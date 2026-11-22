גלעד קמחי, המנהל האמנותי של התיאטרון הקאמרי, הודיע כי יסיים את תפקידו במאי 2027, עם תום תקופת ההסכם עמו. בהודעת התיאטרון נמסר כי קמחי ימשיך לביים בו גם לאחר סיום כהונתו.

גלעד קמחי, המנהל האמנותי של התיאטרון הקאמרי, הודיע כי יסיים את תפקידו במאי 2027, עם תום תקופת ההסכם עמו. בהודעת התיאטרון נמסר כי קמחי ימשיך לביים בו גם לאחר סיום כהונתו.

גלעד קמחי, המנהל האמנותי של התיאטרון הקאמרי, הודיע כי יסיים את תפקידו במאי 2027, עם תום תקופת ההסכם עמו. בהודעת התיאטרון נמסר כי קמחי ימשיך לביים בו גם לאחר סיום כהונתו.

", וכמו כן הקים את קבוצת "הקאמרי דור חדש", ופתח את שערי התיאטרון ליוצרים וליוצרות בראשית דרכם. לפי הודעת הקאמרי, בתקופה זו "הושג שוויון מגדרי מלא בין במאיות לבמאים, וגובשה להקת השחקנים לצד המחלקה האמנותית כצוות יצירתי משותף".

", וכמו כן הקים את קבוצת "הקאמרי דור חדש", ופתח את שערי התיאטרון ליוצרים וליוצרות בראשית דרכם. לפי הודעת הקאמרי, בתקופה זו "הושג שוויון מגדרי מלא בין במאיות לבמאים, וגובשה להקת השחקנים לצד המחלקה האמנותית כצוות יצירתי משותף".