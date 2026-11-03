התחדשות עירונית בשכונת עמישב בפתח תקווה: חברת אב-גד החזקות החלה בהריסת המבנים הישנים במתחם צלח שלום בפתח תקווה במסגרת פרויקט פינוי בינוי. היתרי הבנייה בפרויקט התקבלו בחודש יולי האחרון. הפרויקט, הממוקם ברחובות צלח ועדש שפיק, מבוצע בשותפות עם קבוצת בינו נדל"ן, והוא כולל הריסה של 10 מבנים ישנים בני שתי קומות, שבהם 40 דירות קיימות, ובניית חמישה בניינים חדשים בני שבע קומות, הכוללים 132 יחידות דיור. מתוכן, כ-92 דירות מיועדות לשיווק בשוק החופשי.
מיכאל רצון, יו"ר אב-גד ומייסד החברה אמר באירוע ההריסה כי "היום אנחנו הופכים את התכנון למציאות. הריסת המבנים הישנים בפרויקט צלח שלום היא רגע משמעותי עבור החברה ועבור הדיירים, שזוכים לצאת לדרך חדשה בבית חדש, בטוח ומודרני. מדובר בפרויקט מורכב ומשמעותי בשכונת עמישב, ואנחנו שמחים להגיע לשלב הביצוע לאחר עבודה מאומצת ושיתוף פעולה עם הדיירים, עיריית פתח תקווה וכלל הגורמים המקצועיים".
עו"ד ראם רצון, מנכ"ל אב-גד הוסיף כי "אתם הדיירים משאירים היום מאחור זיכרונות ישנים וביחד נבנה כאן זיכרונות חדשים שילוו אתכם ומשפחותיכם שנים רבות. מאחורי כל פרויקט כזה עומדים אנשים, משפחות וקהילה שלמה שמצפים לשינוי. צלח שלום הוא חלק מתהליך רחב של התחדשות שכונת עמישב, ואנחנו גאים להיות שותפים להובלתו ולהפיכת החזון למציאות".
יעקב פרץ, מבעלי בינו נדל"ן אמר: "פרוייקט צלח שלום הוא פרויקט חיים עבורי. התחלתי לקדם את התחדשות הפרויקט בצלח שלום לפני למעלה מ-10 שנים. סיימנו בחודש האחרון את שלב א' שקיבל טופס 4 ואנחנו מתחילים כעת בשותפות עם אב-גד את שלב ב' של הפרויקט שיכלול חמישה מבנים חדשים ואני מתרגש".
מ"מ ראש העיר פתח תקווה ויו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה הרב אליהו גינת אמר בטקס: "עיריית פתח תקווה משקיעה משאבים עצומים בהתחדשות שכונת עמישב. התחדשות עירונית מביאה למיגון הדירות ולשיפור איכות החיים של התושבים".