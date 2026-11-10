בנק חדש בישראל: קבוצת Revolut העולמית קיבלה היום (שלישי) רישיון מבנק ישראל להקים את "בנק רבולוט ישראל" - הבנק השלישי שיוקם בישראל ב-40 השנים האחרונות. האישור ניתן על ידי נגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון והמפקח על הבנקים דני חחיאשווילי. בשנים האחרונות אושרה הקמת שני בנקים דיגיטליים: בנק "ואן זירו" שכבר פועל זה ארבע שנים ובנק "אש" שטרם נפתח.

בזמן שבנק ישראל אישר את פעילותה, רבולוט סופגת ביקורת רגולטורית חריפה באירופה. הבנק המרכזי האירופי (ECB) הטיל עליה מגבלות מחמירות על השקת מוצרים חדשים, בנימוק של כשלים בבקרת הסיכונים, מהירות ההשקות וחוסר חוסן בתהליכי האישור הפנימיים. בשלב זה החברה רשאית לשווק רק את המוצרים הקיימים שלה באזור הכלכלי האירופי, וה-ECB דרש ממנה למנות גורם שלישי בלתי תלוי לבחינת ניהול הסיכונים ולחזק את הצוותים המקצועיים. זמן קצר לפני כן, באפריל 2026, קנסה רשות התחרות האיטלקית את רבולוט ב-11.5 מיליון אירו בשל פרקטיקות מסחריות בלתי הוגנות. מהחברה נמסר כי היא מקיימת דיאלוג מתמשך עם הרגולטורים ומחויבת לסטנדרטים גבוהים של ממשל תאגידי.

מטה רבולוט Revolut בלונדון ( צילום: שאטרסטוק )

בנוסף, רבולוט אישרה שמידע רגיש של לקוחות נחשף לגורם לא מורשה, אחרי שהתקבלו בה בקשות הונאה ששוגרו מדומיין דוא"ל של רשות ממשלתית לגיטימית. לפי TechCrunch, המידע שדלף כלל תאריכי לידה, כתובות דואר ודוא"ל, מספרי טלפון והעתקים של מסמכי זהות, כולל דרכונים ורישיונות נהיגה, וחוקר הקריפטו ZachXBT טען שהתרמית כוונה ללקוחות בעלי הון גבוה. בחברה אמרו כי חסמו מיד את הכתובת, דיווחו לרשויות, ושמערכותיה וכספי הלקוחות לא נפגעו, אך לא פרטו כמה לקוחות נפגעו.

קבלת היתר השליטה ורישיון הבנק המותנה יאפשרו לקבוצת Revolut להמשיך ולהשלים את ההיערכות הנדרשת לקראת תחילת הפעלת רישיון הבנק, לרבות בתחומי הרגולציה, הטכנולוגיה והתפעול. הפיקוח על הבנקים ימשיך ללוות את תהליך ההקמה של הבנק ויפקח על יישומו במסגרת השלמת אבני הדרך להפעלת הרישיון המותנה ולהסרת ההגבלות מהרישיון, ככל שאלה יושלמו.

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון אמר היום כי "בשלהי שנת 2022 הלכתי לפגוש את ראשי Revolut בלונדון, כשעוד הייתה חברה קטנה יחסית, במטרה לשכנע אותם להכנס לשוק הבנקאות בישראל. השלמת הליך הבחינה למתן רישיון הבנק היום מהווה סגירת מעגל. לאורך השנים התבטאתי רבות כי דרך המלך להגברת התחרות היא בהכנסת שחקנים נוספים לענף, ובשנים אלו פעלנו להסרת חסמי הכניסה וליצירת התנאים לכניסתם של שחקנים חדשים למערכת הבנקאית. מתן הרישיון המותנה לרבולוט והשחקנים הנוספים שנמצאים כבר כעת בתהליך משקפים את הצלחת הצעדים הללו. Revolut היא קבוצה פיננסית בין-לאומית שמשרתת לקוחות רבים ברחבי העולם, וכעת בחרה להקים גם בנק בישראל. זהו צעד ראשון בדרך להקמת הבנק החדש, וביחד עם הליווי של בנק ישראל, יפעלו להשלמת התהליך. ההשקעה של Revolut מהווה הבעת אמון בכלכלת ישראל, במערכת הבנקאית ובפיקוח עליה. אני רוצה לאחל לרבולוט הצלחה רבה בהקמת הבנק החדש".

המפקח על הבנקים, דניאל חחיאשוילי, ציין כי "Revolut היא קבוצה פיננסית גלובלית, רווחית וצומחת, בעלת ניסיון ופריסה גיאוגרפית רחבה, המספקת ללקוחותיה מגוון שירותים פיננסיים, ובהם שירותי תשלום, מט"ח, אשראי ופיקדונות. אני רואה בתהליך כניסתה של רבולוט לשוק הבנקאות בישראל פוטנציאל להרחבת התחרות ולהגדלת מגוון השירותים והמוצרים הפיננסיים המוצעים לציבור הלקוחות והעסקים בישראל. הפיקוח על הבנקים ימשיך לפקח על תהליך ההקמה של הבנק עד להפעלת הרישיון המותנה ולהסרת ההגבלות וללוות גופים נוספים המתעניינים בהקמת בנק".

ד״ר שמואל (מולי) בן צבי, יו״ר בנק רבולוט ישראל (בהקמה): "אנו מודים לבנק ישראל על הליווי המקצועי והענייני שהביא אותנו לאבן דרך חשובה זו. בבואנו להיכנס לשוק המקומי אנו נשענים על הניסיון הבינלאומי, החדשנות והיכולות המוכחות של Revolut, ומתאימים אותם לשוק הישראלי במטרה ליצור הצעת ערך משמעותית ואטרקטיבית ללקוחות בישראל״.