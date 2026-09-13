"זו הפעם הראשונה שאנחנו מסתכלים על זה מקצה לקצה", אומר ל-ynet מנכ"ל משרד השיכון יהודה מורגנשטרן. "אנחנו לא יכולים להסתכל רק על כמה דירות אנחנו מתכננים, משווקים ובונים. כ-30% ממשקי הבית בישראל גרים בשכירות, ואין פתרון לשוק נדל"ן בריא בלי לעסוק גם בשוק הזה. אני לא יודע מי יהיה שר האוצר הבא, ואי אפשר לומר שכל התוכנית תאומץ. זאת שאיפה, אבל העבודה המקצועית והאלמנטים המרכזיים יהיו הבסיס לחוק ההסדרים הבא".