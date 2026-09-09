השחקן האמריקאי הוותיק ג'ון מלקוביץ' שהיה אמור להגיע לישראל עם המופע הסאטירי שלו "מבקר המוזיקה", הודיע לפנות בוקר (רביעי) על ביטול הביקור המתוכנן שלו בארץ באפריל 2027. ההחלטה שלו נובעת לדבריו מלשון הודעה לעיתונות מטעם ההפקה המקומית שכללה ציטוט לא מדויק שלו, ואשר פורסמה בתקשורת בארצות הברית. "חברת יחסי ציבור שנשכרה על ידי האמרגן הישראלי כתבה ציטוט עבור המאמר שיוחס לי, למרות שמעולם לא אמרתי את הדברים שצוטטו, ואף אחד לא התייעץ איתי לפני שהם הודפסו. לא אמרתי את המשפטים הללו, והם בוודאי לא אושרו על ידי, והן לא משקפות את רגשותיי. העובדה שהם הודפסו כציטוטים ישירים שלי הם בלתי מתקבלים על הדעת, ואי אפשר לעמוד מאחוריהם. מסיבה זאת, החלטתי שאני לא יכול להשתתף בהופעה בתל אביב", נמסר מטעם מלקוביץ' למגזין "הוליווד ריפורטר".
באופן ספציפי ביקש מלקוביץ' להבהיר כי "ההופעה שלי לא הייתה אמורה לבטא הסכמה - והיא גם לא הייתה אמורה להציג אותי כעומד בסולידריות עם עמדה פוליטית זו או אחרת - ולא עם הרג חפים מפשע, ולא כל פעילות טרור, או כל סוג של ברבריות". השחקן, שמייחל למועמדות לאוסקר על הופעתו בסרטו החדש של מרטין מקדונה Wild Horse Nine, הסביר כי ההופעה המתוכננת בישראל הייתה אמורה להיות רק אחת מבין עצירות רבות כחלק מסיבוב ההופעות של "מבקר המוזיקה" באירופה ובמזרח התיכון, והיא אינו אירוע העומד בפני עצמו וכתמיכה במדינה המארחת.
בהודעה המקורית לעיתונות, נכתב בין השאר בשמו של מלקוביץ' "אני נרגש לחזור לישראל ואשמח מאוד לפגוש שוב את הקהל הישראלי החם, אליו אני חש קרבה והזדהות רבה. מקווה לפגוש אתכם שמחים ואופטימיים. שולח לכם אהבה רבה". הדברים צוטטו גם בכלי תקשורת בארצות הברית על רקע האירוע הנדיר של הופעת יוצר אמריקאי בסדר גודל כזה בישראל, על רקע ההתנגדות הבינלאומית הגורפת למדיניותה.
בהודעת תיקון ששלח האמרגן הישראלי אלון יוריק לפרסום הראשוני באנגלית כפי שהופיע בעיתון "ג'רוזלם פוסט", נמסר כי מדובר בציטוט לא מדויק, אבל במציאות הפוליטית הנפיצה - גם תיקון הטעות וההתנצלות לא הספיקו.
לסיכום, ביקש מלקוביץ' בן ה-70 להבהיר את תפיסת עולמו: "באופן כללי, אני מאמין שאנחנו צריכים יותר תרבות ויותר יופי ביותר מקומות, לא פחות. אמנות, במיטבה, מזכירה לנו שמימוש האנושיות המשותפת שלנו יכולה וצריכה לשמש אמצעי לגישור בין קונפליקטים, האובדנים שלנו, התלונות שלנו והצער שלנו, והמימוש של חופש אמנותי הוא לעיתים קרובות הדרך הנהדרת ביותר למחות נגד פראיות. אני מחכה להמשיך לממש את החופש האמנותי שלי, יהא אשר יהא. עם זאת, רק מחזאים, סופרים ותסריטאים רשאים לשים מלים בפי, וגם אז, רק בשירות הסיפורים, ואף אחד אחר לא יכול לחשוב שהוא יכול לעשות זאת בלי הסכמתי ובלי השלכות כתוצאה מכך".
מטעם ההפקה הישראלית טרם נמסרה תגובה לדברים.