכיבים למערכות כיפת ברזל.

היו רק שתי בעיות עם הפתרון הזה: פעילי שלום ומפלגות השמאל מחו בטענה שפולקסווגן חייבת לשמור על ייצור אזרחי בלבד, אפילו במחיר מקום עבודתם של אלפי גרמנים. ההפגנות הללו הפכו לאלימות יותר אחרי שהתברר שהעסקה היא עם חברה ישראלית. מפלגות השמאל ופעילי השמאל הקיצוני טענו כי "מדובר בעסקה שהציבור הגרמני אינו יכול לקבלה, לאור העובדה כי ממשלתו של נתניהו עסוקה בפעילות צבאית בכל המזרח התיכון".

היו רק שתי בעיות עם הפתרון הזה: פעילי שלום ומפלגות השמאל מחו בטענה שפולקסווגן חייבת לשמור על ייצור אזרחי בלבד, אפילו במחיר מקום עבודתם של אלפי גרמנים. ההפגנות הללו הפכו לאלימות יותר אחרי שהתברר שהעסקה היא עם חברה ישראלית. מפלגות השמאל ופעילי השמאל הקיצוני טענו כי "מדובר בעסקה שהציבור הגרמני אינו יכול לקבלה, לאור העובדה כי ממשלתו של נתניהו עסוקה בפעילות צבאית בכל המזרח התיכון".

היו רק שתי בעיות עם הפתרון הזה: פעילי שלום ומפלגות השמאל מחו בטענה שפולקסווגן חייבת לשמור על ייצור אזרחי בלבד, אפילו במחיר מקום עבודתם של אלפי גרמנים. ההפגנות הללו הפכו לאלימות יותר אחרי שהתברר שהעסקה היא עם חברה ישראלית. מפלגות השמאל ופעילי השמאל הקיצוני טענו כי "מדובר בעסקה שהציבור הגרמני אינו יכול לקבלה, לאור העובדה כי ממשלתו של נתניהו עסוקה בפעילות צבאית בכל המזרח התיכון".