התחדשות עירונית בלב גבעתיים: חברת ICR ישראל קנדה וראם מגורים הרסה מבנים ישנים במסגרת פרויקט פינוי בינוי ברחוב אדמית. מדובר בפרויקט בשם 'JASMIN' במסגרתו פונו 42 יחידות דיור משלושה בניינים ישנים ובמקומם יוקם מגדל מגורים בן 32 קומות שיכלול 117 יחידות דיור חדשות. האכלוס מתוכנן לעוד כ-5 שנים.
החברה ערכה אירוע הריסה בו לקחו חלק בעלי הדירות הישנות לצד דלית רביב מנכ"לית ICR, רז עודד מבעלי ראם מגורים; יאיר אהרון, מנכ"ל חברת אלקטרה בנייה המבצעת את הפרויקט; מושיק גולדשטיין, משנה לראש עיריית גבעתיים ושגיא תמרי, מהנדס העיר גבעתיים. פרויקט JASMIN בתכנונו של משרד כנען שנהב אדריכלים יכלול דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דופלקסים ופנטהאוזים.
דלית רביב מנכ"לית ICR ישראל קנדה ראם מגורים אמרה באירוע: "תחילת העבודות בפרויקט JASMIN היא אבן דרך משמעותית בקידום ההתחדשות העירונית בגבעתיים. אנו גאים להוציא לדרך פרויקט שמביא עמו בשורה אדריכלית, סביבתית וקהילתית. הבעת האמון של השוק בפרויקט באה לידי ביטוי כבר בשלבי המכירה המוקדמים, ואנו ממשיכים לפתח ולהשקיע באזורי הביקוש המובילים בישראל בכלל ובגבעתיים בפרט".