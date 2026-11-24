באוקטובר 25' הוציאה טיים אימפלה את אלבומה החמישי Deadbeat, וכעבור זמן מה היה נדמה שזה גם מה שנשאר מהפרויקט של קווין פארקר, היוצר האוסטרלי שהלהקה זה הוא והוא זה הלהקה. במגזין הנחשב, המשפיע והפרובוקטיבי "פיצ'פורק", שם נהגו בעבר לפנק את טיים אימפלה וכעת העניק לאלבום את הציון 4.8 (מתוך 10, כן?), ציטט המבקר שורה מאלבום הבכורה שלהם, "יש מסיבה בראש שלי ואף אחד לא מוזמן", וכתב: "15 שנה אחר כך, פרקר ניפח את הדימוי הזה לממדים של מועדון ענק, וזה ספקטקל עצוב לחזות בו".

באוקטובר 25' הוציאה טיים אימפלה את אלבומה החמישי Deadbeat, וכעבור זמן מה היה נדמה שזה גם מה שנשאר מהפרויקט של קווין פארקר, היוצר האוסטרלי שהלהקה זה הוא והוא זה הלהקה. במגזין הנחשב, המשפיע והפרובוקטיבי "פיצ'פורק", שם נהגו בעבר לפנק את טיים אימפלה וכעת העניק לאלבום את הציון 4.8 (מתוך 10, כן?), ציטט המבקר שורה מאלבום הבכורה שלהם, "יש מסיבה בראש שלי ואף אחד לא מוזמן", וכתב: "15 שנה אחר כך, פרקר ניפח את הדימוי הזה לממדים של מועדון ענק, וזה ספקטקל עצוב לחזות בו".

באוקטובר 25' הוציאה טיים אימפלה את אלבומה החמישי Deadbeat, וכעבור זמן מה היה נדמה שזה גם מה שנשאר מהפרויקט של קווין פארקר, היוצר האוסטרלי שהלהקה זה הוא והוא זה הלהקה. במגזין הנחשב, המשפיע והפרובוקטיבי "פיצ'פורק", שם נהגו בעבר לפנק את טיים אימפלה וכעת העניק לאלבום את הציון 4.8 (מתוך 10, כן?), ציטט המבקר שורה מאלבום הבכורה שלהם, "יש מסיבה בראש שלי ואף אחד לא מוזמן", וכתב: "15 שנה אחר כך, פרקר ניפח את הדימוי הזה לממדים של מועדון ענק, וזה ספקטקל עצוב לחזות בו".