אושרה סופית תוכנית להתחדשות עירונית ברחוב סוקולוב הוותיק בעיר הרצליה: ל-ynet נודע כי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תל אביב אישרה השבוע למתן תוקף תוכנית להתחדשות מתחם סוקולוב 25-27 במרכז העיר, הכוללת הקמת מגדל מעורב שימושים בן 20 קומות עם 140 יחידות דיור, לצד שטחי מסחר, תעסוקה וציבור, לצד שימור המבנה ההיסטורי "בית טנקוס".

מדובר באחד המבנים הראשונים בעיר, הממוקם ברחוב סוקולוב 27 פינת רחוב בן גוריון, ושימש בעבר את חברי ועד המושבה החקלאית בתקופת ראשית ימיה של הרצליה. עם אישורה של התוכנית למתן תוקף, ניתן להתקדם להוצאת היתר בנייה.

גלריה תוכנית התחדשות רחוב סוקולוב הרצליה ( צילום: משרד יסקי מור סיון )

תוכנית משתרעת על פני שטח של כ-2.5 דונם ומהווה חלק ממערך ההתחדשות הכולל של רחוב סוקולוב, כרחוב מסחרי המשלב מגורים ותעסוקה. המתחם ממוקם על אחד הצירים הראשיים וההיסטוריים של העיר, ונכלל בטבעת הראשונה של תחנת המטרו העתידית "הרצליה מרכז", בהתאם לתוכנית המתאר הארצית למרחב תחנות המטרו (תמ"א 70).

כיום קיימות במתחם 13 יחידות דיור. במסגרת התוכנית ייהרסו המבנים הקיימים, למעט "בית טנקוס", אשר ישומר ויוסב לשימושי מסחר ותעסוקה. בעורף המגרש יוקם מגדל המגורים, והבינוי יכלול שתי קומות מסד - קומת קרקע מסחרית ומעליה קומה לתעסוקה ולשימושים ציבוריים. בסך הכול, כאמור, יכלול המבנה 20 קומות מעל מפלס רחוב סוקולוב.

התוכנית, שהוגשה על ידי חברת פיריה חברה לבניין ונערכה על ידי אדריכלית רחל יונגמן פללר, כוללת כ-1,300 מ"ר למסחר, כ-700 מ"ר לתעסוקה וכ-500 מ"ר לשטח ציבורי מבונה. מתוך 140 יחידות הדיור, 20% יהיו דירות קטנות בשטח של 30-65 מ"ר ו-25% יהיו בשטח של עד 80 מ"ר. בנוסף, עד 10% מהדירות יוכלו לכלול דיוריות.

לאורך רחוב סוקולוב תוקם חזית מסחרית, ובינו לבין רחוב הראשונים ייווצר מעבר חדש להולכי רגל, במטרה לשפר את הקישוריות במרכז העיר. הכניסה לחניון התת-קרקעי תהיה מרחוב הראשונים. בנוסף, גג קומת המסד ישמש כגג פעיל משותף למשתמשי המבנה.

תוכנית נוספת בעיר שהופקדה וההתנגדויות לה ישמעו אחרי חג הסוכות חלה על שטח של כ-2.3 דונם במרכז הרצליה, בפינת הרחובות סוקולוב, הדר וקלישר. היא משלבת בין שימור המורשת העירונית לבין התחדשות ופיתוח וכוללת שימור של שני המבנים ההיסטוריים ברחוב סוקולוב 87 ו-89, לצד הקמת מגדל נוסף בן 20 קומות שישלב 100 יחידות דיור, וכן שטחי מסחר, תעסוקה ושטחי ציבור.

התוכנית כוללת חזיתות מסחריות לאורך הרחובות סוקולוב, הדר וקלישר, וכן מעבר להולכי רגל ולרוכבי אופניים בתוך המתחם. המבנים לשימור ישמשו למסחר, תעסוקה ושימושים ציבוריים, בעוד המגורים ירוכזו במבנה החדש.

חיפה: אישור סופי לכמעט 200 דירות ברמות רמז

תוכנית התחדשות עירונית נוספת שאושרה השבוע באופן סופי מאפשרת את חידוש מתחם רחוב ברנר 20-30 בשכונת רמות רמז בחיפה. זאת לאחר שהוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה חיפה אישרה למתן תוקף תוכנית ברחוב ברנר, במסגרתה 24 דירות ישנות בשני מבני מגורים יהרסו לטובת הקמת מגדל בן 28 קומות ועוד מבנה בן 10 קומות עם 182 יחידות דיור חדשות.

התוכנית משתרעת על פני שטח של כ-4 דונם בשכונת רמות רמז, וממוקמת בחלקו התחתון של רחוב ברנר ובסמוך לגן זליג. האזור מיועד להתחדשות עירונית כחלק מהתוכנית האסטרטגית לשכונת נווה שאנן. היא כוללת שטחי מסחר, שטח ציבורי שישולבו במבני המגורים, וכן את הרחבת רחוב ברנר ויצירת גישה נוספת לגן זליג.

תוכנית התחדשות מתחם ברנר שכונת רמות רמז חיפה ( צילום: אן.אס.סי.איי חן אדריכלים )

התוכנית, שנערכה על ידי ניר חן - אן.סי.איי חן אדריכלים, קודמה ביוזמת בעלי הדירות, אשר התאגדו ובחרו בחברה היזמית אבני דרך התחדשות עירונית לקידום הפרויקט. היא משלבת בנייה גבוהה ומרקמית בסביבה המאופיינת בטופוגרפיה תלולה.

שדרות: צעד ראשון בחידוש המתחם הוותיק

עוד בטרם נכנס החג אישרה הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה דרום תוכנית נוספת להתחדשות עירונית במתחם הפלמ"ח בשדרות, הכוללת 515 יחידות דיור ב-10 מבנים, כ-1,800 מ"ר שטחי מסחר, מבני ציבור, תעסוקה ושטחים ציבוריים פתוחים. מדובר בצעד ראשון ומשמעותי בהתחדשות המרקם הוותיק של שדרות.

התוכנית, שהוגשה על ידי הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ועיריית שדרות, משתרעת על פני שטח כולל של כ-32 דונם וממוקמת במרקם הוותיק במרכז העיר שדרות. לטובתה ייהרסו 3 מבנים ישנים בני 3 קומות עם 139 יחידות דיור.

תוכנית התחדשות מתחם הפלמ"ח שדרות ( צילום: דרמן ורבקל אדריכלים )

לאורך הרחובות מנחם בגין והרצל, מהרחובות הראשיים בעיר, מתוכננת חזית עירונית שתשלב מסחר ושימושים ציבוריים. במרכז המתחם מתוכנן "מרחב ליבה" ציבורי הכולל שני מבני ציבור, שטחים פתוחים, מעברים להולכי רגל, אזורי שהייה, מתקני משחקים ופיתוח נופי. המרחב יוקם על גג חניון מקורה ויתחבר למפלס הקרקע תוך ניצול הפרשי הגובה הטבעיים הקיימים בשטח.

כמו כן, תוכנית מקצה כ-2.5 דונם לצורכי ציבור בשני מגרשים. המגרש הראשון, במרכז המתחם, מיועד למבנה חינוך לגיל הרך, והמגרש השני, המשולב בדופן המסחרית הפונה לרחוב בגין, מיועד לצרכים כלל-עירוניים. בסך הכול מוצעים כ-1,200 מ"ר עבור מבני ציבור.

מהוועדה נמסר כי התוכנית, שנערכה על ידי משרד דרמן-ורבקל אדריכלים, שמה דגש על המרחב הציבורי בכך שהיא מחזקת את רשת הרחובות במרכז העיר באמצעות הארכת רחוב הפלמ"ח וחיבורו לשדרות מנחם בגין.

אילת: 470 דירות חדשות בשכונת הדקל

עוד קודם לכן אישרה הוועדה המחוזית דרום באופן סופי את תוכנית מתחם התמרים בשכונת הדקל באילת, הכוללת 474 יחידות דיור חדשות, שטחי מסחר, מבני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים, שדרוג רשת הדרכים ויצירת חזית פעילה לאורך שדרות התמרים.

התוכנית, שהוגשה גם היא על ידי הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ועיריית אילת וקודמה בתמיכת העירייה, היא אחת מתוך מספר תוכניות להתחדשות עירונית המקודמות בעיר. היא משתרעת על פני שטח כולל של כ-21.5 דונם וממוקמת בלב שכונת הדקל, לאורך שדרות התמרים.

תוכנית התחדשות שכונת הדקל אילת ( צילום: דרמן ורבקל אדריכלות )

התוכנית כוללת הריסת 208 יחידות דיור קיימות, ובמקומן הקמת 474 יחידות דיור חדשות שיוקמו במגוון טיפוסי בינוי, הכוללים בנייה מרקמית סביב שטח ציבורי פתוח, מבנים בגובה 7 ו-10 קומות ושני מגדלי מגורים בגובה 25 ו-27 קומות. היא מציעה תמהיל מגוון של יחידות דיור במטרה לתת מענה למגוון אוכלוסיות ומשקי בית. בנוסף ליחידות הדיור, היא כוללת שטחי מסחר, מבנים ומוסדות ציבור ושטח ציבורי פתוח.

כמו כן, התוכנית כוללת שדרוג של רשת הדרכים, תוספת שטחים פתוחים ושטחי מסחר ויצירת חזית פעילה לאורך שדרות התמרים. מהלכים אלה נועדו לשפר את המרחב הציבורי, לחזק את הקישוריות וההליכתיות בשכונה וליצור מרקם עירוני רציף ואיכותי.

התוכנית, שנערכה על ידי משרד דרמן ורבקל אדריכלות, קודמה במסגרת המהלך לקידום מתחמי פינוי-בינוי בערים בעלות סיכון סיסמי גבוה. מתחם התמרים ממוקם בלב שכונת הדקל, אחת השכונות הוותיקות באילת, ומאופיין כיום בבינוי ותיק, צפוף ומיושן שאינו עומד בדרישות הבטיחות ובסטנדרטים של סביבת מגורים עכשווית.