הנפקת הרשת האסייתית קיסו, שהייתה אמורה להיות החלוצה בהנפקת רשת מסעדות, הוקפאה ונדחתה למועד לא ידוע. זאת לאחר שלא הצליחה לקבל ממשקיעים מוסדיים את השווי הרצוי.
בתחילת הדרך להנפקה ציפו בעליה לשווי חברה בסך 400 מיליון שקל. לאחר התפשרות, ניסתה קיסו להנפיק לפי שווי של 330 מיליון שקל, אך גורמים המצויים בפרטים אמרו ל"ממון" כי ההצעות שהגיעו היו סביב 270 מיליון שקל - והוחלט לדחות את ההנפקה.
כישלון ההנפקה, בינתיים, מהווה איתות שלילי לטרנד שהיה בשנה החולפת - השקעות של גופים פיננסיים ומשקיעים בתחום המסעדנות. בקיסו השקיעו לפני שנה שורה של אנשי עסקים ידועים ובהם אורי מקס בעלי מקס סטוק, אדם פרידלר בעלי גוד פארם, חי גאליס מנכ"ל ביג ועוד. הם נכנסו לפי שווי חברה ממוצע של 175 מיליון שקל. גורמים בשוק ההון אמרו כי גם העובדה שהנפקת קיסו קטנה בהיקפה, הופכת אותה לפחות אטרקטיבית לגופים מוסדיים גדולים.
קבוצת קיסו סיימה את מחצית 2026 במחזור מכירות בסך 183 מיליון שקל (41% במשלוחים) גידול של 26%, ורווח תפעולי של 24 מיליון שקל. הרשת מונה 8 מסעדות ובתוכנית הקמת עוד 4 מסעדות חדשות.
פורסם לראשונה: 00:00, 10.09.26