עו״ד רונאל ביבי מונה למנכ״ל חברת הנדל"ן אופק החזקות. מהחברה נמסר כי "מינויו של ביבי הינו כחלק ממהלך אסטרטגי להאצת צמיחת החברה, הרחבת פעילותה וחיזוק זרוע היזמות. במסגרת תפקידו, יוביל את כלל פעילות החברה להמשך תהליך צמיחה מואץ והרחבת פעילותה בתחומי הנדל״ן, יזמות וההתחדשות העירונית והבנייה".

עו״ד רונאל ביבי מונה למנכ״ל חברת הנדל"ן אופק החזקות. מהחברה נמסר כי "מינויו של ביבי הינו כחלק ממהלך אסטרטגי להאצת צמיחת החברה, הרחבת פעילותה וחיזוק זרוע היזמות. במסגרת תפקידו, יוביל את כלל פעילות החברה להמשך תהליך צמיחה מואץ והרחבת פעילותה בתחומי הנדל״ן, יזמות וההתחדשות העירונית והבנייה".

מינוי חדש בענף הנדל"ן: עו״ד רונאל ביבי מונה למנכ״ל חברת הנדל"ן אופק החזקות. מהחברה נמסר כי "מינויו של ביבי הינו כחלק ממהלך אסטרטגי להאצת צמיחת החברה, הרחבת פעילותה וחיזוק זרוע היזמות. במסגרת תפקידו, יוביל את כלל פעילות החברה להמשך תהליך צמיחה מואץ והרחבת פעילותה בתחומי הנדל״ן, יזמות וההתחדשות העירונית והבנייה".

עו"ד ביבי, בעל תואר שני (LL.M) במשפטים מאוניברסיטת בר-אילן והכשרת מנהלים מאוניברסיטת רייכמן, כיהן בחמש השנים האחרונות כסמנכ״ל פיתוח עסקי של חברת מטרופוליס העוסקת בתחום ההתחדשות העירונית. בתפקידו הקודם עסק בין היתר באיתור וקידום מתחמי התחדשות, הובלת אישור תב"עות, ויצירת שותפויות עסקיות. כעת, בתפקידו החדש כמנכ"ל, צפוי ביבי להוביל את כלל פעילות הנדל"ן והיזמות של אופק החזקות.

עו"ד ביבי, בעל תואר שני (LL.M) במשפטים מאוניברסיטת בר-אילן והכשרת מנהלים מאוניברסיטת רייכמן, כיהן בחמש השנים האחרונות כסמנכ״ל פיתוח עסקי של חברת מטרופוליס העוסקת בתחום ההתחדשות העירונית. בתפקידו הקודם עסק בין היתר באיתור וקידום מתחמי התחדשות, הובלת אישור תב"עות, ויצירת שותפויות עסקיות. כעת, בתפקידו החדש כמנכ"ל, צפוי ביבי להוביל את כלל פעילות הנדל"ן והיזמות של אופק החזקות.

עו"ד ביבי, בעל תואר שני (LL.M) במשפטים מאוניברסיטת בר-אילן והכשרת מנהלים מאוניברסיטת רייכמן, כיהן בחמש השנים האחרונות כסמנכ״ל פיתוח עסקי של חברת מטרופוליס העוסקת בתחום ההתחדשות העירונית. בתפקידו הקודם עסק בין היתר באיתור וקידום מתחמי התחדשות, הובלת אישור תב"עות, ויצירת שותפויות עסקיות. כעת, בתפקידו החדש כמנכ"ל, צפוי ביבי להוביל את כלל פעילות הנדל"ן והיזמות של אופק החזקות.