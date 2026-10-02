שלושה מבוגרי תור הזהב של להקת הנח"ל שבין שלהי שנות ה-60 לבין ראשית שנות ה-70 נפגשו על הבמה של פסטיבל הזמר והפזמון של שנת 1973. בניגוד לאפרים שמיר ולירדנה ארזי, שהיו אז משוחררים טריים מהלהקה, ליובל כבר היה ניסיון בשוק המוזיקה האזרחי. שילוב הקולות החד-פעמי ביניהם אחראי ליצירת המופת הזו, שלא נמאסת גם בהאזנה האלף. נתן אלתרמן, מחבר הפואמה המרהיבה הזו - שנפטר שלוש שנים לפני שהשיר בוצע, כנראה לא דמיין שניתן בכלל להלחין את המילים האלו ("היה צלמה לקול זמרת פזמון תועה / עוד ימשכו המה כמו נימה מחלב / נפשו של דור, גם בשדה זרועה / לזכור, לא רק לרע, ימי רעה", וזה רק בית אחד מתוך שיר מאוד ארוך), אבל זה בדיוק מה ש

יאיר רוזנבלום