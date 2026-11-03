מיכאל רצון, יו"ר אב-גד ומייסד החברה אמר באירוע ההריסה כי "היום אנחנו הופכים את התכנון למציאות. הריסת המבנים הישנים בפרויקט צלח שלום היא רגע משמעותי עבור החברה ועבור הדיירים, שזוכים לצאת לדרך חדשה בבית חדש, בטוח ומודרני. מדובר בפרויקט מורכב ומשמעותי בשכונת עמישב, ואנחנו שמחים להגיע לשלב הביצוע לאחר עבודה מאומצת ושיתוף פעולה עם הדיירים, עיריית פתח תקווה וכלל הגורמים המקצועיים".

מיכאל רצון, יו"ר אב-גד ומייסד החברה אמר באירוע ההריסה כי "היום אנחנו הופכים את התכנון למציאות. הריסת המבנים הישנים בפרויקט צלח שלום היא רגע משמעותי עבור החברה ועבור הדיירים, שזוכים לצאת לדרך חדשה בבית חדש, בטוח ומודרני. מדובר בפרויקט מורכב ומשמעותי בשכונת עמישב, ואנחנו שמחים להגיע לשלב הביצוע לאחר עבודה מאומצת ושיתוף פעולה עם הדיירים, עיריית פתח תקווה וכלל הגורמים המקצועיים".

מיכאל רצון, יו"ר אב-גד ומייסד החברה אמר באירוע ההריסה כי "היום אנחנו הופכים את התכנון למציאות. הריסת המבנים הישנים בפרויקט צלח שלום היא רגע משמעותי עבור החברה ועבור הדיירים, שזוכים לצאת לדרך חדשה בבית חדש, בטוח ומודרני. מדובר בפרויקט מורכב ומשמעותי בשכונת עמישב, ואנחנו שמחים להגיע לשלב הביצוע לאחר עבודה מאומצת ושיתוף פעולה עם הדיירים, עיריית פתח תקווה וכלל הגורמים המקצועיים".