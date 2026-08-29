גרמניה מצאה דרך לעקוף את הווטו שהטילה קרן העושר של קטאר על הסבת מפעל של פולקסווגן לייצור רכיבים לכיפת ברזל: לפי דיווחים בבלומברג ובבילד, המדינה תשקיע 200 מיליון אירו, תשתלט בעצמה על חלקים מהמפעל באוסנברוק, שעמד לפני סגירה, ותחתום ישירות מול רפאל - במטרה לעקוף את הווטו שהטילה קרן העושר הקטארית המחזיקה 10.4% מפולקסווגן. ההסכם בין רפאל לממשלת סקסוניה התחתונה צפוי להיחתם כבר בספטמבר, ולפי הבילד יכלול גם ייצור משאיות כבדות, אמצעי שיגור וגנרטורים - מעבר לרכיבים לכיפת ברזל.
"אנחנו בוחנים כעת האם ובאיזה אופן אפשר לשקול השתתפות בפתרון עתידי-תעשייתי עבור האתר באוסנברוק", אמר ראש ממשלת סקסוניה תחתית, אולף ליס. לדבריו, "באתר עובדים בעלי מוטיבציה גבוהה ומומחיות טכנית נרחבת. אנחנו רוצים למנף את הבסיס הזה לעתיד כלכלי".
המפעל באוסנברוק, שעומד במרכז העסקה, מעסיק 2,300 עובדים שהיו אמורים לאבד את מקום עבודתם ב-2023. במקום זאת, החברה חתמה על הסכם עם רפאל הישראלית והעובדים יוכלו לשמור על מקום עבודתם על ידי כך שיהפכו ליצרני רכיבים למערכות כיפת ברזל.
היו רק שתי בעיות עם הפתרון הזה: פעילי שלום ומפלגות השמאל מחו בטענה שפולקסווגן חייבת לשמור על ייצור אזרחי בלבד, אפילו במחיר מקום עבודתם של אלפי גרמנים. ההפגנות הללו הפכו לאלימות יותר אחרי שהתברר שהעסקה היא עם חברה ישראלית. מפלגות השמאל ופעילי השמאל הקיצוני טענו כי "מדובר בעסקה שהציבור הגרמני אינו יכול לקבלה, לאור העובדה כי ממשלתו של נתניהו עסוקה בפעילות צבאית בכל המזרח התיכון".
הבעיה השנייה והעיקרית היתה ההתנגדות של קרן העושר של קטאר שמחזיקה ב-17% מזכות ההצבעה. הקטארים הטילו וטו על ההחלטה משום שהחברה אשר אמורה לייצר במפעל היא ישראלית. כך נוצר מצב שבו קטאר, שבמשך שנים תרמה מיליארדים להעצמת כוחו של חמאס, משתמשת כעת בעושרה כדי למנוע מישראל ייצור של מערכות שיכולות לעזור לה מול ההתקפות של ארגון הטרור. הצעד הקטארי גרר ביקורות קשות בתוך גרמניה של אזרחים ואנשי ציבור שטענו כי קטאר מנצלת את המצב הכלכלי השביר של המדינה בכלל ושל פולקסווגן בפרט כדי להשפיע על מדיניות החוץ הגרמנית, בעיקר בכל מה שנוגע למזרח התיכון.
כל זה בא על רקע משבר מתמשך של ענף הרכב בגרמניה, והדרישה ההולכת והגוברת של גרמניה לייצר כלי נשק ותחמושת לשימוש פנימי ולייצוא. רק השבוע הודלף ממטה החברה כי בכוונתה לפטר 50 אלף עובדים - כמחצית מהם מגרמניה.