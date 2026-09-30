הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע גאה TLVFest חשף היום (רביעי) את התוכנית של המהדורה ה-21 שלו. הפסטיבל ייערך בין 22 ל-31 באוקטובר בסינמטק תל אביב.

הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע גאה TLVFest חשף היום (רביעי) את התוכנית של המהדורה ה-21 שלו. הפסטיבל ייערך בין 22 ל-31 באוקטובר בסינמטק תל אביב.

הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע גאה TLVFest חשף היום (רביעי) את התוכנית של המהדורה ה-21 שלו. הפסטיבל ייערך בין 22 ל-31 באוקטובר בסינמטק תל אביב.

במרכז התוכנית הבינלאומית עומד "רוז" של מרקוס שליינצר, דרמה בשחור-לבן שמתרחשת בגרמניה של המאה ה-17. סנדרה הולר ("אנטומיה של נפילה") מגלמת בסרט אישה שמתחזה לגבר, ועל התפקיד זכתה בדוב הכסף להופעה ראשית בפסטיבל ברלין. הסרט נבחר לייצג את אוסטריה במרוץ לאוסקר.

במרכז התוכנית הבינלאומית עומד "רוז" של מרקוס שליינצר, דרמה בשחור-לבן שמתרחשת בגרמניה של המאה ה-17. סנדרה הולר ("אנטומיה של נפילה") מגלמת בסרט אישה שמתחזה לגבר, ועל התפקיד זכתה בדוב הכסף להופעה ראשית בפסטיבל ברלין. הסרט נבחר לייצג את אוסטריה במרוץ לאוסקר.

במרכז התוכנית הבינלאומית עומד "רוז" של מרקוס שליינצר, דרמה בשחור-לבן שמתרחשת בגרמניה של המאה ה-17. סנדרה הולר ("אנטומיה של נפילה") מגלמת בסרט אישה שמתחזה לגבר, ועל התפקיד זכתה בדוב הכסף להופעה ראשית בפסטיבל ברלין. הסרט נבחר לייצג את אוסטריה במרוץ לאוסקר.

מברלין מגיעים גם "איוון והדום", זוכה פרס טדי לסרט העלילתי הטוב ביותר, "משפטו של היין", זוכה פרס חבר השופטים של טדי, ו"העולם של גוגו", זוכה דוב הקריסטל במסגרת Generation Kplus, ומפסטיבל קאן יגיעו "רומא אלסטיקה" של ברטרן מנדיקו, עם מריון קוטיאר ונעמי מרלן, ושני סרטים מהתחרות הרשמית: "חייה של אישה" עם לאה דרוקר ומלאני תיירי, ו"עוד יום" עם אדל אקסרקופולוס.

מברלין מגיעים גם "איוון והדום", זוכה פרס טדי לסרט העלילתי הטוב ביותר, "משפטו של היין", זוכה פרס חבר השופטים של טדי, ו"העולם של גוגו", זוכה דוב הקריסטל במסגרת Generation Kplus, ומפסטיבל קאן יגיעו "רומא אלסטיקה" של ברטרן מנדיקו, עם מריון קוטיאר ונעמי מרלן, ושני סרטים מהתחרות הרשמית: "חייה של אישה" עם לאה דרוקר ומלאני תיירי, ו"עוד יום" עם אדל אקסרקופולוס.

מברלין מגיעים גם "איוון והדום", זוכה פרס טדי לסרט העלילתי הטוב ביותר, "משפטו של היין", זוכה פרס חבר השופטים של טדי, ו"העולם של גוגו", זוכה דוב הקריסטל במסגרת Generation Kplus, ומפסטיבל קאן יגיעו "רומא אלסטיקה" של ברטרן מנדיקו, עם מריון קוטיאר ונעמי מרלן, ושני סרטים מהתחרות הרשמית: "חייה של אישה" עם לאה דרוקר ומלאני תיירי, ו"עוד יום" עם אדל אקסרקופולוס.