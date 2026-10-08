סורקין מן הסתם לימד את המורים שלי לתסריטאות את מה שהם לימדו אותי: קונפליקט יוצרים בין שני ערכים חיוביים. בדרמה טובה דמות צריכה להתייסר בבחירות שלה, כי למסע שלה יש מחיר, וגם לנבל יש תמיד נקודה ששווה להאזין לה: הג'וקר ב"באטמן", המחזרים ב

"האודיסאה"