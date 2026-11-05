מתי סופסוף ילמדו הגרינגוס, הלבנים האלה, שאין להם מה לחפש באמזונס? לא כשהם באים להציל את הילידים בשם נדיבותם ההומניטרית, ובוודאי לא כשהם מגיעים עם כוונות אפלות יותר. מתברר של"אם הגדולה", השולטת בנהר העצום וביערות הגשם המקיפים אותו, לא ממש אכפת מההבדל בין האדם הלבן הטוב והאדם הלבן הרע. מבחינתה, כולם פולשים וראויים לביתור ובליעה. וזה בדיוק אחד הדברים המהנים בסרט האימה "בויאונה: המפלצת מהאמזונס" (Beware: Boiúna): היותו מעין גרסה פוסט-קולוניאליסטית של "הנוסע השמיני". לא עוד האדם הלבן שמצליח בזכות תושייתו, אומץ לבו ועליונותו השכלית לגבור על מפלצת מיתולוגית שהייתה כאן הרבה לפני שמישהו במערב חשב לקרוא לעצמו נאור.

מתי סופסוף ילמדו הגרינגוס, הלבנים האלה, שאין להם מה לחפש באמזונס? לא כשהם באים להציל את הילידים בשם נדיבותם ההומניטרית, ובוודאי לא כשהם מגיעים עם כוונות אפלות יותר. מתברר של"אם הגדולה", השולטת בנהר העצום וביערות הגשם המקיפים אותו, לא ממש אכפת מההבדל בין האדם הלבן הטוב והאדם הלבן הרע. מבחינתה, כולם פולשים וראויים לביתור ובליעה. וזה בדיוק אחד הדברים המהנים בסרט האימה "בויאונה: המפלצת מהאמזונס" (Beware: Boiúna): היותו מעין גרסה פוסט-קולוניאליסטית של "הנוסע השמיני". לא עוד האדם הלבן שמצליח בזכות תושייתו, אומץ לבו ועליונותו השכלית לגבור על מפלצת מיתולוגית שהייתה כאן הרבה לפני שמישהו במערב חשב לקרוא לעצמו נאור.

מתי סופסוף ילמדו הגרינגוס, הלבנים האלה, שאין להם מה לחפש באמזונס? לא כשהם באים להציל את הילידים בשם נדיבותם ההומניטרית, ובוודאי לא כשהם מגיעים עם כוונות אפלות יותר. מתברר של"אם הגדולה", השולטת בנהר העצום וביערות הגשם המקיפים אותו, לא ממש אכפת מההבדל בין האדם הלבן הטוב והאדם הלבן הרע. מבחינתה, כולם פולשים וראויים לביתור ובליעה. וזה בדיוק אחד הדברים המהנים בסרט האימה "בויאונה: המפלצת מהאמזונס" (Beware: Boiúna): היותו מעין גרסה פוסט-קולוניאליסטית של "הנוסע השמיני". לא עוד האדם הלבן שמצליח בזכות תושייתו, אומץ לבו ועליונותו השכלית לגבור על מפלצת מיתולוגית שהייתה כאן הרבה לפני שמישהו במערב חשב לקרוא לעצמו נאור.

במרכז הסרט משלחת רפואית העושה את דרכה בספינה לאורך נהר האמזונס כדי להעניק טיפול רפואי לתושבי האזור. חבריה כוללים רופא מקומי ובתו המאומצת, לנה (קיאנה מדיירה), ושני רופאים צעירים, לבנים, אלי (ג'סיקה רות' מסרטי "מז"ל טוב") וקאלום (וויל קלוז). במהלך המסע הם נתקלים בברנדן מאלוי (לוגן מרשל-גרין) ובחבורת הרפתקנים מפוקפקת שהגיעה לאזור למטרות שונות בתכלית. כאשר אחיו של ברנדן תוקף את שתי הצעירות והן הורגות אותו, מאלוי ואנשיו יוצאים בעקבות המשלחת כדי לנקום את מותו. אלא שעד מהרה מתברר שלרודפים ולנרדפים יש אינטרס משותף: לשרוד את מתקפותיה של הבויאנה, נחש מיתולוגי עצום-מימדים השוכן במעמקי האמזונס ואינו מגלה סובלנות יתרה כלפי מי שפולשים לתחומו.

במרכז הסרט משלחת רפואית העושה את דרכה בספינה לאורך נהר האמזונס כדי להעניק טיפול רפואי לתושבי האזור. חבריה כוללים רופא מקומי ובתו המאומצת, לנה (קיאנה מדיירה), ושני רופאים צעירים, לבנים, אלי (ג'סיקה רות' מסרטי "מז"ל טוב") וקאלום (וויל קלוז). במהלך המסע הם נתקלים בברנדן מאלוי (לוגן מרשל-גרין) ובחבורת הרפתקנים מפוקפקת שהגיעה לאזור למטרות שונות בתכלית. כאשר אחיו של ברנדן תוקף את שתי הצעירות והן הורגות אותו, מאלוי ואנשיו יוצאים בעקבות המשלחת כדי לנקום את מותו. אלא שעד מהרה מתברר שלרודפים ולנרדפים יש אינטרס משותף: לשרוד את מתקפותיה של הבויאנה, נחש מיתולוגי עצום-מימדים השוכן במעמקי האמזונס ואינו מגלה סובלנות יתרה כלפי מי שפולשים לתחומו.

במרכז הסרט משלחת רפואית העושה את דרכה בספינה לאורך נהר האמזונס כדי להעניק טיפול רפואי לתושבי האזור. חבריה כוללים רופא מקומי ובתו המאומצת, לנה (קיאנה מדיירה), ושני רופאים צעירים, לבנים, אלי (ג'סיקה רות' מסרטי "מז"ל טוב") וקאלום (וויל קלוז). במהלך המסע הם נתקלים בברנדן מאלוי (לוגן מרשל-גרין) ובחבורת הרפתקנים מפוקפקת שהגיעה לאזור למטרות שונות בתכלית. כאשר אחיו של ברנדן תוקף את שתי הצעירות והן הורגות אותו, מאלוי ואנשיו יוצאים בעקבות המשלחת כדי לנקום את מותו. אלא שעד מהרה מתברר שלרודפים ולנרדפים יש אינטרס משותף: לשרוד את מתקפותיה של הבויאנה, נחש מיתולוגי עצום-מימדים השוכן במעמקי האמזונס ואינו מגלה סובלנות יתרה כלפי מי שפולשים לתחומו.

. אלא שהפעם, בניגוד למקובל בז'אנר, דווקא המקומיים הם אלה שיודעים כיצד להתמודד עם הסכנות האורבות ביער, ובראשם לנה, שמכירה את סביבתה טוב יותר מכל אחד מהפולשים אליה ומשכילה לשרוד בתוכה. אחרי הכל, קשה להיזכר בסרט נוסף מהשנים האחרונות שבו הגיבורה נחלצת מביצה טובענית בעזרת גופה מרקיבה. למעשה, עולם הדימויים של הסרט מורכב במידה רבה משרידי אדם ובעלי חיים, וממבט ממושך ומדוקדק בגוויותיהם. "בויאונה" הוא סרט אימה גופני מאוד, שבו הבשר החי נקרע ומנוקב שוב ושוב בידי חפצים חדים וענפים והמצלמה, ראו הוזהרתם, מקפידה שלא להחמיץ אף פרט.

. אלא שהפעם, בניגוד למקובל בז'אנר, דווקא המקומיים הם אלה שיודעים כיצד להתמודד עם הסכנות האורבות ביער, ובראשם לנה, שמכירה את סביבתה טוב יותר מכל אחד מהפולשים אליה ומשכילה לשרוד בתוכה. אחרי הכל, קשה להיזכר בסרט נוסף מהשנים האחרונות שבו הגיבורה נחלצת מביצה טובענית בעזרת גופה מרקיבה. למעשה, עולם הדימויים של הסרט מורכב במידה רבה משרידי אדם ובעלי חיים, וממבט ממושך ומדוקדק בגוויותיהם. "בויאונה" הוא סרט אימה גופני מאוד, שבו הבשר החי נקרע ומנוקב שוב ושוב בידי חפצים חדים וענפים והמצלמה, ראו הוזהרתם, מקפידה שלא להחמיץ אף פרט.

את האסתטיקה המחוספסת של הסרט אפשר לייחס גם לתנאי הפקתו. הבמאי מייק פ' נלסון (שמאחוריו סרטי האימה "טעות בכיוון" ו"לילה לא שקט") התעקש לצלם ביערות האמזונס בקולומביה. אנשי הצוות הגיעו לאתרי הצילום בסירות, התמודדו עם חום, לחות, חרקים וגשמים שהציפו את התפאורות, ובאחד המקרים אף סחפו מזח שנבנה במיוחד להפקה. הצילומים נערכו בשיתוף פעולה עם הקהילות הילידיות באזור, שנתנו את הסכמתן לאחר שהוצגו בפניהן עלילת הסרט ומסריו. לפני תחילת הצילומים אף נערך לצוות טקס מסורתי, שבמהלכו שתו המשתתפים צ'יצ'ה, משקה מותסס מתירס ואננס, ומרפא מקומי בירך את אנשי הצוות והעניק לכל אחד מהם תפקיד סמלי.

את האסתטיקה המחוספסת של הסרט אפשר לייחס גם לתנאי הפקתו. הבמאי מייק פ' נלסון (שמאחוריו סרטי האימה "טעות בכיוון" ו"לילה לא שקט") התעקש לצלם ביערות האמזונס בקולומביה. אנשי הצוות הגיעו לאתרי הצילום בסירות, התמודדו עם חום, לחות, חרקים וגשמים שהציפו את התפאורות, ובאחד המקרים אף סחפו מזח שנבנה במיוחד להפקה. הצילומים נערכו בשיתוף פעולה עם הקהילות הילידיות באזור, שנתנו את הסכמתן לאחר שהוצגו בפניהן עלילת הסרט ומסריו. לפני תחילת הצילומים אף נערך לצוות טקס מסורתי, שבמהלכו שתו המשתתפים צ'יצ'ה, משקה מותסס מתירס ואננס, ומרפא מקומי בירך את אנשי הצוות והעניק לכל אחד מהם תפקיד סמלי.

את האסתטיקה המחוספסת של הסרט אפשר לייחס גם לתנאי הפקתו. הבמאי מייק פ' נלסון (שמאחוריו סרטי האימה "טעות בכיוון" ו"לילה לא שקט") התעקש לצלם ביערות האמזונס בקולומביה. אנשי הצוות הגיעו לאתרי הצילום בסירות, התמודדו עם חום, לחות, חרקים וגשמים שהציפו את התפאורות, ובאחד המקרים אף סחפו מזח שנבנה במיוחד להפקה. הצילומים נערכו בשיתוף פעולה עם הקהילות הילידיות באזור, שנתנו את הסכמתן לאחר שהוצגו בפניהן עלילת הסרט ומסריו. לפני תחילת הצילומים אף נערך לצוות טקס מסורתי, שבמהלכו שתו המשתתפים צ'יצ'ה, משקה מותסס מתירס ואננס, ומרפא מקומי בירך את אנשי הצוות והעניק לכל אחד מהם תפקיד סמלי.