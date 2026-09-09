מחירי הנפט ממשיכים לטפס גם היום (רביעי) ולראשונה מאז חודש יולי, חבית ברנט הגיע ל-100 דולר. חבית קרוד (WTI), נסחרת סביב 94 דולר. הזינוק מגיע על רקע ההסלמה בעימות במזרח התיכון בין איראן, ארה"ב ובנות בריתה באיזור.
ביממה האחרונה, ארה"ב השמידה חמש מכליות נפט איראניות, ואיראן תקפה בתגובה כוחות אמריקנים בירדן. מדובר בשלב האחרון בהסלמה חריפה שהחלה בסוף השבוע, אז תקפו כוחות אמריקנים שלוש מכליות נפט אחרות בתגובה לכך שאיראן ניסתה לפגוע בספינות מלחמה אמריקניות.
כאמור, הפיקוד המרכזי האמריקני הודיע כי כוחותיו השמידו חמש מכליות נפט איראניות. ארבע מהמכליות הושמדו במפרץ עומאן, ואילו מכלית נוספת נפגעה בקרבת האי חארג. לאחר מכן פרסם הפיקוד המרכזי בפוסט ברשתות החברתיות תיעוד המראה את שקיעת אחת המכליות בעקבות הפגיעה.
בתגובה להשמדת מכליות הנפט שלה, תקפה איראן כוחות אמריקנים בירדן. צבא ירדן אישר כי 20 טילים בליסטיים שוגרו משטח איראן, מתוכם 18 יורטו והושמדו, בעוד שני הטילים הנותרים נפלו באיזורים בלתי מיושבים ולא נגרמו נפגעים. האיראנים טענו כי תקפו בסיס חיל אוויר ירדני, וכן כי כיוונו אש לעבר שני כלי שיט אמריקניים ושמונה מכליות נפט, בתגובה להטבעת המכליות שלו - טענות שטרם אומתו.
במקביל, איראן דיווחה כי הצליחה להשתלט על כלי שיט תת-ימי אמריקני בלתי מאוייש. ארה"ב, לעומת זאת, מסרה כי מדובר בכלי תת-ימי אוטונומי ש"תקלה בו אירעה למעלה מיממה קודם לכן", וכי מדובר בדגם ישן יותר שלא אסף מידע רגיש ולא נשא ציוד סונאר או רדאר מסווג.
מחירי הנפט כבר טיפסו טרם ההסלמה האחרונה, לאחר שתקיפות החות'ים ביום שלישי על סעודיה הכריחו את הממלכה להשעות פעילות תפעולית במספר אתרי אנרגיה. משרד האנרגיה הסעודי אישר כי אירעו שריפות במספר מוקדים, וכי צוותי חירום מיוחדים פועלים לכיבוין ולבחינת הנזק שנגרם.