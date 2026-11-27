דורית לב ארי כבר התרגלה לשמוע כמה אנשים אוהבים את הסדרה "קופה ראשית", שבה היא מגלמת את דמותה של שוני סטרטינר, אבל את התגובה המרגשת ביותר שמעה אחרי 7 באוקטובר, כששחקני הסדרה הופיעו בפני מפונים בבתי מלון. "בדרך כלל הילדים היו מחכים לנו בכניסה למלון, ואחר כך ההורים היו מצטרפים אליהם", היא מספרת בריאיון ל-ynet. "הפעם חיכה לנו בכניסה בחור באמצע שנות ה-20, מקיבוץ נירים. הוא דיבר עם נדב פרישמן (מיוצרי הסדרה, י"ב), והחזיק לו את היד. אחר כך נדב סיפר לנו שהבחור אמר לו, 'תקשיב, במשך 18 שעות החזקתי ביד אחת את הדלת של הממ"ד, וביד השנייה ראיתי בטלפון פרקים של 'קופה ראשית' - וחייכתי. בפרק שבסוף העונה רביעית כולם באים לבית של רמזי בכפר ושרים לו. ראיתי את זה בלופ איזה 500 פעם'. עד עכשיו, כשאני נזכרת בסיפור הזה, אני מתרגשת.

"במלונות באילת פגשנו אישה כבת 40 שאמרה לנו, 'לא יצאתי מהחדר עד עכשיו, לא היה לי חשק, אבל כששמעתי שאתם באים יצאתי לראות אתכם. הייתי חייבת את זה לעצמי'. הרגשנו כאילו היא ואחרים נאחזים, בזכותנו, בעולם הקודם, השפוי, שלפני המלחמה".

דורית לב ארי ( צילום: אביטל פלצ׳י-פלג )

זאת הייתה ללא ספק תקופה נוראית. "מאוד, שהיו בה, וגם אחריה, הרבה סיבות לבכי. כשצפיתי בטקס המשפחות ב-7 באוקטובר לא הצלחתי לעצור את הדמעות".

גם בימים שגרתיים יותר, היא פוגשת את האהבה ל"קופה ראשית" כמעט בכל מקום. "אומרים לי, 'איך אני אוהב אותך ואת הסדרה. אתם גדולים'. אפילו המלצר אמר לי את זה עכשיו. אני מאוד מקווה שאני לא דומה לשוני, ושאני יותר חייכנית ורגישה ממנה", היא צוחקת. "מתנשאת אני בטח שלא. להיות חלק מ'קופה ראשית' זה סוג של זכייה בלוטו. אמיר שורוש אמר לי פעם שמבקשים ממנו סלפי כאילו הוא רמזי, ואליי פונים ביראת כבוד מסוימת, מצחצחים את העברית".

"פונים אליי ביראת כבוד מסוימת". שוני, מתוך "קופה ראשית" ( צילום מסך, כאן )

לב ארי מספרת שמה שגרם לה ללכת על התפקיד, עוד לפני שהסדרה הפכה ללהיט, הייתה הכתיבה המעולה והמצחיקה. "לא היה לי אז מושג שזה הולך להיות כזה שוס. זה היה מיועד לסדרה אזוטרית בערוץ אזוטרי, ערוץ 23. אחר כך סגרו את הערוץ ושידרו אותה בערוץ 10, שגם נסגר.

"כשהחליטו על עונה שנייה בכאן - התחילה הקורונה. כולם ישבו בבית וראו טלוויזיה. זה נהיה סוג של מדורת שבט חדשה, סדרה שרואים אותה החל מילדים בני שש וכלה בסבא וסבתא. יש כל כך הרבה אהבה בעשייה של הדבר הזה".

וגם גיחוך? "ביום הראשון של הצילומים הלבישו אותי בבגדים מגוחכים. הסתכלתי על עצמי במראה וזה נורא הצחיק אותי. כשהגעתי לסט, כולם נראו נורא מגוחכים בדרכם, והרגשתי כאילו הגעתי לקרקס או לקרנבל. כשאני יושבת לראות פרקים שאני לא משתתפת בהם, אני נורא צוחקת ונהנית".

בתפקיד הבייביסיטר: יאיר לפיד

לב ארי, 56, בתו של השחקן שמעון לב ארי שהלך לעולמו ב-2012, ממקימי ארכיון התיאטרון באוניברסיטת תל אביב, אמא לשלושה מבן זוגה מעצב הפנים מוטי אסאבן, שחלמה להיות שחקנית מאז שהיא זוכרת את עצמה. "אבא שלי שיחק המון פעמים ב'מחכים לגודו' בכמה וכמה הפקות", היא נזכרת. "הם עשו סיבוב הופעות בקיבוצים בצפון, והביאו אותי לראות את ההצגה בערב. פרצתי בבכי מרוב התרגשות, ואמא שלי הייתה צריכה להוציא אותי החוצה. סמואל בקט לא מיועד לילדה בת שלוש. תמיד אהבתי לרקוד ולעשות הצגות. גם כשהייתי באה לעבודה של אבא בארכיון, הייתי בורחת ועולה לחדרים של החוג לתיאטרון ומשתתפת בשיעורים".

כשהייתה נשארת בבית, דמות מפתיעה הייתה לה לבייביסיטר: "השכן שלי מהקומה למעלה, יאיר לפיד, יחד עם אחותו מירב, שהיא חברה טובה שלי. הם שמרו עליי כמה פעמים".

"הבחירה להיות שחקנית כמו אבא שלי הייתה נכונה". מימין: שלמה בר שביט ושמעון לב ארי בהצגה "המחיר", 1990 ( צילום: שאול גולן )

לב ארי למדה משחק בסטודיו של ניסן נתיב יחד עם אפרת בן צור, עמי סמולרצ'יק (לימים בעלה הראשון), אורי הוכמן, אבשלום פולק ומיכה סלקטר. אחר כך שיחקה בתיאטראות שונים - ב"כפר" ו"שלוש אחיות" בתיאטרון גשר, ב"חברות הכי טובות" בתיאטרון הקאמרי, וב"אנה קארנינה" בתיאטרון הבימה. כמו כן, שיחקה בסדרות "בנות בראון" ו"מלאך משחית". אחרי עשור לקחה הפסקה ארוכה מעולם המשחק כדי להתמקד בגידול ילדיה - ארי בן ה-18 וחצי, נטע אוטוטו בן 16, נגן ג'אז, ונעם, שיחגוג עוד מעט 13.

גילה אלמגור אמרה לי פעם, 'אף פעם אל תצאי מהמעגל', וכשהוצאתי את עצמי מהמעגל וניסיתי לחזור לעבוד בתחום ללא הצלחה - הבנתי על מה היא מדברת

"את הבן הבכור שלי ילדתי בגיל מאוחר יחסית, 38. נולדו לי שלושה ילדים בחמש וחצי שנים, ולא הבנתי איך אפשר לשלב בין הדברים - בטח לא עם תיאטרון - וגם לא רציתי. תיאטרון זה לצאת ערב-ערב מהבית, לרוב לנסיעות ארוכות. לצאת בשעה 17:00 אחר הצוהריים ולחזור בחצות. כשיש לך ילדים קטנים והם בגן עד ארבע, מה זה היה מותיר לי? להישאר אמא שעה ביום?

"יכול להיות שאם הייתי שחקנית צעירה ועסוקה נורא, הקונפליקט שלי היה הרבה יותר גדול. מכיוון שכבר הייתי יותר מעשר שנים במקצוע, אמרתי, 'אוקיי, אולי בכלל נגמר לי מהמשחק'. באותו זמן לא בער בי בכלל לשחק. הלכתי ללמוד פסיכותרפיה במכללת רידמן והתחלתי לטפל קצת. ואז הילדים קצת גדלו ופתאום חשתי געגועים עזים למשחק וגם קיבלתי את שוני".

"לקח לי זמן לחזור, זה לא מובן מאליו". דורית לב ארי ( צילום: טל שחר )

לא שיחקת אז בכלל? "בין לבין ההריונות עשיתי הצגה בתיאטרון חיפה, ועשיתי קצת טלוויזיה - שתי עונות של 'טקסי דרייבר', שיובל סגל כתב. עבדתי על אש מאוד קטנה. עולם הטיפול לא גרם לי לשמחה כמו להיות בסט של 'קופה ראשית'. בסופו של דבר הבחירה שלי מגיל שלוש - להיות שחקנית כמו אבא שלי - הייתה נכונה".

מהרגע שהתקבלה ההחלטה להחזיר את האהבה הישנה, ועד שחזרה לתיאטרון, עברו כשש שנים. "גילה אלמגור אמרה לי פעם, 'אף פעם אל תצאי מהמעגל', וכשהוצאתי את עצמי מהמעגל וניסיתי לחזור ללא הצלחה, הבנתי על מה היא מדברת. לתיאטראות לא היה מה להציע לי. במקביל היה לי את 'קופה ראשית', כך שלא הרגשתי אומללה".

שש שנים זה לא מעט זמן. "הייתה קורונה, הייתה מלחמה. עולם התיאטרון, בלי קשר אליי, ספג מכות נורא קשות".

היו רגעים שחשת אכזבה? "הייתי מודאגת, הייתי מתוסכלת. לקח לי זמן לחזור, זה לא מובן מאליו. זה לא שאני מצטערת שהייתי בבית כשהילדים שלי היו קטנים, אני הכי שלמה עם זה. הבנתי עד כמה המשחק הוא משהו מאוד אמיתי במהות שלי, שבלעדיו אני פחות שלמה ופחות שמחה".

"סאלי בולס אני כבר לא אהיה"

עכשיו לב ארי משחקת בתיאטרון הקאמרי בהצגה "שלום בית", שכתב גלעד שמואלי ומביימת שיר גולדברג, ועולה בסוף השבוע הזה, כשלצידה שתי מלכות תיאטרון - רבקה מיכאלי ומרים זוהר, יואב לוי ומוטי כץ. סיפורה של אישה בת 92, שהתאלמנה רק לפני שנה, וחוגגת את יום הולדתה בחיק משפחתה ושכנתה החטטנית. אלא שדווקא אז, בנה היחיד מחליט להפתיע אותה עם מתנה מקורית ושנויה במחלוקת: פנטהאוז מפואר בדיור המוגן הקרוב לביתו. לב ארי היא כלתה של אותה גברת.

"אני משחקת עם אבני דרך מרכזיות בתיאטרון הישראלי", היא אומרת. "לשחק עם רבקה'לה זה תענוג מאוד גדול. הכוחות שלה, הכישרון שלה, המרץ והאומץ לומר את מה שעל לבה מעוררי השתאות. הלוואי שאהיה כמוה בגילה, אם אגיע לשם.

"מרים זוהר מדהימה. הנחישות שלה והחשיבות שהיא נותנת לכל דבר מרגשים. בעיקר אני מתפעלת מהחן האינסופי של שתיהן ומהכריזמה. כשאני מסתכלת עליהן, וגם על יעקב בודו שמשחק איתי ב'קופה', אני מרגישה שיש משהו במקצוע הזה שמעניק לך חיות".

"משחקת עם אבני דרך מרכזיות בתיאטרון הישראלי". בחדר החזרות של "שלום בית" ( צילום: רדי רובינשטיין )

רבקה'לה שיחקה לצד אבא שלך ב"ניקוי ראש". "אנחנו מדברות על זה וזה מרגש אותי. נזכרתי במסיבה שהייתה אז בבית של רבקה'לה בנאות אפקה. כל ילדי השחקנים עשינו הצגה. לפי דעתי גם יואב צפיר היה שם. אבא שלי נפטר לפני 14 שנים, בגיל 70, גיל צעיר מדי. הוא חטף שטף דם במוח בגיל 67. גם לפני זה הוא לא שיחק הרבה. הוא היה שחקן מעולה, אבל תמיד חילק את זמנו בין המשחק לאוניברסיטה. כשהוא התבגר הוא עשה פחות ופחות תיאטרון, אבל כילדה זה מה שהקסים אותי".

החודש החלה לב ארי לשחק גם את פרויליין שניידר ב מחזמר "קברט" , בהצגות שלאורה ריבלין, קבועה בהפקה, עסוקה בהן. "בגיל 12 ראיתי את 'קברט' בטלוויזיה בשחור-לבן, עם לייזה מינלי האגדית, והתחרפנתי", היא מעידה. "עף לי המוח ורק רציתי להיות לייזה מינלי. בסטודיו למשחק הייתי שרה את השירים, אבל איכשהו לא התגלגלתי לקריירה של מחזות זמר או שירה. כשבאתי לראות עכשיו את 'קברט' בקאמרי, שהיא הפקה פנומנלית, נשמטה לי הלסת".

איך התקבלת? "את התפקיד של לאורה לא הכרתי, כי הוא לא מופיע בסרט. צפיתי במחזמר כשאני מבינה שסאלי בולס אני כבר לא אהיה בגלגול הזה, מפאת קשישותי, ואמרתי לעצמי, בטח יעלו את זה שוב בעוד 15-10 שנים, ואז יהיה לי סיכוי לעשות את פרויליין שניידר. שלושה שבועות אחר כך התקשר אליי עמית אפטה מהקאמרי, ואמר, 'תקשיבי, לאורה צריכה החלפה בנובמבר, וחשבנו עלייך. את צריכה לעשות אודישן קולי'. יהיו לי שלוש הצגות בחודש, ואשחק גם כשלאורה תהיה בחו"ל. עצם זה שחשבו שאני ראויה להחליף שחקנית מדהימה כמוה זאת מחמאת המחמאות. היא הייתה כל כך אדיבה כלפיי כשבאתי ללמוד את התפקיד, היא באמת מהממת. לא תמיד פשוט לשחקנים כשבאים להחליף אותם, והיא הייתה הכי נדיבה ומתוקה בעולם".

"עדיין רצה וגם אמשיך לרוץ". דורית לב ארי ( צילום: טל שחר )

מה אבא שלך היה אומר על הקריירה שלך? "אני מאוד מתגעגעת אליו וחושבת הרבה מה הוא היה אומר. מאוד מצער אותי שאני כבר לא יכולה לדבר איתו. הוא חשב שאני מוכשרת ושמגיע לי לעבוד ולהצליח, ואני חושבת שהוא היה מאוד שמח בשמחתי ומתמלא בגאווה. אבא שלי לרגע לא היה ממורמר בקריירה שלו. הוא שיחק כמה שרצה. הוא מאוד אהב את עולם האקדמיה, ואף פעם לא הייתה תחושה שהוא מתוסכל או מתפשר עם המצב כששיחק פחות.

"הוא תמיד היה אומר לי - 'תהיי שלמה עם עצמך. אל תעשי דברים שאת לא שלמה איתם'. הוא גם אמר לי, 'מאמי, משחק זה ריצה למרחקים ארוכים. את צריכה אורך רוח'. בתור סטודנטית שכל החברים שלה שיחקו מיד אחרי שסיימו ללמוד, נורא קינאתי, והנה הוא צדק. אני עדיין רצה וגם אמשיך לרוץ".

קל לך להתבגר בתעשייה כשחקנית? "זה קשור קודם כל לתחושה שלך כבן אדם - אם קל לך להתבגר או לא. אני מרגישה שככל שאני מתבגרת, אני יותר מבסוטית מהחיים שלי. זה סוג של קבלה עצמית, הבנה עמוקה של מי אתה ומה אתה רוצה מהחיים האלה. אני גם מרגישה שהנה הגשמתי עכשיו חלום של ילדה בת 12, לשחק ב'קברט'. כיום אני שחקנית יותר משוכללת ויותר עמוקה ממה שהייתי לפני 20 שנה, כי הרבה מהטירוף, מחוסר האיזון ומהבלבול של מה זה עיקר ומה זה טפל עוזב אותך. יש לי יותר שליטה על החיים שלי ואני פחות מהססת להוביל אותם לאן שאני רוצה.

"חיה בשלום עם הגוף ועם ההתבגרות שלו". דורית לב ארי ( צילום: טל שחר )

"כאדם צעיר פחות הבנתי מה אני רוצה מעצמי. הייתי עסוקה בלרצות אחרים. הייתי צריכה לעבור דרך ארוכה בשביל לזקק את האמת שלי, לא לפחד מזה. אני פחות נותנת משקל למה שאחרים יגידו, אלא יותר נאמנה לעצמי. הגיל נותן איזושהי תחושה של הבנה וביטחון. יותר נעים לי עם עצמי. אני בטיפול שבע שנים, והוא מאוד עזר לי להבין את האהבה שלי למשחק ומאוד עזר לי כאמא".

את שלמה גם עם המראה שלך? "אני לא יכולה להגיד לך שזה לא משהו שמעסיק אותי כשלפעמים אני רואה את עצמי על המסך, ושואלת את עצמי האם כדאי לעשות הזרקות וניתוחים. לפעמים כשאני מסתכלת אני נראית לעצמי שמנה מדי, זקנה מדי, אבל זה גם היה קורה לי לפני 20 שנה ולפני 30 שנה. כשמבקשים ממני לשלוח סרטוני מזל טוב לבר מצווה לצופים של הסדרה, אני עושה את זה רק עם פילטר כי רק ככה הילדים יבחינו שזאת שוני, שהיא הדמות הכי מתוקתקת שיש. אבל אני חיה בשלום עם הגוף ועם ההתבגרות שלו".

אני שמחה שענת [וקסמן] מתאוששת ומשחקת עכשיו. אני מאוד אוהבת אותה, ומקווה שהיא תשחק הרבה ותתחזק

שקלת את זה ברצינות? "בינתיים לא עשיתי שום דבר. רואים, לא? כולי חרושה. לשמחתי, בינתיים, עם איפור ותאורה אני עוברת מסך בסדר. כשהייתי צעירה הייתי מסתכלת בראי ולא מרוצה, אז בטח עכשיו. יכול להיות שמתישהו אני אחליט כן לעשות וכן לתקן, אבל זה לא משהו שבגללו אני מרגישה שקשה לי להזדקן. כבר לא רגילים לראות כאן היום שחקנית שלא עברה טיפולים. בגילי זה כבר פחות עניין של הזרקות ויותר עניין של הניתוחים".

למרות השנים בתעשייה, רבים מחבריה הקרובים של לב ארי דווקא לא חולקים איתה את המקצוע. יוצאת דופן היא ענת וקסמן, שסיפרה באוגוסט בריאיון ל-ynet על התמודדותה עם דיכאון , וגם על הקשר הקרוב בין השתיים. "אני מיודדת מאוד עם קרן מור ועם ענתי וקסמן", אומרת לב ארי. "אני שמחה שענת מתאוששת ומשחקת עכשיו. אני מאוד אוהבת אותה, ומקווה שהיא תשחק הרבה ותתחזק. אני מאוד מיודדת גם עם כל הקאסט של 'קופה', ונשארת בקשר טוב עם הרבה אנשים שאני עובדת איתם.

חברות קרובות. ענת וקסמן ( צילום: טל שחר )

"מהסטודיו למשחק, היחידים שאני בקשר איתם זה עמי סמולרצ'יק, אורי הוכמן ומיכה סלקטר. עמי ואני נשארנו מיודדים גם אחרי שהתגרשנו. אנחנו לא בקשר מאוד קרוב, אבל אנחנו ממש בטוב. היינו נורא צעירים כשהיינו זוג, לא היו לנו ילדים משותפים ונפרדנו בטוב. הוא מקסים. כשנפרדנו התחלתי במסע להכיר את עצמי, למצוא את עצמי מחדש, לבד.

"אחרי הגירושים נסעתי להודו והייתי שם און אנד אוף יותר משנה. את מוטי פגשתי כשהייתי בת 36. עכשיו אנחנו בדיוק 20 שנה יחד. מוטי זה גם עוד זכייה בלוטו. אחלה בן אדם. הוא מאוד גאה בי ומאוד מפרגן".