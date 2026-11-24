"טוני" לא בדיוק הוליוודי: זהו סרטו החדש של מאט ג'ונסון, הבמאי, השחקן והקומיקאי הקנדי הכל כך עסוק בשלל פרויקטים, שלעיתים נראה שמדינת עלה המייפל פשוט הביאה לעולם עוד סת' רוגן. אחרי שהשנה יצר את

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