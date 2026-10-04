החברות ענב ואשטרום מגורים חתמו על הסכם ביצוע עם חברת סולל בונה לפרויקט Park Tower ברמת גן בהיקף של כ-230 מיליון שקל. מדובר בפרויקט התחדשות עירונית הממוקם בצומת הרחובות אבא הלל והמבדיל, בשכונת הגפן. הסכם הביצוע נחתם בהתייחס לבניית מגדל בן 34 קומות ובו 180 דירות מעל שדרת מסחר.

החברות ענב ואשטרום מגורים חתמו על הסכם ביצוע עם חברת סולל בונה לפרויקט Park Tower ברמת גן בהיקף של כ-230 מיליון שקל. מדובר בפרויקט התחדשות עירונית הממוקם בצומת הרחובות אבא הלל והמבדיל, בשכונת הגפן. הסכם הביצוע נחתם בהתייחס לבניית מגדל בן 34 קומות ובו 180 דירות מעל שדרת מסחר.

מגדל חדש ברמת גן: החברות ענב ואשטרום מגורים חתמו על הסכם ביצוע עם חברת סולל בונה לפרויקט Park Tower ברמת גן בהיקף של כ-230 מיליון שקל. מדובר בפרויקט התחדשות עירונית הממוקם בצומת הרחובות אבא הלל והמבדיל, בשכונת הגפן. הסכם הביצוע נחתם בהתייחס לבניית מגדל בן 34 קומות ובו 180 דירות מעל שדרת מסחר.

המגדל, שמשקיף על פארק הירקון ונמצא בקרבת קניון איילון וסמוך לירידה לכביש 4 ולנתיבי איילון, יכלול דירות 2, 3, 4, ו-5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים. הדירות כוללות מרפסת שמש וחניות פרטיות הממוקמות בחניון תת קרקעי. כמו כן כולל הפרויקט חללים ציבוריים הכוללים חדר כושר פרטי, חדר דיירים, חדר אופניים, חדר עגלות וכן שדרת חנויות. אדריכלי הפרויקט הם "כהנא אדריכלים". מגדל זה יחליף שלושה בניינים ישנים בני 3-4 קומות שנהרסו לפני כשנה. האכלוס צפוי בינואר 2030.

המגדל, שמשקיף על פארק הירקון ונמצא בקרבת קניון איילון וסמוך לירידה לכביש 4 ולנתיבי איילון, יכלול דירות 2, 3, 4, ו-5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים. הדירות כוללות מרפסת שמש וחניות פרטיות הממוקמות בחניון תת קרקעי. כמו כן כולל הפרויקט חללים ציבוריים הכוללים חדר כושר פרטי, חדר דיירים, חדר אופניים, חדר עגלות וכן שדרת חנויות. אדריכלי הפרויקט הם "כהנא אדריכלים". מגדל זה יחליף שלושה בניינים ישנים בני 3-4 קומות שנהרסו לפני כשנה. האכלוס צפוי בינואר 2030.

המגדל, שמשקיף על פארק הירקון ונמצא בקרבת קניון איילון וסמוך לירידה לכביש 4 ולנתיבי איילון, יכלול דירות 2, 3, 4, ו-5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים. הדירות כוללות מרפסת שמש וחניות פרטיות הממוקמות בחניון תת קרקעי. כמו כן כולל הפרויקט חללים ציבוריים הכוללים חדר כושר פרטי, חדר דיירים, חדר אופניים, חדר עגלות וכן שדרת חנויות. אדריכלי הפרויקט הם "כהנא אדריכלים". מגדל זה יחליף שלושה בניינים ישנים בני 3-4 קומות שנהרסו לפני כשנה. האכלוס צפוי בינואר 2030.

ערן פרי, סמנכ"ל תכנון והנדסה בענב: "אנחנו שמחים להוציא לפועל פרויקט מורכב. שיכון ובינוי סולל בונה מביאה עמה ניסיון של שנים רבות בביצוע פרויקטים מהגדולים בארץ, ואין מתאימה ממנה לבצע את הפרויקט".

ערן פרי, סמנכ"ל תכנון והנדסה בענב: "אנחנו שמחים להוציא לפועל פרויקט מורכב. שיכון ובינוי סולל בונה מביאה עמה ניסיון של שנים רבות בביצוע פרויקטים מהגדולים בארץ, ואין מתאימה ממנה לבצע את הפרויקט".

ערן פרי, סמנכ"ל תכנון והנדסה בענב: "אנחנו שמחים להוציא לפועל פרויקט מורכב. שיכון ובינוי סולל בונה מביאה עמה ניסיון של שנים רבות בביצוע פרויקטים מהגדולים בארץ, ואין מתאימה ממנה לבצע את הפרויקט".