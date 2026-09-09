מחירי הנפט ממשיכים לטפס גם היום (רביעי) ולראשונה מאז חודש יולי, חבית ברנט הגיע ל-100 דולר. חבית קרוד (WTI), נסחרת סביב 94 דולר. הזינוק מגיע על רקע ההסלמה בעימות במזרח התיכון בין איראן, ארה"ב ובנות בריתה באיזור.

מחירי הנפט ממשיכים לטפס גם היום (רביעי) ולראשונה מאז חודש יולי, חבית ברנט הגיע ל-100 דולר. חבית קרוד (WTI), נסחרת סביב 94 דולר. הזינוק מגיע על רקע ההסלמה בעימות במזרח התיכון בין איראן, ארה"ב ובנות בריתה באיזור.

מחירי הנפט ממשיכים לטפס גם היום (רביעי) ולראשונה מאז חודש יולי, חבית ברנט הגיע ל-100 דולר. חבית קרוד (WTI), נסחרת סביב 94 דולר. הזינוק מגיע על רקע ההסלמה בעימות במזרח התיכון בין איראן, ארה"ב ובנות בריתה באיזור.

, ואיראן תקפה בתגובה כוחות אמריקנים בירדן. מדובר בשלב האחרון בהסלמה חריפה שהחלה בסוף השבוע, אז תקפו כוחות אמריקנים שלוש מכליות נפט אחרות בתגובה לכך שאיראן ניסתה לפגוע בספינות מלחמה אמריקניות.

, ואיראן תקפה בתגובה כוחות אמריקנים בירדן. מדובר בשלב האחרון בהסלמה חריפה שהחלה בסוף השבוע, אז תקפו כוחות אמריקנים שלוש מכליות נפט אחרות בתגובה לכך שאיראן ניסתה לפגוע בספינות מלחמה אמריקניות.

כאמור, הפיקוד המרכזי האמריקני הודיע כי כוחותיו השמידו חמש מכליות נפט איראניות. ארבע מהמכליות הושמדו במפרץ עומאן, ואילו מכלית נוספת נפגעה בקרבת האי חארג. לאחר מכן פרסם הפיקוד המרכזי בפוסט ברשתות החברתיות תיעוד המראה את שקיעת אחת המכליות בעקבות הפגיעה.

כאמור, הפיקוד המרכזי האמריקני הודיע כי כוחותיו השמידו חמש מכליות נפט איראניות. ארבע מהמכליות הושמדו במפרץ עומאן, ואילו מכלית נוספת נפגעה בקרבת האי חארג. לאחר מכן פרסם הפיקוד המרכזי בפוסט ברשתות החברתיות תיעוד המראה את שקיעת אחת המכליות בעקבות הפגיעה.

כאמור, הפיקוד המרכזי האמריקני הודיע כי כוחותיו השמידו חמש מכליות נפט איראניות. ארבע מהמכליות הושמדו במפרץ עומאן, ואילו מכלית נוספת נפגעה בקרבת האי חארג. לאחר מכן פרסם הפיקוד המרכזי בפוסט ברשתות החברתיות תיעוד המראה את שקיעת אחת המכליות בעקבות הפגיעה.