התחדשות עירונית בחולון: חברת קטה גרופ הרסה מבנים ישנים במסגרת פרויקט התחדשות עירונית בעיר. מדובר בפרויקט "קטה סיטי לייף" ברחוב ויצמן 36–38. במסגרת הפרויקט נהרסו שני בנייני מגורים ישנים, הכוללים 22 יחידות דיור, ובמקומם ייבנו שני בניינים חדשים ובהם 84 יחידות דיור ו-400 מ"ר שטחי מסחר.
אירוע ההריסה נערך במעמד נציגי מנהלת ההתחדשות העירונית בעיר, דיירי הפרויקט ועובדי ומנהלי חברת קטה גרופ, והוא מסמן את תחילת שלב הביצוע בפרויקט. הפרויקט, בתכנון משרד האדריכלים במה, ממוקם ברחוב ויצמן, אחד מהצירים המרכזיים בעיר בסביבה עירונית ותיקה המאופיינת בשילוב של מגורים, מסחר ושירותים עירוניים ובסמוך לצירי תחבורה מרכזיים. האזור נמצא בשנים האחרונות בתהליך משמעותי של התחדשות עירונית, במסגרתו מקודמים פרויקטים המחליפים מבנים ותיקים במתחמי מגורים חדשים ומחזקים את המרקם העירוני הקיים.
עו"ד יוסי פלח, משנה למנכ"ל קטה גרופ התחדשות עירונית: "אירוע ההריסה הוא ציון דרך משמעותי עבור קטה גרופ, זהו פרויקט הבנייה ה-30 של החברה רק בתחום ההתחדשות העירונית. התחדשות עירונית היא קודם כל חידוש של סביבת המגורים ומתן מענה אמיתי לדיירים, לצד יצירת תוספת של יחידות דיור בעיר. אנחנו שמחים להתחיל את שלב הביצוע ולפעול יחד עם העירייה, מנהלת ההתחדשות העירונית ודיירי הפרויקט להשלמתו בהצלחה".
אבי ברוקס, יו"ר לשכת המארגנים ומייסד חברת מינהלת 38, המלווה את בעלי הדירות מסר: "הפרויקט הזה הוא ההוכחה לכך שהתחדשות עירונית לא מתחילה בבחירת יזם, אלא בבניית יסודות מקצועיים נכונים. פגשנו בעלי דירות שכבר איבדו אמון בתהליך, אחרי שנים של הבטחות שלא התממשו. במקום להבטיח הבטחות נוספות, בנינו תהליך מסודר, שקוף ומקצועי, שכלל ארגון קפדני של בעלי הדירות, בחירת יועצים מתאימים ומכרז אמיתי שבו התחרו 13 יזמים".
עו"ד אמיר שטיינהרץ, מייסד משרד אמיר שטיינהרץ ושות', המייצג את בעלי הדירות במתחם, מסר: "גם אחרי עשרות אירועי הריסה שליווינו לאורך כשני עשורים, הרגע שבו בעלי דירות רואים את הבית הישן שלהם מפנה את מקומו לבית חדש ממשיך לרגש אותנו בכל פעם מחדש. חשוב לזכור כי אירוע ההריסה הוא אכן אירוע מרגש אך עוד צפויה לנו עוד הרבה עשייה כתף אל כתף עם בעלי הדירות והיועצים לוודא שמקבלים עד שיקבלו את המפתח לדירות החדשות ובהמשך ליווי בשנת הבדק ורישום הדירות החדשות על שמם בטאבו".