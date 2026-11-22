יום מסחר מתוח צפוי להיפתח הבוקר (שני) בבורסה בתל-אביב ובשוק המטבע המקומי, זאת על רקע השבוע הגרוע ביותר שידעה וול סטריט מאז פרוץ משבר הקורונה ב-2020.

מוקד הטלטלה העולמית אינו נעוץ בחשש ממיתון מאקרו-כלכלי, אלא בסדקים עמוקים שנפערו באופוריית ה-AI : ספקות כבדים לגבי ההחזר על השקעות העתק בחוות שרתים, התייקרות עלויות המימון, פרישתו הדרמטית של מנכ"ל ומייסד אנבידיה ג'נסן הואנג בעקבות החקירה על קשריו האישיים, והנפקת הענק ההיסטורית של חברת אנת'רופיק בנאסד"ק - שאף שגייסה יותר מ-81 מיליארד דולרים וקפצה ביומה הראשון, נסוגה בחדות ביום שישי, מחקה את מרבית רווחי הבכורה שלה ולא הצליחה לעצור את גל המימושים.

גלריה השבוע הגרוע ביותר שידעה וול סטריט מאז פרוץ משבר הקורונה ב-2020. ( Shutterstock )

המספרים משקפים פאניקה של ממש: ביום שישי צנח מדד הנאסד"ק ב-5.3%, והשלים ירידה שבועית של כ-10%. מדד נאסד"ק 100 איבד שבועית 10.4% ונחתך בכ-20% משיאו - רמה המגדירה רשמית "שוק דובי". מדד S&P 500 איבד ביום שישי 3.7%, השלים שבעה ימי ירידות רצופים וחתם שבוע קשה עם ירידה מצטברת של 8.6%. מדד הפחד (VIX) זינק ל-35.89 נקודות (רמת שיא מאז אפריל 2025), כאשר מאז חודש אוגוסט נמחקו משוקי המניות בעולם קרוב ל-9 טריליון דולרים.

עבור המשקיע הישראלי, שרואה את חסכונות הפנסיה, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות שלו סופגים חבטה, השאלה "למכור או לקנות" חוזרת למרכז הבמה. השוק נחלק כעת בין מי שמזהירים כי גל הירידות טרם מוצה, לבין מי שסבורים כי דווקא כעת נוצר חלון הזדמנויות נדיר.

בבנק ההשקעות גולדמן זאקס מזהירים לקראת חידוש המסחר בוול סטריט מפני גל מכירות נוסף. להערכת אנליסטים מחמירים, מניות שבבים ו-AI ספציפיות עלולות להעמיק את הנפילות בעוד עשרות אחוזים. אולם, ד"ר אריה נחמיאס, דירקטור בגופים פיננסיים ומרצה לשוק ההון באוניברסיטת בר-אילן, מדגיש כי התנהלות המשקיעים צריכה להיגזר מאופק ההשקעה ולא מבהלה רגעית: "גל המכירות בוול סטריט עלול להימשך לדעתי גם בשבוע הקרוב. התשובה לשאלה אם לקנות מניות עכשיו, תלויה לחלוטין באופק ההשקעה של המשקיע ובמצבו הפיננסי האישי. בראייה ארוכת טווח, הכלכלות ושוק ההון יודעים להתאושש ולצמוח לאחר משבר. לאורך שנים השוק ידע להתגבר על טלטלות, ומי שיחזיק תיק השקעות לאורך זמן ירוויח. לפיכך, ההמלצה היא לא להיבהל ולמכור בפאניקה, ולגבי החלטה על קנייה - להמתין ימים אחדים להתייצבות".

משנה זהירות

אלי ילובסקי, מנהל השקעות ראשי באינטראקטיב ישראל, קורא למשנה זהירות בטווח הקצר חרף התמחור הנוח: "בעקבות הירידות, המדדים המרכזיים נסחרים במכפילי רווח עתידיים נמוכים משמעותית מהממוצע שלהם בעשור האחרון. עם זאת, בטווח הקצר קשה לתזמן את השוק, וגל המכירות יכול להימשך - במיוחד כשהאינפלציה העיקשת ממשיכה להכביד על התקציב של משקי הבית ולהקשות על החברות לשמור על רווחיותן".

הבורסה לניירות ערך בתל אביב ( אוראל כהן )

הזדמנות קנייה

מן העבר השני, בכירי המנהלים של ההשקעות המקומיים מזהים בירידות שעת כושר יוצאת דופן לאיסוף סלקטיבי. אייל ראובן, מנכ"ל פעילים ניהול תיקי השקעות, מעריך כי התגובה של השווקים חרגה מגבולות ההיגיון הכלכלי: "הירידות החדות שנרשמו בשוקי המניות בעולם במהלך השבוע החולף, כולל במסחר של יום שישי, נראות מוגזמות ומגיעות לאחר רצף של ימי ירידות ממושך. מהלך זה יצר הזדמנויות תמחור במניות איכותיות שבעבר נמנענו מרכישתן בשל התמחור הגבוה שבו נסחרו, וכיום נסחרות במחירים אטרקטיביים. אומנם אי-אפשר לתזמן את התחתית ואיננו בטוחים שמחר יירשמו המחירים הנמוכים ביותר, אך במבט לטווח הבינוני והארוך, אנו מעריכים כי מדובר בהזדמנות קנייה".

פוטנציאל להשקעה

גם אבנר חדד, מנכ"ל הפניקס בית השקעות, מזהה פוטנציאל תשואה משמעותי: "אני לא יודע מה יקרה ביום שני ובשבועות הקרובים, אבל אומר בזהירות הנדרשת שיש לי תחושה שבשבועות אלו נולדים מתעשרים רבים שעשויים להרוויח מהעובדה שנאסד"ק ות"א 125 איבדו כ-19% מהשיא וחברות טכנולוגיה רבות איבדו גם בין 50% ל-70% מערכן". בבתי השקעות מקומיים דוגמת מיטב כבר החלו לפעול בהתאם ולהזרים פקודות קנייה מדודות.

אור פוריה, יו"ר פוריה פיננסים, מדגיש כי חלון ההזדמנות עלול לחלוף מהר: "הירידות החדות הפכו את התמחור לאטרקטיבי עוד יותר, כאשר מדד הנאסד"ק נסחר כיום במכפילים שלא נראו מאז תקופת הקורונה, וזאת דווקא לאחר דוחות כספיים מצוינים. להערכתי, מי שיתעלם מרעשי הרקע ומהסנטימנט השלילי יגלה כאן הזדמנות קנייה משמעותית, בעיקר לטווחים הבינוני והארוך. בעידן שבו המידע זמין והתגובות בשווקים חדות ומהירות, גם חלון ההזדמנויות עלול להיסגר במהירות".

מניות מובילות

מנגד, האסטרטג הטכני של בית ההשקעות אופנהיימר, ארי ולד, מציע קו מנחה לסלקטיביות: "במצב הירידה בשוק הכללי כדאי להתמקד כעת דווקא במניות המובילות בעלות צמיחה מבנית ולאו דווקא במניות שנהנות ממומנטום קצר הטווח על רקע בהלת המשקיעים". ולד ממליץ בהתאם להתמקד בחברות טכנולוגיה כמו אפל ובמניות מגזר הסייבר.