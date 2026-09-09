, ואשר פורסמה בתקשורת בארצות הברית. "חברת יחסי ציבור שנשכרה על ידי האמרגן הישראלי כתבה ציטוט עבור המאמר שיוחס לי, למרות שמעולם לא אמרתי את הדברים שצוטטו, ואף אחד לא התייעץ איתי לפני שהם הודפסו. לא אמרתי את המשפטים הללו, והם בוודאי לא אושרו על ידי, והן לא משקפות את רגשותיי. העובדה שהם הודפסו כציטוטים ישירים שלי הם בלתי מתקבלים על הדעת, ואי אפשר לעמוד מאחוריהם. מסיבה זאת, החלטתי שאני לא יכול להשתתף בהופעה בתל אביב", נמסר מטעם מלקוביץ' למגזין "הוליווד ריפורטר".

, ואשר פורסמה בתקשורת בארצות הברית. "חברת יחסי ציבור שנשכרה על ידי האמרגן הישראלי כתבה ציטוט עבור המאמר שיוחס לי, למרות שמעולם לא אמרתי את הדברים שצוטטו, ואף אחד לא התייעץ איתי לפני שהם הודפסו. לא אמרתי את המשפטים הללו, והם בוודאי לא אושרו על ידי, והן לא משקפות את רגשותיי. העובדה שהם הודפסו כציטוטים ישירים שלי הם בלתי מתקבלים על הדעת, ואי אפשר לעמוד מאחוריהם. מסיבה זאת, החלטתי שאני לא יכול להשתתף בהופעה בתל אביב", נמסר מטעם מלקוביץ' למגזין "הוליווד ריפורטר".

באופן ספציפי ביקש מלקוביץ' להבהיר כי "ההופעה שלי לא הייתה אמורה לבטא הסכמה - והיא גם לא הייתה אמורה להציג אותי כעומד בסולידריות עם עמדה פוליטית זו או אחרת - ולא עם הרג חפים מפשע, ולא כל פעילות טרור, או כל סוג של ברבריות". השחקן, שמייחל למועמדות לאוסקר על הופעתו בסרטו החדש של מרטין מקדונה Wild Horse Nine, הסביר כי ההופעה המתוכננת בישראל הייתה אמורה להיות רק אחת מבין עצירות רבות כחלק מסיבוב ההופעות של "מבקר המוזיקה" באירופה ובמזרח התיכון, והיא אינו אירוע העומד בפני עצמו וכתמיכה במדינה המארחת.

באופן ספציפי ביקש מלקוביץ' להבהיר כי "ההופעה שלי לא הייתה אמורה לבטא הסכמה - והיא גם לא הייתה אמורה להציג אותי כעומד בסולידריות עם עמדה פוליטית זו או אחרת - ולא עם הרג חפים מפשע, ולא כל פעילות טרור, או כל סוג של ברבריות". השחקן, שמייחל למועמדות לאוסקר על הופעתו בסרטו החדש של מרטין מקדונה Wild Horse Nine, הסביר כי ההופעה המתוכננת בישראל הייתה אמורה להיות רק אחת מבין עצירות רבות כחלק מסיבוב ההופעות של "מבקר המוזיקה" באירופה ובמזרח התיכון, והיא אינו אירוע העומד בפני עצמו וכתמיכה במדינה המארחת.

באופן ספציפי ביקש מלקוביץ' להבהיר כי "ההופעה שלי לא הייתה אמורה לבטא הסכמה - והיא גם לא הייתה אמורה להציג אותי כעומד בסולידריות עם עמדה פוליטית זו או אחרת - ולא עם הרג חפים מפשע, ולא כל פעילות טרור, או כל סוג של ברבריות". השחקן, שמייחל למועמדות לאוסקר על הופעתו בסרטו החדש של מרטין מקדונה Wild Horse Nine, הסביר כי ההופעה המתוכננת בישראל הייתה אמורה להיות רק אחת מבין עצירות רבות כחלק מסיבוב ההופעות של "מבקר המוזיקה" באירופה ובמזרח התיכון, והיא אינו אירוע העומד בפני עצמו וכתמיכה במדינה המארחת.

, נכתב בין השאר בשמו של מלקוביץ' "אני נרגש לחזור לישראל ואשמח מאוד לפגוש שוב את הקהל הישראלי החם, אליו אני חש קרבה והזדהות רבה. מקווה לפגוש אתכם שמחים ואופטימיים. שולח לכם אהבה רבה". הדברים צוטטו גם בכלי תקשורת בארצות הברית על רקע האירוע הנדיר של הופעת יוצר אמריקאי בסדר גודל כזה בישראל, על רקע ההתנגדות הבינלאומית הגורפת למדיניותה.

, נכתב בין השאר בשמו של מלקוביץ' "אני נרגש לחזור לישראל ואשמח מאוד לפגוש שוב את הקהל הישראלי החם, אליו אני חש קרבה והזדהות רבה. מקווה לפגוש אתכם שמחים ואופטימיים. שולח לכם אהבה רבה". הדברים צוטטו גם בכלי תקשורת בארצות הברית על רקע האירוע הנדיר של הופעת יוצר אמריקאי בסדר גודל כזה בישראל, על רקע ההתנגדות הבינלאומית הגורפת למדיניותה.