כל התאבדות היא נוראית וטרגית. ובכל זאת, כשהתקבלה הידיעה על כך שדווקא השף והאושייה אנתוני בורדיין נטל את חייו ב-2018, משהו בנשמת עולמנו השתתק והשתנק. גם מי שלא אכלו במסעדותיו או עקבו אחר אינספור ספריו ותוכניותיו יכלו לזהות מרחוק את הטיפוס: מלא שמחת חיים, אדם שבגיל מבוגר וממרום הישגיו לא איבד את גישת הרוקסטאר וה"פאק יו", את הסקרנות הילדותית וההנאה ממאכל חדש שמצא באיזה שוק במזרח הרחוק, וגם את היכולת לסיים כל יום בפאב על בירה עם חבר, בשיחה קולנית ובצחוק מתגלגל. דווקא הוא, שלא נתפס כאדם דיכאוני או משועמם מהעולם, תלה את עצמו בהפתעה גמורה בחדר מלון בצרפת, במקום לרדת לארוחת ערב. בדו"חות שנכתבו לאחר מותו נאמר שזה קרה ככל הנראה מתוך "החלטה ספונטנית". האיש שטרף את החיים, ואז הם טרפו אותו, ברגע.
"לטרוף את החיים לפני שיטרפו אותך" הייתה יכולה להיות שורת מכירה יפה לסרט "טוני", שעלה באמזון פריים ועוסק בצעירותו של השף המהולל. על פניו, התחושה הראשונה כששומעים שאיש השמח-עצוב הזה קיבל ביוגרפיה קולנועית היא "נו באמת". האמריקאים ידועים כמי שלא בוחלים לעשות ביוגרפיה על המתחרה השלישי שעף מ"אמריקן איידול" ב-2006 או על ממציא המיקרוגל - ובכל זאת, הריצה לספר על חייו של מי שכתב עליהם בלי סוף, ושעליו נכתב בלי סוף אחרי מותו, נראתה נצלנית במיוחד. שוב נראה סצנות מילדותו שבהן הוא טועם מעדנים, קאט לאימוניו כשף מתחיל ואיזה מנטור שאומר לו איזה גאון הוא, קאט לחתימה על חוזה מאוד גדול כלשהו?
ובכן, לא ולא. "טוני" הוא ביוגרפיה מהסוג הטוב יותר, כלומר כזו שאינה ביוגרפיה, אלא הצצה לרגע ספציפי בחייו: קיץ אחד בנעוריו המאוחרים, שבו בכלל לא התעניין באוכל, לא חלם להיות שף, וכו'. מה שעניין אותו, כמו כמעט את כל בני גילו, היו בילויים וזיונים. בעצם, הסרט שייך לסוגה הרבה יותר מעניינת מהביוגרפיה: סרט ההתבגרות, ואם לדייק עוד יותר ולחזור למקורו הספרותי של הז'אנר, רומן החניכה. למעשה, "טוני" הוא סיפור על עיצובו של אדם צעיר והפיכתו לבוגר, שבמקרה הגיבור שלו נקרא אנתוני בורדיין, ושמו נהגה בשלמותו לראשונה רק בדקה האחרונה של הסרט. גם מותו אינו אישיו בסרט. זה היה יכול להיות באותה מידה גם סיפורו של בן דודכם הפרוע, שאחרי הצבא נסע לקיץ בג'מייקה וחזר משם קצת אחר, לחיוב.
"טוני" כולו מתרחש בקיץ אחד בשנת 1975, כשהגיבור הוא צעיר יהיר בן 19 (דומיניק ססה הגבוה והגמלוני, שעשה תפקיד כמעט זהה ב"נשארים לחג", והוא מצוין פה כמו שם), בסוף השנה הראשונה שלו בקולג'. אביו מרוצה מכל מה שהוא עושה, ואמו, עורכת סנובית וביקורתית ב"ניו יורק טיימס", לא מרוצה משום דבר שהוא עושה. הוא סטודנט לספרות, עם דעה מאוד חיובית על עצמו ומחשבה שאם רק ירצה, יכתוב בקיץ אחד "רומן גדול", רצוי רומן חניכה סטייל סלינג'ר (Bildungsroman בגרמנית, מונח שטוני הפלצן נהנה לגלגל על לשונו כדי להרשים בחורות, גם כשהוא עצמו לא מבטא אותו נכון). מפה לשם הוא מגיע לעיירת חוף במסצ'וסטס בעקבות בחורה מהקולג' שעליה שם עין, והדוחק הכספי מאלץ אותו לעבוד כשוטף כלים במסעדת פירות ים קטנה.
ושוב, נקודה יפה לזכות "טוני": הכניסה למטבח לא מתוארת ולו לשנייה כרגע של התגלות, התאהבות ממבט ראשון או אורגיית טעמים בתאורה רכה, שמאפיינת כל כך הרבה סרטי אוכל בינוניים. טוני פשוט שמח על ההזדמנות לעבוד במקום שבו רוב העובדים הם שמוקים, רועשים ובעלי יצר הרס עצמי גדול משלו. אל מול טוני הסרט מציב שף ספרדי מזדקן, שנראה כאילו החיים דילגו עליו (אנטוניו בנדרס בתפקיד נפלא), והוא קצת כמו המציל ב"מציצים", שצועק על אורי זוהר, בהתייחסו לצעיר שלצידו: "קיוויתי שתהיה בן אדם!".
"טוני" לא בדיוק הוליוודי: זהו סרטו החדש של מאט ג'ונסון, הבמאי, השחקן והקומיקאי הקנדי הכל כך עסוק בשלל פרויקטים, שלעיתים נראה שמדינת עלה המייפל פשוט הביאה לעולם עוד סת' רוגן. אחרי שהשנה יצר את הגרסה הקולנועית המקסימה לסדרה המוקומנטרית שלו "נירוונה" (אין קשר ללהקה), "טוני" הוא במידה רבה הסרט הכי "רגיל" שהוא עשה. כן, זו ביוגרפיה על ילד רע, שלוקחת את הזמן לפני שהיא מעניקה לו את הגאולה. התסריט מסודר ובנוי לתלפיות, המוזיקה נכנסת במקומות הנכונים, וברוב הסצנות לא תשאלו את עצמכם אם צריך לצחוק או לבכות, כי הפואנטה ברורה. אבל זה שהסרט לא ביזארי, ביחס לציפיות של חלק קטן מהצופים מהמותג "מאט ג'ונסון", לא אומר שהוא לא טוב. למעשה, הוא די משובח. ג'ונסון כן מצטיין ביצירת אווירה: הוא מיטיב להעביר את התחושה של קיץ 1975, קיץ של טעויות, הרפתקאות והתבגרות בעיירת חוף שמזכירה לא מעט את זו שבה, באותו קיץ ממש, שיסה ספילברג את הכריש שלו בנופשים.
תורמים לפאן הכללי שני השחקנים במרכזו: ססה בן ה-24 היה כאמור תגלית ב"נשארים לחג" (סקנדל שלא היה מועמד לאוסקר על הסרט הזה), וכאן הוא סתם שחקן מצוין שאשמח לפגוש שוב ושוב על המסך. בנדרס בן ה-66 חייב להיות מועמד לאוסקר על הסרט הזה: בזכות ציור דמותו העדינה של מהגר בודד, בטוח בעצמו, מרשים אבל כל כך עצוב, הוא יוצר פשוט טיפוס שאתה רוצה לחבק בכל רגע.
תראו את "טוני". לא בגלל האוכל, שכמעט לא חשוב כאן, אלא משום שהוא מזכיר לנו שלפני שאנתוני בורדיין הפך לאיש שטרף את העולם, הוא היה בסך הכול נער שניסה למצוא בו את מקומו.