באוקטובר 25' הוציאה טיים אימפלה את אלבומה החמישי Deadbeat, וכעבור זמן מה היה נדמה שזה גם מה שנשאר מהפרויקט של קווין פארקר, היוצר האוסטרלי שהלהקה זה הוא והוא זה הלהקה. במגזין הנחשב, המשפיע והפרובוקטיבי "פיצ'פורק", שם נהגו בעבר לפנק את טיים אימפלה וכעת העניק לאלבום את הציון 4.8 (מתוך 10, כן?), ציטט המבקר שורה מאלבום הבכורה שלהם, "יש מסיבה בראש שלי ואף אחד לא מוזמן", וכתב: "15 שנה אחר כך, פרקר ניפח את הדימוי הזה לממדים של מועדון ענק, וזה ספקטקל עצוב לחזות בו".
לא כל הביקורות חתמו על תעודת הפטירה של פארקר כאמן חדשני, שבשיאו הציג את מוזיקה משוכללת ומסעירה, מעין פינק פלויד של התקופה הפסיכדלית עם חוש נדיר לפופ מלוטש. אולם הרושם היה שמשהו לא טוב קרה לו. שנה קודם לכן הוא היה שותף לכתיבה ולהפקה של Radical Optimism, האלבום עתיר הלהיטים אך הבינוני להפליא של דואה ליפה. גם קודם לכן פארקר לא בדיוק הסתגר במגדל השן של האינדי – כבר ב-2016 שיתף פעולה עם ליידי גאגא באלבום הכושל Joanne. אבל העבודה עם ליפה (כולל הופעת אורח שלו אצלה בפסטיבל גלסטונברי) סימנה אותו כמי שמנסה להתרחב לאזורי האצטדיונים וצמרת המצעדים. ב-Deadbeat הוא חשף את הקלפים שהיו אמורים להוליך אותו לשם. זה לא קרה: בטבלת מכירות האלבומים בארה"ב, לדוגמה, האלבום הגיע למקום הרביעי, נמוך במקום אחד מקודמו.
ובכל זאת, שיר אחד מתוך האלבום Deadbeat דווקא רשם הישג נאה. קראו לו Dracula, והוא לא היה הסינגל הראשון וגם לא השני לקידום האלבום אלא השלישי והאחרון. בחסות הביט הכיפי והקליל וגם, יש להודות, אווירת הדמדומים של סוף השנה, "דרקולה" הצליח לחדור לרשימת הטופ-100 של מצעד הסינגלים בארה"ב, והגיע למקום ה-55 ובזכות ליל הכל הקדושים גם למקום ה-33. שום דבר שמאיים על ההגמוניה של כוכבי הפופ, הקאנטרי וההיפ-הופ, אך בכל זאת נקודת ציון נאה בקמפיין שהותיר טעם חמוץ למדי. כמו שזה נראה אז, פארקר יכול להסתפק בכך, להכריז על ניצחון לשאיפות הגדולות שלו, לצאת לסיבוב הופעות – שם תמיד הצליח לספק חוויה אודיו-ויזואלית מהממת, כפי שגם זוכרים המעריצים בישראל – ולנסות שוב בפעם הבאה.
היו לו תוכניות אחרות.
ערימות של מעריצים צעירים וצמאי דם
יום אחד התקבלה הודעה בסלולרי של ג'ני קים, המוכרת יותר כג'ני מבלאקפינק, הרכב הקיי-פופ המצליח בהגזמה. על הצג הופיע מספרו של קווין פארקר. קודם לכן הם נפגשו במקרה במסעדה בסיאול: "אני חושב שהייתי די שיכור", הודה פארקר בהמשך, בריאיון משותף ל"רולינג סטון". "אני בטוחה ששנינו היינו", הרגיעה אותו ג'ני. לאחר כמה זמן פארקר שלח לה הודעה, שבה שאל אם מתחשק לה להשתתף ברמיקס של "דרקולה". "מה פירוש, אני קופצת על זה עכשיו", השיבה ג'ני. פארקר, שהיה בסין לראשונה בחייו, זינק למלון ושלף לפטופ כדי שיוכלו לעבוד דרך זום. גם בהמשך הם לא נפגשו פיזית: לוחות הזמנים לא אפשרו.
כש"דרקולה" המחודש יצא, בראשית 2026, לאף לא היה אכפת: הוא התלקח מיד כאילו זה עתה ראה אור לראשונה והתפוצץ בטיקטוק עד שלא ניתן היה להימלט ממנו. בהתאם החל גם מסע הטיפוס שלו במצעדים, שהגיע בשיאו למקום השלישי ב"בילבורד", מעמד שרבים וטובים היו מוכרים כליה ולבלב כדי להגיע אליו. מיותר לציין שלא פארקר ולא ג'ני העפילו לפסגה דומה קודם לכן.
עד לאותה נקודה, הקהל של טיים אימפלה הורכב בעיקר ממעריצים ומעריצות שהתאהבו בהרכב בזכות שלושת האלבומים הראשונים, ושירים כמו Elephant (שפרץ את הדרך בהיותו חביב על משרדי פרסום), Feels Like We Only Go Backwards, Let It Happen וכמובן The Less I Know Better (והקליפ היפהפה שלו). בהכללה גסה, מדובר בהיפסטרים במיל' בואכה אנשי הייטק עם טעם קצת יותר טוב.
אם זה לא הספיק, גם Loser מתוך האלבום הוקם לתחייה בזכות סצנה נוגעת ללב בסרט האחרון בסדרת "ספיידרמן", שבה קולו של קווין פארקר מלווה את פיטר פארקר הבודד והגלמוד אחרי שכל חבריו שכחו אותו. הסרט ניפץ את כל הקופות והגביר את החשיפה ללהקה בהתאם.
מן הסתם במצבים כאלה, מתפתחת מתיחות בין הדורות, שלוחצת גם על האכזבה הראשונית מהכיוון שאליו פארקר ממילא התחיל לצעוד. מצד שני, "דרקולה" יש רק אחד: בהופעה, למשל, אי-אפשר בלי כל היתר.
שיא שלא נגמר
שנה בדיוק אחרי שפארקר נראה כמי ששיאו מאחוריו, טיים אימפלה נמצאת בשיאה: בשבוע שעבר הוכרז ש"דרקולה" מועמד לשני פרסי גראמי, כולל בקטגוריית סינגל השנה, אחד מארבעת הפרסים החשובים ביותר בטקס. Deadbeat מועמד לפרס אלבום הדאנס הטוב ביותר ו-My Old Ways מהאלבום מועמד לפרס הקלטת השנה במוזיקה האלקטרונית.
לצד זאת פורסם הליין-אפ של פסטיבל קואצ'לה, אירוע המוזיקה החשוב ביותר בארה"ב, שם טיים אימפלה היא אחת משלוש ההדליינריות - לצד SZA ודואה ליפה. עבור פארקר, שכאמור שיתף פעולה עם הכוכבת הבריטית, מדובר בדאבל. אגב, גם Training Season בהפקת פארקר חווה רנסנס בזכות הרשתות החברתיות.
"אור היום גורם לי להרגיש כמו דרקולה", פארקר כתב בשיר, בניסיון לתאר את הצד האפל שלו בסוף לילה ארוך על הרחבה. אבל האמת היא שפארקר דומה לרוזן המיתולוגי במובן אחר לגמרי: אי-אפשר לקבור אותו כל כך מהר.
פורסם לראשונה: 14:49, 24.11.26