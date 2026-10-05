שוק השכירות הישראלי נמצא בבעיה: ההיצע נמוך והביקוש גבוה - מה שגורם למחירי השכירות להאמיר ללא הרף. קביעת המדינה שמשקיעי הנדל"ן הם גורם שיש להקשות עליו, והעלאת מס הרכישה, גרמו לירידה במספר משקיעי הנדל"ן, מה שהוביל לירידה גם בהיקף הדירות המיועדות להשכרה. במקביל ענף הדיור להשכרה המוסדי לא מצליח להתרומם, וגם ההיצע במישור הזה נמוך ולא מספק. אחרי שנים ארוכות של מצוקה פרסם לאחרונה משרד הבינוי והשיכון תוכנית רחבה הנוגעת לתחום, ולהלן עיקריה:

הקמת גוף מתכלל: תנאי מקדים ליישום כל הפתרונות המוצעים חייב להיות הקמת גוף מתכלל ייעודי לשוק השכירות בתוך משרד הבינוי והשיכון. כיום הסמכויות והכלים הנוגעים לשוק השכירות מפוזרים בין גופים רבים – בהיעדר גורם אחד המחזיק באחריות כוללת לתחום, אין יכולת ממשית להוביל מדיניות עקבית, לתאם בין השחקנים, לעקוב אחר ביצועי המדיניות או להבטיח יישום אפקטיבי של הפתרונות. על-פי הדו"ח, הגוף המתכלל ישמש כתובת ממשלתית מרכזית לשוק השכירות וירכז את האחריות לאיגום וניתוח נתונים, גיבוש מדיניות כוללת, תיאום בין-משרדי ומוניציפלי, קביעת יעדים ומדדים, מעקב ובקרה אחר יישום הפתרונות וקידום כלים משלימים לאסדרה, פיקוח ואכיפה.

שלט "להשכרה" בתל אביב. ( צילום: תומריקו )

חובת דיווח: על-פי הדו"ח, מדובר במהלך מחויב המציאות כדי להתמודד עם אחד מכשלי היסוד של השוק: היעדר תמונת נתונים מלאה, מהימנה, מקיפה ועדכנית. "ללא תשתית נתונים אין אפשרות לקבל החלטות מבוססות ומושכלות. חובת דיווח תאפשר למדינה להבין טוב יותר את היקף השוק, מאפייני השכירות, דפוסי ההתקשרות ורמות המחירים, ובכך לבסס מדיניות על נתוני אמת ולא על אומדנים חלקיים וספורדיים".

שכירות בשטחים חומים: פתרון זה מבקש להרחיב את סל הכלים התכנוניים, באמצעות מיצוי טוב יותר של קרקע ציבורית שאין בה שימוש ציבורי קונקרטי, וזאת לצורך הגדלת ההיצע של יחידות דיור לשכירות באזורים רלוונטיים.

סיווג קרקעות לשכירות: לקדם מהלך, שבמסגרתו הקרקע תסווג מראש ככזו המיועדת לשכירות בלבד, לצמיתות או לתקופה ארוכה. הדבר יאפשר קיומו של מלאי יציב ומתמשך של דירות להשכרה, מניעת פירוק עתידי של פרויקטים למכירת דירות בודדות ועיצוב פרויקטים המותאמים מראש לצורכי שוכרים בשכירות ארוכת-טווח.

חיבור בין שכירות להתחדשות עירונית: חיבור בין תהליכי התחדשות עירונית ובין שימור או יצירה של מלאי דירות להשכרה. מדובר ברעיון שמציע להטמיע במיזמי ההתחדשות העירונית גם רכיב של שכירות יציבה וארוכת-טווח.

הקמת מנגנון לבירור תלונות והטלת עיצומים: פתרון שמציע לטפל בשוק השכירות הקיים ולהתייחס לפערי הכוח בין שוכרים ומשכירים ולחולשת מנגנוני האכיפה הקיימים. על פי הדו"ח, "יש צורך מהותי בכתובת נגישה ומהירה כחלופה נגישה ומהירה להליך משפטי מלא במקרים המתאימים, הן כדי לחזק את האמון בשוק והן כדי לשפר את ההגנה על זכויות הצדדים".

בשורה התחתונה יש לציין כי מדובר במסמך רחב שסוקר את ענף השכירות הישראלי בצורה נרחבת. במסמך הצעות למהלכים נוספים ואף בחינת ישימות הפתרונות המוצעים. עם זאת, פרסום העבודה סמוך לבחירות ימנע מהמשרד לקדם חלק מהפתרונות. יש לקוות שבממשלה הבאה עבודת המחקר הזו לא תיכנס לאיזו מגירה אלא תאומץ על ידי הנבחרים החדשים ותגיע למימוש.