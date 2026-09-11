אחרי למעלה מעשר שנים בטלוויזיה, אסף גרניט הרשה לעצמו לבכות בפעם הראשונה על המסך. זה קרה בצילומי העונה שעוד לא שודרה של "משחקי השף". "אני לא רוצה לעשות ספוילר", מצהיר גרניט בפודקאסט "מחוץ לפריים", אבל משתף בעדינות. "עובד שלי, די בכיר, הגיע לאודישן וסיפר סיפור אישי שלו שלא הכרתי. לא הסיפור שלו הוא מה שגרם לי לבכות, אלא שלא ידעתי עליו".

מחוץ לפריים ״אני תמיד אהיה מספר אחת״: עם אסף גרניט 48:30 עקבו אחר הפודקאסט

הרגשת שאתה לא רואה את העובדים שלך? "שזה כבר כל כך גדול. שיש לי עובד בכיר, שאני מכיר, עושה איתו משמרות, הוא מביא לי מנות לפס ואני מצלחת אותן. זה לא מישהו רחוק בשרשרת שאני רואה פעם ב... ועדיין לא הכרתי את הסיפור הזה. פעם, כשפתחתי את מחניודה, היינו משפחה, היינו אוכלים ארוחת שישי ביחד גם כשהמסעדה סגורה. יש איזה משהו בגודל שמרחיק אותך. הבכי היה על אובדן תמימות".

אל צילומי הפודקאסט גרניט מגיע בסינר ובקבקבי עבודה שחורים, הישר מהמטבחים של חברות ההייטק שהוא מסעיד. חשוב לו להיות נוכח. הנוכחות עבורו היא עניין מהותי וגם סוג של הצהרה. האיש שמנהל 34 מסעדות בשבע מדינות ומעסיק יותר מ-2,000 עובדים עדיין רוצה שיראו בו שף שעובד במטבח.

"לא סתם בכיתי. לא סתם אני בסינר פה. אני מתעקש להישאר מחובר. אני מנסה להיות בקשר כמה שיותר, אני מגיע, אני מדבר, אני לוחץ את היד עם כוונה ויושב עם השפים ומדבר איתם. גם ברמה המקצועית - תסתכל על הטלפון שלי, תראה כל היום מאשר מנות שולחים לי תמונות אני אומר כן אוהב לא אוהב יותר".

מחוץ לפריים עם אסף גרניט

אתה השף הכי גדול בישראל היום? "זו לא טבלה שבסוף אתה מסיים בה ראשון, רותי מדהימה, אייל מדהים, יוסי שטרית מדהים. אין אליפות העולם בשפים".

ומושיק רוט? "מדהים. הוא מהשפים הטובים ביותר שפגשתי ברמה הטכנית, ברמת הבישול. הוא נמצא איפשהו בעולמות שבין אמן לשף".

הוא חבר שלך? "הוא חבר טוב שלי, ואין לי כמעט חברים טובים".

"רוט לא התקשר אליי בתור הקפטן, אלא בתור חבר"

החברות הטובה בין גרניט לרוט עלתה לכותרות בחודשים האחרונים, אחרי ההחלטה של רשת לסיים את דרכו של האחרון בתוכנית "משחקי השף", שבה הוא שופט מיומה הראשון. התחושה הייתה שהיחסים ביניהם עלו על שרטון מתוך הציפייה של רוט לכאורה - שגרניט יאבק עליו. כך למשל כשרוט נשאל בחדשות סוף השבוע על גרניט, הוא השיב בקרירות: "אני לא מגיב". בשבוע שעבר הרשת סערה על סולחה כביכול בין גרניט לרוט באירוע פרסי השנה של "ישראל בידור" שבה נראו השניים מתחבקים.

"מושיק ואני היינו חברים עדיין חברים ונשאר חברים. זה אף פעם גם לא היה נתון לוויכוח או לערעור", הוא מצהיר.

ברשת החליטו לרענן. הם החליטו שמושיק רוט מסיים את דרכו בתוכנית. השאלה היא מה קרה שבאת ואמרת אני חושב שמושיק צריך להישאר? "בסוף הבעלים של הפורמט היא רשת 13 והם אלה שמקבלים את ההחלטות. אני בולט מאוד שם, אני יכול להגיד את דעתי ואת מה שאני רוצה. אמרתי את דעתי בצורה מאוד ברורה כלפי הרבה דברים, לא רק מושיק. אני מעורב במשחקי השף ברמה עמוקה מאוד. כמובן שאני חייב לשמור על הצד שלי כשופט - אני לא מכיר את המתמודדים כדי לייצר את גורם ההפתעה כשאני פוגש אותם. ברמת התכנון, המחשבה על המשימות, לאן התוכנית הולכת, אני מאוד מעורב. אבל יש נקודה שבה בסוף כמו שאני הבעלים של המסעדות שלי, לרשת יש בעלים. הוא שם כסף, הוא מחליט החלטות".

אבל מה הייתה דעתך? "דעתי הייתה שצריך לשנות, צריך להחליף, צריך לרענן, יוסי (שטרית, ר.ב) עשה לנו טובה".

רוט עם גרניט. "אנחנו חברים טובים" ( צילום: אמיר מאירי )

אבל לא את מושיק? "לא ככה. זו הייתה החלפה אגרסיבית בעיניי. בסוף, עם כל זה שאני הבולט, המוביל, דעתי נחשבת ומקשיבים לי - זה לא שלי, זה שלהם, והם קיבלו את ההחלטה".

איך רוט שמע על ההחלפה? "אני חושב שהסוכנת שלו קיבלה טלפון. רגע אחרי שזה קורה, אני מקבל טלפון"

ממנו? מה הוא אומר לך? "הוא שואל אותי מה קורה? מה הסיפור? זו סיטואציה שבה אנחנו כבר מוכנים לצלם עונה".

עבר לי בראש לעזוב. 'משחקי השף' זו הבייבי שלי, אני עושה אותה יותר מעשר שנים. על תוכנית כזאת עובדים יותר מ-200 איש במשך שנה מהליהוק, למצוא את האנשים, לראיין אותם, לבחון אותם. יש מערכת שלמה של דברים שמתרחשים לפני שמגיעים לצילומים. ואתה אומר את כל זה כאילו לזרוק לפח?

כמה זמן לפני הצילומים? "לא הרבה זמן לפני, אבל צריך לזכור קבלת ההחלטות של מה יהיה הרכב השופטים, היא של רשת. לא שלי ולא שלו"

לא, אבל עובדה שהוא מתקשר אליך כמו אל קפטן. "הוא לא מתקשר אליי בתור הקפטן. הוא מתקשר אליי בתור חבר ובתור מישהו שאמור לעשות איתו תוכנית ביחד בעוד רגע".

הוא היה עצוב? "ברור".

חשבת 'אם לא מקשיבים לי, אני הולך הביתה?' זה עבר בראש? "כן, כן. זה עבר לי בראש. התוכנית הזאת היא הבייבי שלי, אני עושה אותה יותר מעשר שנים. על תוכנית כזאת עובדים יותר מ-200 איש במשך שנה מהליהוק, למצוא את האנשים, לראיין אותם, לבחון אותם. יש מערכת שלמה של דברים שמתרחשים לפני שמגיעים לצילומים. ואתה אומר את כל זה כאילו לזרוק לפח? עבדנו על העונה הזאת מאוד קשה. קשה לי לבוא ולהגיד שלא מתאים לי, לתחקירנית שמצאה את הטבח הספציפי הזה בעיירה הספציפית הזאת, ועבדה שמונה חודשים כדי שהוא יגיע".

ידעת שאם אתה אומר אני הולך הביתה אז בעצם אין תוכנית? "אני מעריך שזה מה שהיה קורה".

"משחקי השף היא הבייבי שלי" ( צילום: רפי דלויה )

בסוף אנשים מסתכלים על אסף גרניט כאל הכוכב הגדול של התוכנית הזאת. "אני שמח, אני עובד קשה בשביל זה".

ואתה מסכים עם זה שאתה הכוכב הגדול של משחקי השף? "כן".

אחרי הריאיון שהעניק רוט על ההדחה, גרניט מספר כי כתב לו בהודעה: "אני אוהב אותך, אנחנו ניפגש לקפה".

ונפגשתם? "כן ברור אנחנו עדיין נפגשים ומדברים כמעט בכל יום".

"אני לא מאמין באנשים מהר"

גם אחרי הפרידה מרוט, הסערה מאחורי הקלעים בריאליטי הבישול של רשת לא תמה. גורמים בהפקת התוכנית הביעו מחאה סביב הצטרפותו של יונתן רושפלד במקומו של רוט.

"אם הייתי הולך הביתה, אני מעריך שלא הייתה תוכנית" ( צילום: טל שחר )

למה לא רצית את רושפלד? "זו שיחה אחרת וזה גם לא נכון להגיד שלא רציתי, בוא נעמיד דברים על דיוקם. אני לא חושב שזה נכון לדבר על מי שופט בעונה הזאת, למה ואיך זה קרה, תוך כדי שאנחנו מצלמים. אני כן יכול להגיד לך מה דעתי על יונתן. אני מאוד מעריך את יונתן רושפלד כשף. אמרתי לו את זה גם בפנים, בשיחות שלי איתו לפני הצילומים, אני חושב שהוא מהשפים המשמעותיים ביותר להתפתחות של הקולינריה בישראל. עכשיו אני מצלם איתו את התוכנית. פתאום גיליתי שיש בו עוד צדדים שאני לא מכיר, כי אף פעם לא עבדתי איתו. יש לו את הקריירה שלו, לי יש את שלי. הוא איש מאוד חכם, מהחכמים שפגשתי ומאוד רגיש. יש לו ידע קולינרי עצום ואני מרגיש שבמשחקי השף הוא מקבל במה שלא הייתה לו אף פעם בטלוויזיה".

מה זה אומר? "משחקי השף היא תוכנית מאוד מקצועית ששמה את הקולינריה במרכז - ולו יש את ההזדמנות להראות מה הוא שווה".

רושפלד נתפס כמישהו בולט ודומיננטי. "כולם דומיננטיים. גיא גמזו דומיננטי, הכי דומיננטי שפגשתי, אחריי. מה שגמזו מביא למסך, זה מה שאני הבאתי למסך בעונה הראשונה של משחקי השף".

אז מה הייתה כל הדרמה לפני הצילומים? "זה אתה שעושה את כל הדרמה. איזו דרמה?"

רושפלד. "מהאנשים החכמים שפגשתי" ( צילום: ענת מוסברג )

בסופו של דבר הייתה מחאה על זה שמושיק רוט עזב הייתה מחאה על זה שיונתן רושפלד מחליף אותו. "מחאה של מי?"

הייתה מחאה של גורמים בהפקה. "לא, לא הייתה מחאה בתוך ההפקה, הייתה מחאה של… חוסר הבנה של לאן לוקחים את התוכנית. התוכנית הייתה בסיטואציה מורכבת של המון המון שינויים, העורכת הראשית המיתולוגית של התוכנית הלכה לעשות את 'הישרדות', באה עורכת חדשה. המפיקה הראשית עברה לעשות תוכנית אחרת, הגיע מפיק חדש, והגיע בעלים חדש לערוץ (אסף רפפורט, ר.ב)".

אני מאמין שאנשים רוצים להצליח ורוצים להיות מצוינים, אבל אני גם מבין שהמנגנון הפעלה של אנשים לפעמים הוא מאוד מסוכן, במיוחד כשהם מתקרבים להצלחה

כמה רפפורט היה מעורב בניסיון לפשר את כל העניין הזה? "אסף מאוד מעורב, ברמה שמזכירה לי את המעורבות שלי בעסקים שלי. מעורב ברמה של להקשיב, להסתכל, להגיד מה הוא חושב, מה הוא רוצה, זה הפתיע אותי"

כמה זמן הייתה השיחה שבה הוא יישר איתך את כל מה שהיה צריך ליישר? "עשרים ומשהו דקות. לא מדדתי. אבל השיחות האלה הן שיחות שמטרתן בניית אמון"

אתה מאמין באנשים מהר? "לא, בכלל לא. ההיפך. אני קודם כל לא מאמין"

מאיפה זה בא? "זה פשוט להיות עם עיניים פקוחות ולהבין מול מי אתה עומד. תשמע, יש לי ארגון גדול. יש לי המון עובדים, 2,000 ומשהו עובדים בפיזור מאוד גדול, יש לי הרבה מאוד שותפים. אני צריך להאמין באנשים האלה. הכסף שלי בידיים שלהם, ההצלחה שלי בידיים שלהם, אז אי אפשר להגיד שאני לא מאמין באנשים. אני מאמין שאנשים רוצים להצליח ורוצים להיות מצוינים, אבל אני גם מבין שהמנגנון הפעלה של אנשים לפעמים הוא מאוד מסוכן, במיוחד כשהם מתקרבים להצלחה".

אסף רפפורט. "מעורב מאוד" ( צילום: אלעד גוטמן )

מה, זאת אומרת שאם אתה מזהה עובד טוב אצלך, אתה תגדע אותו? "הפוך, אני אגדיל אותו, אני אתן לו את ההזדמנות להיות הכי מצליח שהוא יכול להיות, אבל שיידע שבתוך המנגנון הזה של לגדול ולהפוך להיות שותף שלי, להצליח, להרוויח כסף ולהתפרסם, יש מגבלות. היו לי שותפים לאורך הדרך שלא הבינו או לא התמודדו עם העובדה שגם כשהם עובדים מאוד קשה, מתפרנסים טוב, פותחים איתי מסעדות והופכים להיות שותפים - הם לא יהיו בכתבה. כי כשאנחנו נפתח את הגלידה שלנו בפריז, השם של השף על הגלידה, יהיה שלי. והם יעבדו ביום יום, הם יפתחו את הגלידה, הם יעשו את הגלידה - והם לא יכולים לחיות עם זה. עם כאלו זה לא יעבוד".

אז אתה תמיד מספר אחת? "כן. מה הבעיה? אני אומר את זה בצורה ברורה וכנה".

אתה יודע שזה יכול להישמע מאוד שחצני? "למה?"

כי בן אדם שאומר לכולם ברור שאני מספר 1 ומי שלא יכול לחיות עם זה שלא יעבוד איתי… "אבל אני לא משקר לו. אני אומר לו את זה מראש. אני אומר לו, אני תמיד אהיה מספר 1. אני מעניק לך עתיד איתי, אם אתה רוצה, אתה לא חייב. חובת הוכחה של להיות מספר אחת היא עליי, לא עליו. אני המנהיג שלו, אני הקפטן".

אתה גם תישא במחיר של כישלון? "כן' וגם אני צריך להוכיח לו שיש לו סיבה להיות איתי. אם אני עכשיו מציע לשף שלי בלונדון להפוך להיות שותף שלי, לגדול איתי ולעשות דברים, הוא צריך לרצות ללכת איתי וזה אומר שאני חייב להיות מצוין כל הזמן, בהכול. אתה מבין את המשקל של הדבר הזה?".

"אני תמיד אהיה מס' 1" ( צילום: טל שחר )

לקראת סיום, אני רוצה לשאול אותך על דווקא כישלון שצמחת ממנו. "יש לי מלא כישלונות. פתחנו שווארמה, 'דה פיתה'. אנחנו עושים גלגל אחד של שווארמה כל יום ברחוב הדקל בירושלים. עושים 120-100 פיתות וכשנגמר הגלגל, סוגרים את הדלת. לפני זה, היה לנו שם מקום אחר, ניסינו לעשות איזה מועדון חברים קטן, בר קולינרי, לא עבד. ניסינו, הפסדנו המון כסף, דיממנו והמקום לא הצליח למשוך מספיק קהל. לרוב כשאני עושה דברים, כשאני פותח דברים, מלון, מסעדה, אנשים חושבים שתמיד הולך לי. אז לא.

"כשפתחנו את הפיתה, הבן שלי, לאו, הגיע ליום הפתיחה. המקום התמלא ואני אספתי לאנשים את המפיות הריקות ומזגתי להם חמוצים. לא לגמרי הבנתי איך מעבודה במסעדת המישלן שלי בפריז, אני מפנה עכשיו שאריות של פיתות, אבל זה מהמם ואני נהנה מזה.