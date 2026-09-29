התחדשות עירונית בנתניה וברמת השרון: חברת אזורים החלה בבניית שני מיזמי התחדשות עירונית בנתניה ורמת השרון שעם סיומם יכללו 402 יח"ד חדשות. מדובר בשני אירועי הריסה שהתקיימו בימים האחרונים בהם נהרסו 164 דירות ישנות לקראת בניית הפרויקטים החדשים.

בנתניה מדובר בפרויקט של החברה בשיתוף החברה להתחדשות נתניה בשם "N ההסתדרות". הפרויקט יכלול 182 יחידות דיור חדשות בשלושה בנייני מגורים, שני מגדלים בני 18 קומות ובניין מרקמי בן 9 קומות שיחליפו 56 דירות ישנות. הפרויקט בתכנון זית לב אדריכלים יכלול מועדון דיירים, חדר כושר וחדר גיימינג, וכן שטחים ציבוריים.

הריסה בפרויקט התחדשות עירונית ברמת השרון ( צילום: דרור סיתהכל )

טקס ההריסה נערך במעמד ראש עיריית נתניה, אבי סלמה ונציגי העירייה, מנכ"ל חברת אזורים, עדי דנה והנהלת החברה, נציגי החברה להתחדשות נתניה, ובעלי הדירות. את אזורים ייצג עו"ד עידן זילברבוך ממשרד מנחם אברהם ושות' ואת הדיירים ייצג עו"ד איתן הס.

במקביל, החלה אזורים בהריסת מבנים ישנים במסגרת מיזם אחר במערב רמת השרון. מדובר בארבעה מבני שיכון ישנים בני שלוש קומות, הכוללים 108 יח"ד ברחוב יצחק אלחנן 4-10, בשכונת קריית יערים. הפרויקט החדש, "אזורים יערים", מוקם במסגרת תמ"א 38/2 ויכלול 220 דירות חדשות בחמישה בניינים בני 7-8 קומות. אדריכלית הפרויקט היא קיקה ברא"ז. את אזורים ייצג עו"ד רמי מנוח ממשרד ברוך י. מנוח ושות' ואת הדיירים ייצג משרד רז כהן – פרשקר ושות'.

צלם: רמי חכם

מנכ"ל חברת אזורים, עדי דנה, ציין כי: "ההתחדשות העירונית היא הכלי המרכזי שמאפשר לחדש מבנים ישנים, לשפר את התשתיות וליצור סביבת מגורים נכונה, בטוחה ואיכותית יותר לבעלי הדירות ולדורות הבאים. עבור חברת אזורים, ההתחדשות העירונית היא תחום ליבה אסטרטגי, המהווה למעלה מ-60% מפעילות החברה".

ראש עיריית רמת השרון, איציק רוכברגר: "רמת השרון מתחדשת, ואני שמח על כך. אחרי שנים ארוכות, המבנים הישנים שאינם ראויים למגורי אדם מפנים את מקומם לבנייה חדשה, איכותית ובטוחה יותר, ובעיניי זוהי המשמעות האמיתית של התחדשות עירונית. לא רק בניינים חדשים - אלא גם שיפור אמיתי באיכות החיים של התושבים ובסביבת המגורים שלהם".

ראש עיריית נתניה, מר אבי סלמה, ציין באירוע ההריסה כי: "זה המקום שבו גדלתי, זה מגרש המשחקים שלי, ואני מאוד שמח לראות שגם כאן אנחנו הולכים למקום של התחדשות אמיתית, עמוקה, שהיא מאוד מאוד חשובה לכולנו, חשובה לדיירים כמובן, אבל גם חשובה ברמה העירונית".