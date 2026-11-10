ליאורה שמעוני, נציגת בעלי הדירות אמרה בזמן ההריסה: "זה יום מרגש וגם קצת עצוב. הבניין עומד כאן 63 שנה, ויש בו אנשים שנכנסו אליו כילדים, והיום הם כבר סבים וסבתות. לראות את הבית נהרס זו צביטה בלב, אבל אנחנו לא חוגגים את ההריסה, אלא את ההתחלה של הבית החדש. ליוויתי את הפרויקט מהיום הראשון, מהקמת נציגות הדיירים ועד בחירת היזם. זו לא הייתה דרך פשוטה, אבל עמדנו על שלנו".