התחדשות עירונית בתל אביב: קבוצת אלמוג הרסה בניין רכבת ישן ברחוב לוחמי גליפולי - פינת שדרות יד לבנים בשכונת יד אליהו, לטובת הקמת פרויקט מגורים חדש שיכלול בניין בן 7 קומות עם 69 דירות חדשות. תמהיל הדירות מגוון וכולל דירות 2 עד 5 חדרים, דירות גן, דופלקסים ופנטהאוזים. בפרויקט יהיו שני מפלסי חניה תת-קרקעיים (עם חניות רגילות), מחסנים, מועדון דיירים ולובאים. את התכנון האדריכלי מוביל משרד מעוז פרייס אדריכלים.
הפרויקט, גליפוליס שמו, הוא הפרויקט השני של קבוצת אלמוג ביד אליהו והוא יוקם דקות ספורות מפרויקט עירוב השימושים ALMOG THE COMPLEX, הכולל גם דירות להשכרה, שאוכלס לפני כשלוש שנים. הפרויקט קרוב לגן גלסברג, במרחק הליכה מתחנת הרכבת ההגנה, ובגישה נוחה לנתיבי איילון. בשכונה עתידים לעבור שני קווי רכבת קלה.
ליאורה שמעוני, נציגת בעלי הדירות אמרה בזמן ההריסה: "זה יום מרגש וגם קצת עצוב. הבניין עומד כאן 63 שנה, ויש בו אנשים שנכנסו אליו כילדים, והיום הם כבר סבים וסבתות. לראות את הבית נהרס זו צביטה בלב, אבל אנחנו לא חוגגים את ההריסה, אלא את ההתחלה של הבית החדש. ליוויתי את הפרויקט מהיום הראשון, מהקמת נציגות הדיירים ועד בחירת היזם. זו לא הייתה דרך פשוטה, אבל עמדנו על שלנו".
יקי אמסלם מנכ"ל קבוצת אלמוג אמר כי "יד אליהו עוברת את אחד מתהליכי ההתחדשות המרשימים בעיר תל אביב, ועדיין שומרת על צביונה עם צפיפות נמוכה וסביבה ירוקה. גליפוליס הוא הפרויקט השני שאלמוג בונה בשכונה ועתיד להחליף בניין ישן ולא ממוגן בבניין חדש ובטוח".