גלעד קמחי, המנהל האמנותי של התיאטרון הקאמרי, הודיע כי יסיים את תפקידו במאי 2027, עם תום תקופת ההסכם עמו. בהודעת התיאטרון נמסר כי קמחי ימשיך לביים בו גם לאחר סיום כהונתו.
קמחי בן ה-44, בוגר בית הספר למשחק בית צבי שאף שימש בעבר כבמאי הבית של בית ליסין, מונה לתפקיד בשנת 2018 ונכנס אליו באפריל 2019 - אחרי 25 שנים שבהן עמרי ניצן שימש כמנהל האמנותי של הקאמרי.
בין ההצגות שביים קמחי בקאמרי בשנים האחרונות היו "מלאכים באמריקה", "קברט" ו"זינגר", וכמו כן הקים את קבוצת "הקאמרי דור חדש", ופתח את שערי התיאטרון ליוצרים וליוצרות בראשית דרכם. לפי הודעת הקאמרי, בתקופה זו "הושג שוויון מגדרי מלא בין במאיות לבמאים, וגובשה להקת השחקנים לצד המחלקה האמנותית כצוות יצירתי משותף".
"אני מאמין ששמונה שנים של ניהול אמנותי הן פרק זמן ראוי כדי לחלום, לפעול ולממש", מסר קמחי בהודעה שיצאה מטעם התיאטרון, "זכיתי לעבוד לצד הצוות האמנותי הטוב ביותר שיכולתי לאחל לעצמי, צוות ניהולי יוצא מן הכלל וכמובן שחקני הקאמרי, שהם לב לבו של התיאטרון. אני מודה להם על האמון, החברות ועל ההישגים המשותפים שלנו".
מנכ"לית התיאטרון הקאמרי, יפעת צחי-קיראל, מסרה: "גלעד הוא שותף נהדר לדרך, ויש בכוונתנו להמשיך את דרכנו המשותפת. הוא ימשיך לביים הצגות בקאמרי וכישרונו יוצא הדופן יישאר איתנו כאן. אין ספק שגלעד הציב רף אמנותי חדש לתיאטרון הישראלי, ואנחנו מתכוונים להמשיך בדרך זו".