הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע גאה TLVFest חשף היום (רביעי) את התוכנית של המהדורה ה-21 שלו. הפסטיבל ייערך בין 22 ל-31 באוקטובר בסינמטק תל אביב.
במרכז התוכנית הבינלאומית עומד "רוז" של מרקוס שליינצר, דרמה בשחור-לבן שמתרחשת בגרמניה של המאה ה-17. סנדרה הולר ("אנטומיה של נפילה") מגלמת בסרט אישה שמתחזה לגבר, ועל התפקיד זכתה בדוב הכסף להופעה ראשית בפסטיבל ברלין. הסרט נבחר לייצג את אוסטריה במרוץ לאוסקר.
מברלין מגיעים גם "איוון והדום", זוכה פרס טדי לסרט העלילתי הטוב ביותר, "משפטו של היין", זוכה פרס חבר השופטים של טדי, ו"העולם של גוגו", זוכה דוב הקריסטל במסגרת Generation Kplus, ומפסטיבל קאן יגיעו "רומא אלסטיקה" של ברטרן מנדיקו, עם מריון קוטיאר ונעמי מרלן, ושני סרטים מהתחרות הרשמית: "חייה של אישה" עם לאה דרוקר ומלאני תיירי, ו"עוד יום" עם אדל אקסרקופולוס.
בצד הקליל של התוכנית אפשר למצוא את קומדיית הקאמפ "עצרו את הרכבת!" (Stop! That! Train!), של אדם שנקמן. בסרט רופול מגלם את נשיאת ארצות הברית, ולצדו מופיעות כוכבות "המרוץ לדראג" ג'ינג'ר מינג' וג'וג'ובי. ב"שבורות" (The Wrong Girls) של דילן מאייר מגלמות קריסטן סטיוארט ועליה שוקאט שתי חברות מרוששות שמסתבכות עם חומר ניסיוני שמעניק להן כוחות טלפתיים. בסרט משתתפים גם סת' רוגן וג'ינה דייוויס. אלחנדרו אמנבר מציע ב"השבוי" (The Captive) קריאה קווירית לשנות השבי של מיגל דה סרוונטס באלג'יר, לפני שכתב את "דון קישוט".
בין האירועים המיוחדים תוקרן בעותק פילם "קשורות" (Bound), סרט הביכורים של האחיות ואשובסקי, לציון 30 שנה לצאתו. יוקרן גם סרט הפולחן "מופע הקולנוע של רוקי".
בתוכנית הישראלית תוקרן בבכורה "איש הולך ברחוב" של יובל הדדי, עם אנחל בונני ואורי בנאי, על גבר שחוזר לישראל אחרי 30 שנה ומתאהב בגבר צעיר ממנו. יוקרנו גם "עצמאות" של משה רוזנטל (הזוכה הגדול בטקס פרסי אופיר שגרף גם את פרס הסרט הטוב ביותר, ושהשתתף בתחרות העלילתית הבינלאומית בסאנדנס), "לאן?" של אסף מכנס שבמרכז עלילתו קשר בין נהג אובר פלסטיני לישראלי צעיר בברלין, "מכולת" של יובל שני- סיפור התבגרות בפאתי ירושלים.
לצידם יוקרנו גם "ואהבת", סרטו העלילתי האחרון של ניצן גלעדי, שהלך לעולמו ביולי. בסרט מככבים יעל אלקנה ומיכאל מושונוב, והוא עוסק במורה ליוגה חרדית שנישואיה ואמונתה מתערערים ו"נגטיב" של מיכאל (מיש) רוזנוב, המתרחש במרפאה לבדיקות HIV בפאתי תל אביב כאשר משמרת שגרתית הופכת לכאוס עקוב מדם.
בתוכנית התיעודית אפשר למצוא את "גבריות" (Manhood) של דניאל לומברוזו, על התעשייה של טיפולי הגדלת פין, "הרוצח של אחי" של רייצ'ל מייסון, שהעבודה עליו תרמה לפתיחה מחודשת של חקירת רצח, ו"טיים וורפ", על להקת דראג שמעלה מופע בהשראת "רוקי" בעיירת כורים בוויומינג.
זו השנה הראשונה שהפסטיבל יתקיים בלי מייסדו יאיר הוכנר, שעמד בראשו במשך 20 שנה. את מקומו כמנהלת אמנותית תפסה גילי פורת, ואת הפסטיבל מפיקה יעל לביא. "אני מקווה שהקהל יגיע לא רק לסרטים שהוא כבר רוצה לראות", אמרה פורת, "אלא גם ייכנס במקרה לאולם וייצא מאוהב במשהו שלא ידע שהוא מחפש".