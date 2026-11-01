"אנחנו בחוסר ודאות. חשבנו שכבר עברנו את התקופה הקשה, ושאינטל מתחילה לצמוח מחדש - אבל אז הגיעו בזה אחר זה אסון הפיצוץ במפעל בקריית גת, שבו נהרגו שני עובדים, ובסוף השבוע

הצניחה הגדולה במניה