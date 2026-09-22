אב-גד החזקות, העוסקת בייזום ובניה למגורים בשוק ההתחדשות העירונית, הודיעה על החלטת ועדת המשנה לתכנון ובניה בעיר רמלה, בראשות ראש העיר מיכאל וידל, למתן היתר בנייה בתנאים במסגרת שלב א' בפרויקט. מדובר בפרויקט TEO שער העיר רמלה המקודם על ידי אב-גד (80%) בשיתוף עם קבוצת טטרויה (20%).

אב-גד החזקות, העוסקת בייזום ובניה למגורים בשוק ההתחדשות העירונית, הודיעה על החלטת ועדת המשנה לתכנון ובניה בעיר רמלה, בראשות ראש העיר מיכאל וידל, למתן היתר בנייה בתנאים במסגרת שלב א' בפרויקט. מדובר בפרויקט TEO שער העיר רמלה המקודם על ידי אב-גד (80%) בשיתוף עם קבוצת טטרויה (20%).

התקדמות במיזם התחדשות ברמלה: אב-גד החזקות, העוסקת בייזום ובניה למגורים בשוק ההתחדשות העירונית, הודיעה על החלטת ועדת המשנה לתכנון ובניה בעיר רמלה, בראשות ראש העיר מיכאל וידל, למתן היתר בנייה בתנאים במסגרת שלב א' בפרויקט. מדובר בפרויקט TEO שער העיר רמלה המקודם על ידי אב-גד (80%) בשיתוף עם קבוצת טטרויה (20%).

במסגרת המיזם מתכננות החברות להקים שני מגדלים בני 25 קומות ובהם 268 יח"ד חדשות. הפרויקט, הממוקם בצומת הקרח בכניסה לעיר רמלה מכיוון מערב, מקודם במתווה בינוי-פינוי-בינוי, במסגרתו יוקמו תחילה שני המגדלים הראשונים על שטח פתוח שצורף לקו הכחול, ואליהם יתפנו בסיום הבנייה כ- 90 מתוך 116 בעלי הדירות הקיימות.

במסגרת המיזם מתכננות החברות להקים שני מגדלים בני 25 קומות ובהם 268 יח"ד חדשות. הפרויקט, הממוקם בצומת הקרח בכניסה לעיר רמלה מכיוון מערב, מקודם במתווה בינוי-פינוי-בינוי, במסגרתו יוקמו תחילה שני המגדלים הראשונים על שטח פתוח שצורף לקו הכחול, ואליהם יתפנו בסיום הבנייה כ- 90 מתוך 116 בעלי הדירות הקיימות.

במסגרת המיזם מתכננות החברות להקים שני מגדלים בני 25 קומות ובהם 268 יח"ד חדשות. הפרויקט, הממוקם בצומת הקרח בכניסה לעיר רמלה מכיוון מערב, מקודם במתווה בינוי-פינוי-בינוי, במסגרתו יוקמו תחילה שני המגדלים הראשונים על שטח פתוח שצורף לקו הכחול, ואליהם יתפנו בסיום הבנייה כ- 90 מתוך 116 בעלי הדירות הקיימות.

במסגרת שלב ב' מתכננות החברות להרוס שמונה בנייני "רכבת" ישנים שלאורך רחוב הרצל ולבנות 2 מגדלים נוספים, כך שהפרוייקט כולו צפוי לכלול 4 מגדלים בני 25 קומות ומבנה מרקמי, ובסה"כ 530 יח"ד חדשות, על גבי חזית מסחרית הפונה לרחוב הרצל וכן כ-1,859 מ"ר שטחי מסחר ותעסוקה, וכ- 830 מ"ר שטחי ציבור. אב-גד דיווחה כבר בחודש נובמבר 2025 על קבלת היתר חפירה ודיפון לשלב א' בפרויקט, במסגרתו הועתק בית הכנסת הישן שפעל במקום למבנה זמני ועבודות החפירה והדיפון נמצאות בעיצומן.

במסגרת שלב ב' מתכננות החברות להרוס שמונה בנייני "רכבת" ישנים שלאורך רחוב הרצל ולבנות 2 מגדלים נוספים, כך שהפרוייקט כולו צפוי לכלול 4 מגדלים בני 25 קומות ומבנה מרקמי, ובסה"כ 530 יח"ד חדשות, על גבי חזית מסחרית הפונה לרחוב הרצל וכן כ-1,859 מ"ר שטחי מסחר ותעסוקה, וכ- 830 מ"ר שטחי ציבור. אב-גד דיווחה כבר בחודש נובמבר 2025 על קבלת היתר חפירה ודיפון לשלב א' בפרויקט, במסגרתו הועתק בית הכנסת הישן שפעל במקום למבנה זמני ועבודות החפירה והדיפון נמצאות בעיצומן.

במסגרת שלב ב' מתכננות החברות להרוס שמונה בנייני "רכבת" ישנים שלאורך רחוב הרצל ולבנות 2 מגדלים נוספים, כך שהפרוייקט כולו צפוי לכלול 4 מגדלים בני 25 קומות ומבנה מרקמי, ובסה"כ 530 יח"ד חדשות, על גבי חזית מסחרית הפונה לרחוב הרצל וכן כ-1,859 מ"ר שטחי מסחר ותעסוקה, וכ- 830 מ"ר שטחי ציבור. אב-גד דיווחה כבר בחודש נובמבר 2025 על קבלת היתר חפירה ודיפון לשלב א' בפרויקט, במסגרתו הועתק בית הכנסת הישן שפעל במקום למבנה זמני ועבודות החפירה והדיפון נמצאות בעיצומן.