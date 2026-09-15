מינוי חדש בענף הנדל"ן: עו״ד רונאל ביבי מונה למנכ״ל חברת הנדל"ן אופק החזקות. מהחברה נמסר כי "מינויו של ביבי הינו כחלק ממהלך אסטרטגי להאצת צמיחת החברה, הרחבת פעילותה וחיזוק זרוע היזמות. במסגרת תפקידו, יוביל את כלל פעילות החברה להמשך תהליך צמיחה מואץ והרחבת פעילותה בתחומי הנדל״ן, יזמות וההתחדשות העירונית והבנייה".
עו"ד ביבי, בעל תואר שני (LL.M) במשפטים מאוניברסיטת בר-אילן והכשרת מנהלים מאוניברסיטת רייכמן, כיהן בחמש השנים האחרונות כסמנכ״ל פיתוח עסקי של חברת מטרופוליס העוסקת בתחום ההתחדשות העירונית. בתפקידו הקודם עסק בין היתר באיתור וקידום מתחמי התחדשות, הובלת אישור תב"עות, ויצירת שותפויות עסקיות. כעת, בתפקידו החדש כמנכ"ל, צפוי ביבי להוביל את כלל פעילות הנדל"ן והיזמות של אופק החזקות.
דניאל אופק, ששימש כמנכ"ל החברה וישמש כעת כיו"ר משותף ובעלים לצד קובי אופק, מסר: "המינוי הוא צעד טבעי ואסטרטגי שיאפשר לנו להאיץ את תוכניות הפיתוח העסקי של החברה ולחזק עוד יותר את זרוע היזמות והביצוע שלנו. אני מברך את רונאל על הצטרפותו למשפחת אופק החזקות, ובטוח כי ניסיונו הרב והישגיו המוכחים יובילו את החברה לשיאים חדשים".
עו"ד ביבי, מנכ"ל אופק החזקות הנכנס מסר: "אני שמח ונרגש לצאת לדרך חדשה כמנכ״ל אופק החזקות, ורואה בתפקיד הזה זכות אדירה ואתגר מרתק. מטרתי היא להרחיב את פעילות החברה בתחום הנדל"ן, היזמות וההתחדשות העירונית. אני מבקש להודות לקובי ולדניאל אופק על האמון הרב. אני מבקש להודות גם לאודי בלום מנכ"ל מטרופוליס ולכל משפחת מטרופוליס על השנים המדהימות והמקצועיות יחד; זכיתי לעבוד בחברה שהיא בית ועובדים שהם משפחה. אני מסתכל קדימה במטרה ברורה להצעיד את אופק החזקות קדימה".