קדמת עדן (East of Eden)

מתי ואיפה: 1 באוקטובר, נטפליקס.

מה הסיפור: אחרי העיבוד ל"מאה שנים של בדידות" נטפליקס שוב מנסה אתת מזלה עם אופוס ספרותי ענק, הפעם "קדמת עדן" של הסופר האמריקאי ג'ון סטיינבק. הסיפור, שאותו סטיינבק עצמו הגדיר בעבר כשני ספרים - "סיפורה של ארצי וסיפורי שלי", במילותיו - מגולל את קורותיהן של משפחות טראסק והמילטון בקליפורניה לאורך כמה דורות. במרכזו עומדים אדם טראסק ואשתו קאתי שנוטשת אותו ואת בניהם התאומים קאל וארון.

"קדמת עדן" - טריילר ( באדיבות נטפליקס )

לתפקיד קאתי לוהקה פלורנס פיו, ועל העיבוד לסדרה בת שבעת הפרקים אחראית התסריטאית והשחקנית זואי קאזאן. לקאזאן קשר משפחתי מסקרן לפרויקט: סבה, איליה קאזאן, ביים את העיבוד הקולנועי לספר מ-1955 בכיכובו של ג׳יימס דין. הפעם קאתי מקבלת מקום מרכזי יותר בסיפור. ״רציתי לוודא שהיא תהיה גם אדם, ולא רק דמות סמלית", אמרה קאזאן ל"טודום" על הגישה שלה לאחת הדמויות המורכבות ברומן.

גלריה מתוך "קדמת עדן" ( צילום: באדיבות נטפליקס )

מי בפנים: אל פיו מצטרפים ג'וזף זאדה ("היינו שקרנים"), מייק פייסט ("סיפור הפרברים"), קירן היינדס ("מינכן") ועוד.

דו קרב (War)

מתי ואיפה: 1 באוקטובר, HBO מקס, HOT וסלקום TV.

מה הסיפור: דרמה משפטית חדשה החמושה בשלל שמות נוצצים. דומיניק ווסט ("הכתר") וסיינה מילר ("צלף אמריקאי") מובילים את ההפקה המשותפת של סקיי ו-HBO. השניים מגלמים זוג נשוי מפורסם - הוא ענק טכנולוגיה והיא כוכבת קולנוע מצליחה, שיחסיהם מתרסקים לעיני העולם כולו, והפרידה ביניהם הופכת לאחד ממאבקי הגירושים המתוקשרים והיקרים ביותר שידעה הממלכה המאוחדת.

"דו קרב" - טריילר ( באדיבות HBO )

בסדרה, שמגיעה מאת ג'ורג' קיי (יוצר "לופן" הפופולרית, שחוזרת גם היא החודש בעונה רביעית), התיק יוצר מאבק ענקים בין שניים ממשרדי עורכי הדין היוקרתיים בלונדון, שנגררים במהרה למלחמה שבה מונחים על הכף הרבה יותר מכסף ורכוש. ככל שהקרב המשפטי מסלים - סודות נחשפים, נאמנויות עומדות למבחן והגבול בין אסטרטגיה מקצועית לנקמה אישית הולך ומיטשטש.

מתוך "דו קרב" ( צילום: באדיבות HBO MAX, HOT וסלקום TV )

מי בפנים: אל הזוג מצטרפים פיבי פוקס ("משימה"), פיפ טורנס ("הכתר") ועוד.

קארי (Carrie)

מתי ואיפה: 7 באוקטובר, אמזון פריים.

מה הסיפור: עיבוד טלוויזיוני חדש לרומן הביכורים של מלך האימה סטיבן קינג בהנהגת ענק אימה נוסף - הבמאי מייק פלנגן ("מי מתגורר בבית היל", "טקס חצות", "דוקטור סליפ" ועוד). יש לציין ש"קארי" החדשה היא עיבוד עם אינטרפטציה מודרנית לספר מ-1974, ולא לסרט האימה האיקוני שיצר בעקבותיו בריאן דה פלמה ב-1976.

"קארי" - טריילר ( באדיבות אמזון פריים )

העלילה, שמרחיבה את העולם של "קארי" אך סוטה ממנו מעט לדברי פלנגן, עוקבת אחרי קארי ווייט שגדלה מבודדת מהעולם עם אמהּ מרגרט. בגרסה הזאת, מותו הפתאומי של אביה מביא אותה לראשונה לבית ספר ציבורי, שבו היא סובלת מבריונות שמתפשטת גם ברשתות החברתיות, ובמקביל מתעוררים בה כוחות טלקינטיים - שבהם תשתמש בהמשך כדי לנקום בכל הלועגים. פלנגן משנה גם את דמותה של מרגרט: במקום האם הקנאית הדתייה והמתעללת מן הספר והסרט, היא מונעת בגרסתו מחרדה לעתיד בתה ומרצון להגן עליה. "ניגשתי לזה מתוך החלטה לא לשנוא את מרגרט ווייט. רציתי להבין אותה", הסביר. ולמי שדאג: גם סצנת הנשף המפורסמת תהיה כאן, אף שלדברי פלנגן, הדרך אליה והאירועים בה יהיו שונים.

מתוך "קארי" ( צילום: באדיבות אמזון פריים )

מי בפנים: סאמר ה. האוול ("קללתו של צ'אקי"), סמנתה סלויאן ("נפילת בית אשר", "האנטומיה של גריי"), סיינה אגודונג ("האויב שבפנים") ועוד.

קופרטינו (Cupertino)

מתי ואיפה: 8 באוקטובר, HOT, yes וסלקום TV.

מה הסיפור: דרמה משפטית חדשה מאת האנשים שעושים את זה הכי טוב - יוצרי "האישה הטובה" ושלל ספין-אופיה, רוברט ומישל קינג. הפעם הם מעבירים את המאבקים המשפטיים לעמק הסיליקון: עורך הדין מייקל פרייס מפוטר מחברת סטארט-אפ שבה היה שותף להקמה ומגלה שנושל מהאופציות שלו. הוא חובר לאוליביה סיפר, עורכת דין שפוטרה גם היא, והשניים מקימים משרד קטן שייצג אנשים שנפגעו מענקיות הטכנולוגיה, כאשר הסינופסיס מבטיח "מאבק דוד מול גוליית בלב עמק הסיליקון".

"קופרטינו" - טריילר ( באדיבות CBS )

מי בפנים: מייק קולטר (״האישה הטובה״, "לוק קייג'"), רייצ׳ל קלר (״פארגו״), אלה סטילר (כן, הבת של בן… שכבר הספיקה לככב ב״הקאמבק״), ביזי פיליפס (Girls5eva, ״קוגר טאון״) ורנה אליז גולדסברי (Girls5eva).

ויז'ן קווסט (VisionQuest)

מתי ואיפה: 14 באוקטובר, דיסני+.

מה הסיפור: סדרת המשך ל"וונדה ויז'ן" אחת הסדרות האהובות של מארוול. אזהרה - מכאן והלאה מכיל ספוילרים לסיומה של "וונדה ויז'ן" . הסדרה חוזרת לאחת השאלות שנותרו פתוחות בסיומה: מה עלה בגורלו של ויז'ן הלבן? גרסה זו של ויז'ן נוצרה לאחר שגופו המקורי הורכב מחדש והופעל כנשק על ידי אנשי S.W.O.R.D, ובסיום הסדרה קיבלה בחזרה את זיכרונותיו ונמלטה מווסטוויו. כעת מתברר כי ויז'ן חי במסתור ומנסה להבין את זהותו ולהעניק משמעות לזיכרונות שאינם מרגישים לגמרי שלו. בחיפוש אחר תשובות, הוא פונה לדמויות הבינה המלאכותית הטמונות בתודעתו - ובהן ג'רוויס, פריידיי, אדית ואולטרון.

"ויז'ן קווסט" - טריילר ( באדיבות דיסני+ )

חייו השקטים נקטעים כשפרס מוצע למי שילכוד אותו, והוא נאלץ לצאת למנוסה לצד תומאס שפרד, צעיר מסתורי שעשוי להיות גלגולו של טומי, הבן שלו ושל וונדה. במהלך הבריחה עליו להתמודד עם רודפיו, להתנגד להשפעתו של אולטרון ולגלות מיהו באמת הצעיר שנקלע לדרכו. בכך, הסדרה עתידה לחתום את הטרילוגיה שהחלה ב״וונדה ויז'ן״ ונמשכה ב״אגתה לאורך כל הדרך״, והיוצר שלה תיאר אותה כ"מוזרה, סוריאליסטית, אבל גם הרפתקה עתירת סיכונים עם תעלומה גדולה ברקע". ומעבר לכך היא דנה בשאלה פילוסופית-קיומית חשובה - מה הופך אדם לעצמו?

מתוך "ויז'ן קווסט" ( צילום: באדיבות דיסני+ )

מי בפנים: פול בטאני חוזר לתפקיד ויז'ן, ג'יימס ספיידר שב לגלם את אולטרון מ״הנוקמים: עידן אולטרון״, ורוארי מוליקה ("הפרנצ'ייז") מגלם את תומאס שפרד.

הדיפלומטית - עונה 4 (The Diplomat)

מתי ואיפה: 14 באוקטובר, נטפליקס.

מה הסיפור: אחרי שהעונה הקודמת לקחה מה שהרגיש כמו עוד סדרת נטפליקס והפכה אותה לדרמת פרימיום ראויה ומהפנטת, אנחנו סוף-סוף נזרקים חזרה לתככים ולמזימות שרוקמים נשיאת ארצות הברית ובני הזוג וויילר. למי שמצטרף אלינו זה עתה, קייט וויילר היא שגרירת ארצות הברית בבריטניה, וגם אשתו של האל, הסגן של הנשיאה גרייס פן (יוצאת "הבית הלבן" אליסון ג׳ני בתפקיד מצוין, שעליו קטפה ממש לאחרונה פרס אמי).

"הדיפלומטית", עונה 4 - טריילר ( באדיבות נטפליקס )

העונה השלישית, שהתמקדה בפוליטיקה הבינלאומית ובמערכת היחסים של קייט והאל, נגמרה בחשיפה שומטת לסתות: ארצות הברית ביצעה פעולה צבאית חשאית בשטח בריטי ולקחה נשק רוסי רב-עוצמה, בצעד שעלול לערער את יחסיה עם בעלת בריתה ולגרור אותה למלחמה. המזימה המסוכנת של האל וגרייס דוחקת את קייט לחבור לבעלה של הנשיאה, טוד פן. ״העונה הזאת בנויה סביב קייט, האל, גרייס וטוד. אלה שני זוגות שקשורים יחד באותו קרון, על רכבת הרים מתפרקת״, אמרה היוצרת דבורה קאן. מה נאמר? נשמע מסקרן, ולמרבה הצער כמו סיטואציה שהעם היושב בציון יכול להזדהות איתה.

מתוך "הדיפלומטית" - עונה 4 ( צילום: באדיבות נטפליקס )

מי בפנים: חברי הקאסט העילי, בהם קרי ראסל, רופוס סוול, אליסון ג׳ני וברדלי וויטפורד, שישובו כולם לתפקידיהם.

קריסטל לייק (Crystal Lake)

מתי ואיפה: 15 באוקטובר, פיקוק.

מה הסיפור: אוקטובר באופן מסורתי גורם לתעשיית הבידור האמריקנית לשלוף מהמגירה את כל תסריטי האימה כהכנה להאלווין, ואם "קארי" לא מספיקה, אז הנה גם "יום שישי ה-13" חוזר למסך עם סדרת פריקוול בכיכובה של לינדה קרדליני ("בשבילי אתם מתים"). קרדליני תיכנס לנעליה של פמלה, אמו של ג׳ייסון שטבע באגם במחנה הקיץ של קריסטל לייק. כשנה לאחר מכן, היא עדיין מתקשה להתאושש מהאסון, וכששני זרים מגיעים לביתה ומתחילים לחטט בעברה, שרשרת אירועים מטרידה מערערת את העיירה כולה.

"קריסטל לייק" - טריילר ( באדיבות פיקוק )

בראד קיילב קיין, שהיה מהמפיקים בפועל לסדרת האימה "זה: ברוכים הבאים לדרי”, הוא היוצר ומאחוריו ניצבת חברת ההפקות היוקרתית A24. הפרויקט הוכרז במקור עם בריאן פולר ("חניבעל”) בראשו, אך הוא עזב ב-2024 בעקבות חילוקי דעות יצירתיים. קיין עדיין מבטיח "נהרות של דם", ונראה שלחובבי הסלאשרים יש למה לצפות.

מתוך "קריסטל לייק" ( צילום מסך: פיקוק )

מי בפנים: אל קרדיליני מצטרפים קמרון סקוגינס ("נאשוויל"), קאלום וינסון ("צ׳אקי") ועוד.

בחזרה לניסוי הכלא של סטנפורד (The New Stanford Prison Experiment)

מתי ואיפה: 21 באוקטובר, נטפליקס.

מה הסיפור: ב-1971 ערך הפסיכולוג פיליפ זימברדו את אחד הניסויים הפסיכולוגיים הידועים לשמצה בהסיטוריה, כשהאופן שבו נערך ספג ביקורת קשה בשל הפגיעה במשתתפים, והניסוי תרם לשינויים בכללי האתיקה של מחקר בבני אדם. בניסוי, סטודנטים שובצו לתפקידי סוהרים ואסירים בכלא מדומה שהוקם בסטנפורד. הניסוי תוכנן להימשך עד שבועיים, אך הופסק אחרי שישה ימים בלבד, בעקבות ההתנהגות הפוגענית והמצוקה שהתפתחו בו. כעת נטפליקס עושה את הדבר ההגיוני היחיד - והופכת אותו לתוכנית ריאליטי. כן, כן, שמעתם נכון.

מתוך "בחזרה לניסוי הכלא סטנפורד" ( צילום: באדיבות נטפליקס )

על פי התיאור בנטפליקס, 30 משתתפים ישהו במשך שבועיים בכלא אמיתי; הם ישובצו באקראי לתפקידי סוהרים ואסירים, והסדרה תעקוב אחר השינויים ביחסי הכוח ביניהם. "ככל שהלחץ גובר ומאזן הכוחות מתחיל להשתנות, השאלה המרכזית נעשית דחופה מתמיד: האם כוח משחית?", שואל הסינופסיס.

רק לא זה - עונה 3 (Nobody Wants This)

מתי ואיפה: 22 באוקטובר, נטפליקס.

מה הסיפור: הרום-קום החטיפי של נטפליקס על רב חתיך ושיקסע בלונדינית חוזר בעונה שלישית. לא נשקר, היה קל יותר להתרגש מזה לפני שאדם ברודי (לנצח סת כהן מ"האו.סי." עוד לפני שהוא רב חתיך!) הודיע רשמית וחגיגית שגם הוא נגדנו . ובכל זאת, כשהעונה מגיעה חמושה בשרה סילברמן בתור הרבה שמלמדת את ג'ואן יהדות בשיעורי הגיור שלה, אנחנו בפנים.

"רק לא זה", עונה 3 - טריילר ( באדיבות נטפליקס )

הפעם השאלה שעומדת במרכז העונה היא כבר לא האם הם יהיו או לא יהיו ביחד, שכן ג'ואן בחרה להתגייר והיא ונואה עוברים לגור יחד - אך כמובן שהמהלך מביא עימו קשיים חדשים. במקביל, סשה ואסתר חוזרים לעולם הדייטים בעקבות הפרידה שלהם, ואולי אפילו נזכה סוף-סוף לראות משהו קורה בינו לבין מורגן. לחיים!

מתוך "רק לא זה" - עונה 3 ( צילום: באדיבות נטפליקס )

מי בפנים: ישובו אדם ברודי, קריסטין בל, ג׳סטין לופה, טימותי סימונס ועוד, כשאליהם יצטרפו כאמור סילברמן, אנדרו ראנלס ("בנות") והיוצרת ארין פוסטר בתפקיד אורח.

להרוג את ג'קי (Kill Jackie)

מתי ואיפה: 22 באוקטובר, yes.

מה הסיפור: קתרין זיטה-ג'ונס מככבת במותחן אקשן ססגוני וקצבי. זיטה-ג'ונס היא ג'קי פרייס סוחרת אמנות עשירה ומצליחה שמבלה כבר 20 שנה בנסיעות בעולם וליהנות מהחיים הטובים. שינוי מרענן לעומת העיסוק הקודם שלה - סוחרת סמים, מצליחה ועשירה לא פחות. אלא שכעת העבר שלה נוקש בדלת, הפעם בדמות חבורה אכזרית של מתנקשים שנשלחת בעקבותיה, המכונה "שבעת השדים" - ושאותם פרייס מחליטה לחסל בזה אחר זה.

"להרוג את ג'קי" - טריילר ( באדיבות אמזון פריים )

העלילה מבוססת על הספר The Price You Pay, שבו ג'קי היא למעשה גבר בשם ג'ק. הסופר שכתב את המקור שימש כיועץ לסדרה ולג'נדר-בנדינג. זיטה-ג'ונס משמשת גם כמפיקה בפועל, על הבימוי אחראי דיימון תומאס ("להרוג את איב") וטום באטרוורת׳ ("כנופיות לונדון") הוא התסריטאי הראשי.

מתוך "להרוג את ג'קי" ( צילום: באדיבות yes )

מי בפנים: לצד זיטה-ג'ונס מככבים דניאל אינגס ("אביר שבע הממלכות"), סידסה באבט קנודסן ("בורגן"), דארסי שואו ("העיר שלנו") וג'וליאן ריינד-טאט ("נוטינג היל").

העניין עם מת'יו פרי (The One About Matthew Perry)

מתי ואיפה: 27 באוקטובר, נטפליקס.

מה הסיפור: רגע לפני יום השנה השלישי למותו של כוכב "חברים", נטפליקס תעלה דוקו בן שלושה חלקים על חייו ומותו, כשהשם כמובן מרפרר לשמות הפרקים של הסיטקום האהוב. קשה לדעת מה יחדש דוקו כזה בשלב הזה - נעשו כבר תכנים דומים לאחר מותו של פרי ואף בחייו, והוא עצמו פרסם בנובמבר 2022 את האוטוביוגרפיה שלו " חברים, מאהבות והדבר הגדול הנורא ", שבה דיבר בכנות ובפתיחות על ההתמכרויות והסכנות והקשיים שהן הביאו איתן.

"העניין עם מתיו פרי" - טריילר ( באדיבות נטפליקס )

לפי "טודום" בדוקו ייכללו עדויות של אחותו, מיה פרי בואיק, ושל חברים קרובים (אם כי על פי הטריילר נראה שכוכבי "חברים" לא ייקחו חלק), וחומרים מהארכיון המשפחתי שטרם פורסמו. מאחורי הקלעים אחראית הבמאית מרי רוברטסון, המזוהה עם הדוקו Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV שחשף עדויות להתעללות ופגיעה מינית הכוכבי סדרות הילדים של ניקלדיאון, ועורר סערה. השאלה היא אם היא תצליח, בעזרת העדויות והחומרים החדשים, לספר משהו שעוד לא שמענו על פרי, או לפחות להאיר באור אחר את מה שהוא כבר סיפר בעצמו.

Nocturne

מתי ואיפה: 30 באוקטובר, אפל TV פלוס.

מה הסיפור: דרמת פשע פסיכולוגית המבוססת על רב המכר "איש החול" מאת לארס קפלר. הסדרה מספרת את סיפורו של ג׳ונה לין, חייל לשעבר שהפך לבלש במחלק הרצח. אחרי שנשחק מעבודתו ברחובות הקשים של פילדלפיה, הוא עובר לעיירה קטנה במערב פנסילבניה בחיפוש אחר חיים שקטים. אלא שכשהעיירה ומשפחתו הופכות למטרה של הרוצח הסדרתי הערמומי יורק ואלטר (סטיבן גרהאם, שהפך לפנים מזוהות בכל בית הודות ל"התבגרות" שעלתה בנטפליקס בשנה שעברה), ג׳ונה נאלץ להגן על כל היקר לו, ונשאלת השאלה - כמה רחוק הוא יהיה מוכן ללכת?

מתוך Nocturne ( צילום: באדיבות אפל TV פלוס )

בעיבוד הטלוויזיוני, העלילה הועברה משוודיה למערב פנסילבניה. ״היער הוא דמות בסיפור, והוא תחום השליטה - או הממלכה - של הרוצח הסדרתי שלנו״, אמר היוצר רואן ג׳ופה בריאיון ל״אסקווייר״. ואלטר אמנם כלוא, אבל רציחות והיעלמויות הנושאות את טביעת אצבעו ממשיכות להתרחש. גרהאם הסביר מה הופך אותו למאיים כל כך גם מאחורי הסורגים: ״הוא נכנס לך לראש ומתמרן את המצב עד שכבר אי אפשר לשאת את זה״.

מי בפנים: קאסט נוצץ הכולל את גראהם, ליב שרייבר ("ריי דונובן") וזאזי ביטס ("אטלנטה").

שווה לשים עין