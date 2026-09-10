החברה ערכה אירוע הריסה בו לקחו חלק בעלי הדירות הישנות לצד דלית רביב מנכ"לית ICR, רז עודד מבעלי ראם מגורים; יאיר אהרון, מנכ"ל חברת אלקטרה בנייה המבצעת את הפרויקט; מושיק גולדשטיין, משנה לראש עיריית גבעתיים ושגיא תמרי, מהנדס העיר גבעתיים. פרויקט JASMIN בתכנונו של משרד כנען שנהב אדריכלים יכלול דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דופלקסים ופנטהאוזים.

החברה ערכה אירוע הריסה בו לקחו חלק בעלי הדירות הישנות לצד דלית רביב מנכ"לית ICR, רז עודד מבעלי ראם מגורים; יאיר אהרון, מנכ"ל חברת אלקטרה בנייה המבצעת את הפרויקט; מושיק גולדשטיין, משנה לראש עיריית גבעתיים ושגיא תמרי, מהנדס העיר גבעתיים. פרויקט JASMIN בתכנונו של משרד כנען שנהב אדריכלים יכלול דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דופלקסים ופנטהאוזים.

החברה ערכה אירוע הריסה בו לקחו חלק בעלי הדירות הישנות לצד דלית רביב מנכ"לית ICR, רז עודד מבעלי ראם מגורים; יאיר אהרון, מנכ"ל חברת אלקטרה בנייה המבצעת את הפרויקט; מושיק גולדשטיין, משנה לראש עיריית גבעתיים ושגיא תמרי, מהנדס העיר גבעתיים. פרויקט JASMIN בתכנונו של משרד כנען שנהב אדריכלים יכלול דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דופלקסים ופנטהאוזים.