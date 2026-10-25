התקווה המגולמת ב"קלייפייס" היא ליצור סרט מקור של נבל-על עם אלמנטים מובהקים של אימה ואלימות לא מרוככת. סרט שבאופן מופגן אינו מנסה להיות "לכל המשפחה" (כלומר מתמסר לניתן להצגה בדירוג R). ב

"ג'וקר"

(2019), שהכניס מעל מיליארד דולר, זה עבד נפלא. "קליי פייס" עומד להיות סרט רווחי, אבל קשה להאמין שהכנסותיו ידגדגו את אלו של "ג'וקר". מצד שני הוא בוודאות לא יפסיד 150 מיליון דולר כמו

"ג'וקר: טירוף בשניים"

(2024). הבמאי ג'יימס ווטקינס (סרט האימה

"אל תוציא מילה"