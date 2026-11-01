"אנחנו בחוסר ודאות. חשבנו שכבר עברנו את התקופה הקשה, ושאינטל מתחילה לצמוח מחדש - אבל אז הגיעו בזה אחר זה אסון הפיצוץ במפעל בקריית גת, שבו נהרגו שני עובדים, ובסוף השבוע הצניחה הגדולה במניה". כך סיפר לנו היום (ראשון) עובד אינטל ישראל במתחם הענק שלה בקריית גת.
ענקית המעבדים הבינלאומית היא המעסיקה הגדולה ביותר בהייטק הישראלי, כ-8,000 עובדים, והטלטלות הדרמטיות בחברה לא פוסחות עליה. כאמור, ביום שישי צנחה מניית אינטל בוול סטריט ב-30%, ביום המסחר הגרוע ביותר שלה מאז שנת 1974. בעקבות הצניחה, החברה צפויה למחוק סכום עתק - 110 מיליארד דולר משווי השוק שלה - שעומד כעת על 347 מיליארד דולר.
הירידה הייתה על רקע דוח שפרסמה ביום חמישי בו תלתה אינטל את אשמת הירידה בתחזית הרווחים שלה בעיקר במצב שוק השבבים העולמי, וכן ב"צווארי בקבוק" שנוצרו בפסי הייצור שבהם השקיעה בניסיון לעמוד בביקוש הגובר לשבבים למרכזי נתונים. באופן אירוני, הזינוק בביקוש העלה את מחירי השבבים הללו, שמספקים את כוח המחשוב לתעשיית הבינה המלאכותית – אבל הקפיץ במקביל את מחירי המחשבים האישיים והוריד את הביקוש להם, וכך פגע ברווחי החברה.
גורמים באינטל ישראל טענו היום כי הצניחה במניה נובעת בעיקר מהתחזית הנמוכה מן הצפוי שהציגה החברה להכנסותיה ברבעון האחרון בשל הירידה במכירות המחשבים האישיים, ולא קשורה לאסון שאירע לפני כשבועיים ב"פאב 28" – מתקן ייצור השבבים בקריית גת. אחרי שבועיים של השבתה בקו הייצור, העבודה במתקן מתחדשת היום בהיקף מלא.
על העובדים נאסר לצאת ממתחם המפעל
עם זאת, למרות ההכרזות, ברור כבר כי לאסון הגז בחצר המפעל, שבו קיפחו את חייהם איליה צ'צולין (49), ויקיר קוסשוילי (35), ושלושה אחרים נפצעו קשה – השפעה לא מבוטלת על הכנסות החברה. לפי סמנכ"ל הכספים שלה, דיוויד זינסנר, הפיצוץ צפוי להביא להפסד של 300 מיליון דולר וירידה של 2% ברווחיות בכל אחד משני הרבעונים הבאים — וכן לצמצם את המלאי של שבבים המיועדים ללקוחות בענף מחשוב הענן.
המפעל בקריית גת מייצר בעיקר שבבי 10 ננומטר לחוות שרתים ("מרכזי נתונים"). המשטרה, כוחות הכיבוי וצוותים מיוחדים לטיפול בחומרים מסוכנים העריכו במקום, כי הפיצוץ אירע בשל כשל טכני בעת חיבור משאית למיכלי גז. בשריפה שפרצה בעקבותיו היה מעורב גז מסוג חנקן תלת-פלואורי (NF₃), שאינו דליק אך רעיל ומסוכן לשאיפה.
מדובר באירוע נדיר ביותר והסיבות לתקלה עדיין נחקרות: בשל הרגישות המיוחדת של חומרי הגלם המשמשים לתעשיית השבבים, הפעילות במתחמי הייצור של אינטל נעשית לפי הסטנדרטים המחמירים בעולם. לפי עובד אינטל, "לא נתנו לנו לצאת מהמפעל הביתה עד שעות הערב מחשש שאנשים ייפגעו מהחומרים המסוכנים. קיבלתי עשרות טלפונים והודעות וואטסאפ ממשפחה וחברים שבקשו לדעת אם אני בסדר. הייתי צריך להרגיע את כולם".
המכה שספגה אינטל קשה במיוחד, כי בחודשים האחרונים נראה היה שחזרה כבר לדרך המלך, בהנהגת המנכ"ל החדש ליפ בו טאן. כך למשל, ממשלת ארה"ב רכשה 10% מן החברה, וגם אנבידיה רכשה בה נתח משמעותי.
לדברי אחד העובדים באינטל ישראל, שביקש להישאר בעילום שם, "אמנם לא מדובר באווירת נכאים, אבל כן עולה מחדש הדאגה מפני העתיד, ובאופן טבעי חוזרים גם החששות מפיטורים". עובד אחר בחברה סיפר, כי עובדי אינטל כבר התרגלו לעליות ולירידות ולמצבים לא פשוטים בכל הנוגע למניה, אך "האווירה בסופו של דבר טובה, ואנחנו מאמינים שהיא תחזור למצבה הקודם".
אינטל ישראל נאלצה לבצע בשנים האחרונות כמה גלי פיטורים. בסוף 2024 ובתחילת 2025 פוטרו כ-1,000 עובדים, ובאפריל 2025 החל סבב נוסף. ביולי 2025 הגיע הגל לראשונה גם לקריית גת: עד 200 עובדים, בעיקר מנהלים בדרגי ביניים וטכנאים במרכז התפעול מרחוק (ROC), זומנו לשימוע, על רקע הכנסת מערכות אוטומציה למפעל. העובדים שפוטרו קיבלו מענק פרישה של 8 עד 10 משכורות בממוצע, ותיקים קיבלו עד 19 משכורות. ביולי השנה יצאה אינטל לסבב קיצוצים מצומצם יותר בקבוצת מרכזי הנתונים, אך השפעתו על ישראל הייתה זניחה, משום שרוב פעילות הפיתוח המקומית מרוכזת בקבוצת שבבי המחשבים האישיים.
עם זאת, אנליסטים בארה"ב טענו כי הצניחה החדה במניית החברה מוגזמת: למרות החולשה בשוק המחשבים האישיים - הביקוש לשבבי השרתים עולה, ההכנסות המרכזי הנתונים עלו כמעט ב-80% בשנה, והחברה הגבירה באחרונה את פעילות הייצור שלה. המעבדים החדשים שלה – כמו ה"פנתר לייק" שפותח בישראל – מהווים כבר כמעט שליש מהכנסות המעבדים הצרכניים, לעומת פחות מ-5% בתחילת השנה, והחטיבה החדשה של "שבבים ייעודיים" שילשה את עצמה בתוך שלוש שנים.