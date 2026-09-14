"קסם מעשי"(1998) התקבל בביקורות פושרות ורווחים זעומים. גיבורות הסרט הן האחיות סאלי וג'יליאן אוונס (סנדרה בולוק וניקול קידמן), נצר למשפחת מכשפות ממסצ'וסטס שעליה מוטלת קללה: כל גבר שיזכה לאהבתה של אחת מבנות אוונס ימצא את מותו בטרם עת. סאלי, האחות השקולה, מתאהבת ומתאלמנת, ועד סוף הסרט מוצאת אהבה חדשה בדמות הבלש גארי שכבר לא אמור להיפגע מהקללה. ג'יליאן, לעומת זאת, היא האחות השובבה. בהתאם ללהט שערה האדמוני היא מחליפה גברים כמו גרביים. היא נזהרת לא להתאהב אך בכל זאת מסתבכת עם גבר אלים. באמצעות אלמנטים של פנטזיה, קללות רומנטיות ומכשפות טובות-לב, הסרט מעניק לצופות הצעירות שתי אופציות לחשוב על משמעותה של אהבה והיקשרות רגשית.

"קסם מעשי 2" - טריילר ( באדיבות טוליפ אנטרטיימנט )

פגמיו התסריטאיים של "קסם מעשי" ניכרים. הוא שינה את הטון כל כמה דקות: קומדיה, פנטזיה ורומנטיקה, מעורבבים עם אלימות נגד נשים ומוטיבים של אימה. את הטונים המשתנים עיגנה הכימיה של אחיות-חברות, כפי שעוצבה ע"י בולוק וקידמן. הגברים באים והולכים. חלקם מתים, חלקם יישארו להמשך. אבל מה שחשוב הן ההרפתקאות המטורללות של האחיות, הבית הנשי והנינוח של שתי הדודות-מכשפות פרנסס וג'ט (סטוקרד צ'נינג ודיאן וויסט) שאצלן הן מתגוררות, והלילות שבהן מרגריטות נלגמות בשעת חצות. בסוף הסרט אפילו נוצרת אחווה קהילתית כשנשות העיירה, שעד כה חששו מכוחות הכשף של האחיות, מסייעות להן להתגבר על נציג הגבריות הרעילה.

מה שקרטע בקולנוע הפך להצלחה במסך הביתי. מתבגרות מליניאלס שצפו ב"קסם מעשי" יחד עם חברותיהן התחברו לוייב שלו. פעם, ועוד פעם, ועוד פעם - עד שהסרט צבר מעמד פולחני. 28 שנים מאוחר יותר הגיע הזמן לפדות את הנוסטלגיה ב"קסם מעשי 2" (Practical Magic 2). אם הסרט הראשון לא היה הברקה גדולה, אז הדבר נכון כפליים לגבי חלק 2. הצופות שזוכרות אותו בחיבה עשויות לחבב את ההמשך, אבל זה יקרה בעיקר בזכות הכשף האפל של הנוסטלגיה. לאלו שלא צפו במקור מומלץ להתחיל ממנו, ואז להחליט אם יש הצדקה לצפייה בסרט פחות מוצלח שמנסה לשחזר את הקסם המסוים שהיה במקור.

גלריה מה שלום הנכדים, נשמה? מתוך "קסם מעשי 2" ( באדיבות טוליפ אנטרטיימנט )

אנו חוזרים אל הדמויות 25 שנים מאוחר יותר. אם בסיום הסרט המקורי נראה היה שהקללה נשברה, "קסם מעשי 2" מבהיר מיד שזו הייתה טעות. הקללה טיפלה בגארי, וסאלי האלמנה חזרה לנקודת המוצא. עכשיו דור חדש צריך ללמוד את אותו שיעור. זהו פתרון תסריטאי נוח אך עצל. במקום לשאול כיצד דמויות מתמודדות עם תוצאות מעשיהן, הסרט מאפס אותן כדי שיוכל לספר שוב את אותו סיפור. בולוק חוזרת לאותה בוקיות הנרתעת מקסם של הסרט הקודם, אך כבר בתחילת הסרט היא מבטיחה לצופים שהיא עוד תעבור במהלכו שינוי משמעותי.

קידמן לא שכחה כיצד להפיק מג'יליאן את אותו שילוב של פרובוקטיביות ואנרגיה קומית של "האחות המשוגעת". ניכר כי יוצרות הסרט - שתי השחקניות, הבמאית סוזן בייר, והתסריטאים (עקיבא גולדסמן, ג'ורג'יה פרישט וקלי מרסל) - מודעות לאופן בו ההתרפקות על היחסים בין האחיות, גם כאשר היא לא מקדמת את העלילה, היא הדבר שאותו הקהל מבקש. העלילה אינה מעניקה לג'יליאן קשת דרמטית משל עצמה. היא בעיקר מגיבה לסאלי, מציקה לה, מצחיקה אותה ומנסה להוציא אותה מן הקיפאון. במילים אחרות: גם היא נתקעה בשנת 1998.

מי צריך קשת דרמטית? מתוך "קסם מעשי 2" ( באדיבות טוליפ אנטרטיימנט )

הקללה המשפחתית משפיעה על דור ההמשך. סאלי הפסיקה להשתמש בכשפים, והיא מסתירה משתי בנותיה את שיוכן לשושלת מכשפות, ובוודאי שגם את קיומה של קללה על בנות אוונס. די לא סביר בהתחשב בכך שהן גרות בבית עם דודה פרועה שממשיכה להשתעשע בקסמים, ושתי דודות זקנות שגם הן מכשפות, ועיירה שלמה שיודעת שהן שייכות למשפחת מכשפות. גם מה שהן ראו כילדות בסרט הקודם היה אמור להסיר ספקות בעניין. אבל אי-הידיעה המאולצת תגרור את ההסתבכות והמשך המהלך העלילתי.

בהקבלה לסאלי וג'יליאן, אחת הבנות של סאלי היא "הילדה הטובה" ואחת "פרועה". הראשונה שחורת-שיער והשניה אדמונית. אנטוניה (מייזי וויליאמס) היא רופאה בהתמחות, ולאורך הסרט תהפוך לדמות שולית במידה מביכה. אחותה קיילי (ג'ואי קינג) היא הפרועה יותר בנהייתה אחר הרגש. זמן קצר לאחר שהיא מתוודה על אהבתה לחבר שלה גדעון (שולו מרידואניה) הוא נקלע לתאונה דומה לזו שהייתה למושא אהבה של סאלי בסרט הקודם. אבל גדעון לא מת, אלא נכנס לקומה, וקיילי יוצאת למסע לשורשיה המשפחתיים באנגליה כשהיא אוחזת בספר כשפים, בניסיון למנוע את המוות של החבר. סאלי וג'יליאן ייצאו לדרך בעקבותיה על מנת לנסות ולהגן עליה, ובדרכן יפגשו את איאן רייט (לי פייס), פרופסור להיסטוריה של כישוף שאולי יהפוך למושא אהבה עבור סאלי.

סליחה, אתה לא הקיסר קליאון מ"המוסד", במקרה? מתוך "קסם מעשי 2" ( באדיבות טוליפ אנטרטיימנט )

ההשוואה לסרטי נוסטלגיה עכשוויים כמו "השטן לובשת פראדה 2" מתבקשת. גם שם מדובר בחזרה לסרט שהפך במהלך השנים ליותר משמעותי תרבותית ממה שהיה בעת יציאתו, ובשני המקרים המטרה הברורה היא לפגוש קהל שהתבגר יחד עם הדמויות והשחקניות. אבל "השטן לובשת פראדה 2", גם כאשר הוא נתפס כמוצר נוסטלגי, יכול לפחות להעמיד פנים שהדמויות שלו חיות בעולם שהשתנה. "קסם מעשי 2" נמנע ממאמץ זה. הוא מגיע כמעט 30 שנה אחרי הסרט הראשון, אבל מתנהג כאילו הזמן שחלף הוא בעיקר מכשול שיש לעקוף. סאלי עדיין מפחדת מן הקסם ומאהבה וג'יליאן היא עדיין האחות הפרועה שמנסה לנער אותה. במקום שהשנים יעצבו מחדש את הדמויות, הסרט מבקש מהשחקניות להיכנס מחדש לתבניות הישנות.

ניסיון זה צורם משום שהשחקניות עצמן כבר אינן אותן שחקניות והן, במחילה, התבגרו בכמעט 30 שנה (חרף הפרוצדורות הפלסטיות שגם הן מסרבות להכיר בזמן שחלף). בולוק, כיום בת 62, עברה מאז 1998 דרך קומדיות רומנטיות ולהיטי אקשן ועד לתפקידים דרמטיים שזיכו אותה הן במועמדות לאוסקר ("כוח משיכה") והן בזכייה בפרס ("הזדמנות שנייה"). קידמן, בת 59, עברה מסלול מרשים אף יותר מבחינת הגיוון: מ"עיניים עצומות לרווחה" ו"מולאן רוז'" ועד זכייה באוסקר על תפקידה ב"השעות". היא הפכה למזוהה עם קולנוע אמנותי ועם סדרות דרמה איכותיות. שתיהן מגיעות ל"קסם מעשי 2" אחרי קריירות שהוכיחו עד כמה הן מסוגלות לגלם נשים מורכבות ושונות. בנוסף, ראוי לציין, שהן לא רק הכוכבות של הסרט אלא גם המפיקות - כך שיש להן אחריות מלאה על ההיעדר ההעזה.

לא קסם ולא מעשי. מתוך "קסם מעשי 2" ( באדיבות טוליפ אנטרטיימנט )