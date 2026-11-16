התחדשות עירונית ברחובות: קבוצת רמי צרפתי חתמה על הסכם מול הסוכנות היהודית לביצוע פרויקט התחדשות של מתחם "אושיות" ברחובות המנוהל על ידי חברת עמיגור, וזאת במסגרת תמ"א 38. את ביצוע הפרויקט תוביל חברת רגבים – חברת הביצוע של הקבוצה. ההיקף הכספי של העסקה נאמד במעל ל-100 מיליון שקל עם אופציה להרחבת היקף עבודות השיפוץ לדירות ישנות.

מתחם "אושיות" ברחובות מתפרס על פני שטח של כ-5.5 דונם בין הרחובות לדיז'נסקי-ההסתדרות-סמטת התפוז ומנוהל על ידי חברת עמיגור. לאורך השנים שימש כדיור לעולים חדשים, וכעת ישמש גם לדיור מוגן. במתחם נמצאים 4 בניינים בני 4 קומות עם 133 יח"ד. מהחברה נמסר כי מעל הבניינים הקיימים יתווספו 2.5 קומות עם 128 יח"ד קטנות, כך שההיקף הכולל של יחידות הדיור יעמוד על 261 דירות המיועדות להשכרה ארוכת טווח לזכאים, עולים חדשים וקשישים.

הדמיית פרויקט התחדשות עירונית בדיור מוגן ברחובות ( הדמיה: גושן אדריכלים )

עוד נמסר כי במסגרת הפרויקט יתבצע חיזוק הנדסי של 4 המבנים הקיימים כנגד רעידות אדמה המבוצע הן בשטחים המשותפים והן בתוך הדירות הקיימות, לצד בניית ממ"קים/ממ"דים ושני גרמי מדרגות חדשים לכל מבנה, הקמת חדר טרנספורמציה (טרפו) מרכזי המשותף לכל ארבעת המבנים וכן התקנת 20 מעליות חדשות. בנוסף, יתבצע שיפוץ וחידוש מלא של מעטפת וחזיתות המבנים, שדרוג מערכות החשמל, המים והביוב, ויותקנו מערכות בטיחות מתקדמות: גנרטור חירום מרכזי, מערכות ספרינקלרים, מערכות גילוי אש ועשן משולבות כריזה, מערכת לחצני מצוקה דירתיים ומצלמות אבטחה.