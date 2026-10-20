השחקנית האמריקאית כריסטינה אפלגייט חשפה היום (שלישי) תפנית דרמטית במאבקה הרפואי: לדבריה, הרופאים הודיעו לה כי היא אינה סובלת מטרשת נפוצה, אף שאובחנה עם המחלה ב-2021 . אלא שבשורה שהייתה עשויה להישמע מעודדת אינה מספקת לה הקלה של ממש - התסמינים הקשים שמהם היא סובלת לא נעלמו, ולדבריה אף החמירו.

גלריה כריסטינה אפלגייט ( צילום: Matt Winkelmeyer/Getty Images for Critics Choice Association )

אפלגייט, בת 54, חשפה את הדברים בפרק חדש של הפודקאסט MeSsy, שאותו היא מגישה לצד השחקנית ג'יימי-לין סיגלר ("הסופרנוס"), שגם היא מתמודדת עם טרשת נפוצה. הפרק, שפורסם היום, סימן את חזרתה של אפלגייט לפודקאסט לאחר היעדרות של חודשים, שבמהלכם התמקדה בבריאותה.

"היא נכנסה לחדר שלי ואמרה: 'ברכותיי, אין לך טרשת נפוצה'", סיפרה אפלגייט בדמעות, בהתייחסה לשיחה עם הרופאה שלה. "לא הייתי שמחה בכלל. כל השאר היו כל כך שמחים".

לדבריה, שינוי האבחנה לא חולל שינוי במצבה הגופני. "את לא מקבלת אבחנה שגויה ואז פתאום הופכת להיות בסדר", אמרה לסיגלר. "לא השתפרתי, ג'יימי! אם כבר, מצבי החמיר. אז אני שוב בנקודת ההתחלה, כשאני לא יודעת מה קורה לי". לדבריה, הרופאים יצטרכו כעת לבדוק מחדש מה גרם לבעיות הבריאותיות שמהן היא סובלת מאז 2021.

בפרק נוסף שעלה במקביל, סיפרה אפלגייט על המחיר הנפשי הכבד של הבשורה. "עברתי תקופה של דיכאון עמוק בגלל זה. איבדתי הכול. איבדתי את העבודה שלי", אמרה. היא הוסיפה כי היא עדיין נזקקת לכיסא גלגלים כשהיא מגיעה לבדיקות רפואיות, וכי היא מתקשה ללכת אפילו מהחניה אל חדר הרופא. "אני עדיין בתוך זה. שום דבר קסום לא קרה כשהיא אמרה לי שאין לי טרשת נפוצה".

הייתה בדיכאון עמוק. כריסטינה אפלגייט ( צילום: BauerGriffin/INSTARimages via Reuters Connect )

אפלגייט אף הודתה כי שינוי האבחנה מערער את תחושת השייכות שלה לקהילה שבנתה לאורך השנים סביב המחלה, ואת האופן שבו הבינה את המתרחש בחייה. "אני מרגישה שאכזבתי את כולם", אמרה בהתייחסה לתפקידה כאחת הדמויות הציבוריות המזוהות עם ההתמודדות עם טרשת נפוצה. "הייתה לי סיבה. הייתה לי סיבה, לעזאזל, לכך שכל יום שלי היה מחורבן. ועכשיו אין לי סיבה, וזה מערער ומבלבל אותי מאוד".

כאמור, אפלגייט - שפרצה בשנות ה-90 בסיטקום "נשואים פלוס" וזכתה בפרס אמי על תפקידה בסדרה "חברים" - אובחנה עם טרשת נפוצה ב-2021, לאחר שסבלה מתסמינים שהשפיעו על תפקודה. המחלה פוגעת במערכת העצבים המרכזית ועלולה לגרום, בין היתר, לחולשת שרירים, להפרעות בתחושה ובשיווי המשקל ולקשיי תנועה. לאורך השנים שיתפה השחקנית בגלוי בקשיים שחוותה, ובין היתר סיפרה כיצד מצבה השפיע על צילומי העונה השלישית והאחרונה של "בשבילי אתם מתים".