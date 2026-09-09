הנפקת הרשת האסייתית קיסו, שהייתה אמורה להיות החלוצה בהנפקת רשת מסעדות, הוקפאה ונדחתה למועד לא ידוע. זאת לאחר שלא הצליחה לקבל ממשקיעים מוסדיים את השווי הרצוי.

הנפקת הרשת האסייתית קיסו, שהייתה אמורה להיות החלוצה בהנפקת רשת מסעדות, הוקפאה ונדחתה למועד לא ידוע. זאת לאחר שלא הצליחה לקבל ממשקיעים מוסדיים את השווי הרצוי.

הנפקת הרשת האסייתית קיסו, שהייתה אמורה להיות החלוצה בהנפקת רשת מסעדות, הוקפאה ונדחתה למועד לא ידוע. זאת לאחר שלא הצליחה לקבל ממשקיעים מוסדיים את השווי הרצוי.

בתחילת הדרך להנפקה ציפו בעליה לשווי חברה בסך 400 מיליון שקל. לאחר התפשרות, ניסתה קיסו להנפיק לפי שווי של 330 מיליון שקל, אך גורמים המצויים בפרטים אמרו ל"ממון" כי ההצעות שהגיעו היו סביב 270 מיליון שקל - והוחלט לדחות את ההנפקה.

בתחילת הדרך להנפקה ציפו בעליה לשווי חברה בסך 400 מיליון שקל. לאחר התפשרות, ניסתה קיסו להנפיק לפי שווי של 330 מיליון שקל, אך גורמים המצויים בפרטים אמרו ל"ממון" כי ההצעות שהגיעו היו סביב 270 מיליון שקל - והוחלט לדחות את ההנפקה.

בתחילת הדרך להנפקה ציפו בעליה לשווי חברה בסך 400 מיליון שקל. לאחר התפשרות, ניסתה קיסו להנפיק לפי שווי של 330 מיליון שקל, אך גורמים המצויים בפרטים אמרו ל"ממון" כי ההצעות שהגיעו היו סביב 270 מיליון שקל - והוחלט לדחות את ההנפקה.