עו"ד יוסי פלח, משנה למנכ"ל קטה גרופ התחדשות עירונית: "אירוע ההריסה הוא ציון דרך משמעותי עבור קטה גרופ, זהו פרויקט הבנייה ה-30 של החברה רק בתחום ההתחדשות העירונית. התחדשות עירונית היא קודם כל חידוש של סביבת המגורים ומתן מענה אמיתי לדיירים, לצד יצירת תוספת של יחידות דיור בעיר. אנחנו שמחים להתחיל את שלב הביצוע ולפעול יחד עם העירייה, מנהלת ההתחדשות העירונית ודיירי הפרויקט להשלמתו בהצלחה".

עו"ד יוסי פלח, משנה למנכ"ל קטה גרופ התחדשות עירונית: "אירוע ההריסה הוא ציון דרך משמעותי עבור קטה גרופ, זהו פרויקט הבנייה ה-30 של החברה רק בתחום ההתחדשות העירונית. התחדשות עירונית היא קודם כל חידוש של סביבת המגורים ומתן מענה אמיתי לדיירים, לצד יצירת תוספת של יחידות דיור בעיר. אנחנו שמחים להתחיל את שלב הביצוע ולפעול יחד עם העירייה, מנהלת ההתחדשות העירונית ודיירי הפרויקט להשלמתו בהצלחה".

עו"ד יוסי פלח, משנה למנכ"ל קטה גרופ התחדשות עירונית: "אירוע ההריסה הוא ציון דרך משמעותי עבור קטה גרופ, זהו פרויקט הבנייה ה-30 של החברה רק בתחום ההתחדשות העירונית. התחדשות עירונית היא קודם כל חידוש של סביבת המגורים ומתן מענה אמיתי לדיירים, לצד יצירת תוספת של יחידות דיור בעיר. אנחנו שמחים להתחיל את שלב הביצוע ולפעול יחד עם העירייה, מנהלת ההתחדשות העירונית ודיירי הפרויקט להשלמתו בהצלחה".

אבי ברוקס, יו"ר לשכת המארגנים ומייסד חברת מינהלת 38, המלווה את בעלי הדירות מסר: "הפרויקט הזה הוא ההוכחה לכך שהתחדשות עירונית לא מתחילה בבחירת יזם, אלא בבניית יסודות מקצועיים נכונים. פגשנו בעלי דירות שכבר איבדו אמון בתהליך, אחרי שנים של הבטחות שלא התממשו. במקום להבטיח הבטחות נוספות, בנינו תהליך מסודר, שקוף ומקצועי, שכלל ארגון קפדני של בעלי הדירות, בחירת יועצים מתאימים ומכרז אמיתי שבו התחרו 13 יזמים".

אבי ברוקס, יו"ר לשכת המארגנים ומייסד חברת מינהלת 38, המלווה את בעלי הדירות מסר: "הפרויקט הזה הוא ההוכחה לכך שהתחדשות עירונית לא מתחילה בבחירת יזם, אלא בבניית יסודות מקצועיים נכונים. פגשנו בעלי דירות שכבר איבדו אמון בתהליך, אחרי שנים של הבטחות שלא התממשו. במקום להבטיח הבטחות נוספות, בנינו תהליך מסודר, שקוף ומקצועי, שכלל ארגון קפדני של בעלי הדירות, בחירת יועצים מתאימים ומכרז אמיתי שבו התחרו 13 יזמים".

אבי ברוקס, יו"ר לשכת המארגנים ומייסד חברת מינהלת 38, המלווה את בעלי הדירות מסר: "הפרויקט הזה הוא ההוכחה לכך שהתחדשות עירונית לא מתחילה בבחירת יזם, אלא בבניית יסודות מקצועיים נכונים. פגשנו בעלי דירות שכבר איבדו אמון בתהליך, אחרי שנים של הבטחות שלא התממשו. במקום להבטיח הבטחות נוספות, בנינו תהליך מסודר, שקוף ומקצועי, שכלל ארגון קפדני של בעלי הדירות, בחירת יועצים מתאימים ומכרז אמיתי שבו התחרו 13 יזמים".